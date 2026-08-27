ענקית השבבים, אנבידיה , החברה הגדולה בעולם, פרסמה אמש את תוצאותיה לרבעון האחרון ושוב ניפצה כל תחזית אפשרית.

ההכנסות יותר מהוכפלו והגיעו ליותר מ-96 מיליארד דולר, הרווח המתואם למניה קפץ ל-2.22 דולר (עלייה של יותר מ-100%) והחברה סיפקה תחזית הכנסות של 108 מיליארד דולר לרבעון השלישי, נתון הגבוה משמעותית מציפיות השוק שעמדו על 104.2 מיליארד דולר. אם תעמוד בכך, מדובר יהיה בצמיחה מטאורית של 1,700% בתוך 4 שנים בלבד. וזו רק תמצית הנתונים הפנומנליים שהציגה.

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אלא שלאחר פרסום הדוחות המשקיעים נותרו חשדנים, והמניה איבדה גובה במסחר המאוחר עם ירידה של כ-2%. זאת, ככל הנראה, על רקע הספקנות שמאפיינת את השוק כולו ביחס להשקעות העתק בתחום הבינה המלאכותית וליכולת לתרגם אותן בעתיד לרווח. מעבר לכך, המשקיעים כבר התרגלו לכך שהחברה עוקפת כמעט כל רף אפשרי בדוחותיה, כשהמניה עצמה כבר הייתה נתונה תחת לחץ לקראת הפרסום וירדה בשמונה מתוך תשעת ימי המסחר שקדמו לו.

שיחת הוועידה שינתה לחלוטין את התמונה, בזכות תחזית מכירות יוצאת דופן לשנת הכספים 2028. "אנו צופים גידול של כ-70% בהכנסות בשנת הכספים 2028", אמרה סמנכ"לית הכספים, קולט קרס, במהלך השיחה, בהשוואה לתחזיות האנליסטים שצפו עלייה של כ-40%-45% בלבד. יתרה מכך, קרס ציינה כי אנבידיה הייתה צומחת אף מהר יותר לו הייתה לה גישה לאספקה גדולה יותר: "באופן מדהים, אנו עדים להאצה בביקוש אפילו בהיקף הפעילות הנוכחי שלנו. תחזיות הלקוחות מצביעות על כך שהצמיחה שלנו תוכפל בשנה הבאה".

בכך אותתה אנבידיה למשקיעים שהחששות מבועה אינם מבוססים. בעקבות דבריה של סמנכ״לית הכספים, שינתה המניה כיוון וקפצה ביותר מ-4% במסחר המאוחר.

הואנג: היינו יכולים לצמוח אפילו יותר

התחזית הייתה יכולה להיות גבוהה אף יותר אלמלא מגבלות האספקה והמחסור העולמי ברכיבים כמו שבבי זיכרון. "הביקוש שלנו גבוה בהרבה מ-70%", אמר המנכ"ל ג'נסן הואנג בשיחה. "ההיצע הקיים מאפשר לנו להתחייב בביטחון על צמיחה של 70%, ונמשיך לפעול מול שרשרת האספקה כדי להגדיל את הנתון הזה".

הואנג הסביר כי החברה בחרה לספק תחזית לטווח כה רחוק, צעד שאינו שגרתי עבורה, בשל הראות הברורה שיש לה כעת לגבי צורכי כוח המחשוב של השנה הבאה, וכדי לסנכרן נתונים עם שותפיה המספקים תשתיות משלימות למרכזי נתונים.

בנוסף, הרגיע הואנג את החששות מריכוזיות הלקוחות והדגיש כי אנבידיה מתחילה להשתחרר מהתלות בקומץ ה"הייפרסקיילרס" (ענקיות הטכנולוגיה כמו אמזון, מיקרוסופט וגוגל). לדבריו, מנועי הביקוש מתרחבים כעת משמעותית בזכות כניסה מואצת של שחקנים חדשים: מעבדות AI, ספקי ענן אזוריים ותאגידים עסקיים מכלל ענפי המשק.