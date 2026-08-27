הקיץ שמסתיים בימים אלה באירופה היה רצוף אסונות סביבתיים. גלי חום קיצוניים הביאו לתמותה עודפת של עשרות אלפי קשישים. שריפות יער כילו אזורים גדולים בספרד ובצרפת. בצורת מתמשכת פגעה ביבולים חקלאיים, השביתה תחנות כוח גרעיניות ושיתקה תנועה בנהרות בשל ירידת המפלס.

כעת, כאשר הטמפרטורות מתחילות לצנוח, וגשמים מתחילים לרדת, משבר נוסף מעורר חשש ביבשת - מחסור בגז טבעי לקראת החורף הקרוב.

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מאגרי הגז האדירים שממוקמים במדינות מפתח באיחוד, שאמורים להבטיח אספקה שוטפת לחימום ולאנרגיה בחורף, מלאים נכון לעכשיו רק ב־60%. זהו שפל היסטורי: הפעם האחרונה שהם היו ברמה נמוכה כזו היתה ב־2013, ואז תמונת מקורות האנרגיה של אירופה והמצב הגיאו־פוליטי היו שונים לגמרי. מחירי הגז ביבשת, בהתאם, נמצאים ברמתם הגבוהה ביותר מאז פרוץ המלחמה באוקראינה לפני יותר משלוש שנים: הם זינקו ב־97% בשנה החולפת, ועלו בעקביות ב־11% בחודש האחרון.

הסיבה העיקרית למשבר הנוכחי היא המלחמה במפרץ הפרסי. קטאר אחראית ל־10% בלבד מהיבוא של גז מונזל (LNG) לאירופה, אבל גריעתה מהשוק הבינלאומי בשל פגיעות איראניות בהפקה וחסימת מצר הורמוז יצרו אפקט מתגלגל שהקפיץ את התחרות על שאר יבואניות ה־LNG.

מלאי הגז בשפל, המחירים בשיא 97%

הזינוק במחירי הגז באירופה בשנה החולפת 60%

מלאי הגז במאגרים באירופה.

רחוק מ-83% בתקופות המקבילות בעבר 65 אירו

מחיר מגה־ואט שעה ביבשת. עלול להגיע לרמות של 100 אירו

בזמן שמשלוחים רבים הלכו לאסיה, שחקני האנרגיה האירופיים קיוו שהמשבר ייגמר בקרוב, והמחירים ירדו לפני הרכישה, והתוצאה היא שבגרמניה המאגרים חצי ריקים (רק 51.5% גז), לעומת ממוצע של כ־80% מילוי בשנים קודמות. בהולנד רמת המילוי עומדת על 40% בלבד.

מה הסיכויים שהחוסר בגז יושלם?

הסיכוי שאירופה תצליח להשלים את הפער לעומת שנים קודמות הוא נמוך. לפי חישובי המכון הכלכלי בקיל, תידרש הכפלה של מספר ספינות LNG שיעגנו עם מטען מלא ביום כדי לעמוד ביעד זה, והכנסה של כמות חסרת תקדים של גז למערכת האחסון.

נכון לעכשיו, הנתונים רחוקים מאוד משיעור נדרש זה והתחזית היא לשיא של 73% מילוי, לעומת 93% בשנים קודמות. נורבגיה אמנם הבטיחה להגדיל מעט את הזרמת הגז הטבעי בצינורות, אבל כאשר קטאר מחוץ למשחק, רק ארה"ב נמצאת בו כספקית LNG מרכזית, ואירופה כבר הגדילה משמעותית את היבוא ממנה. ככל שהזמן מתקדם והתחרות עם אסיה מתחממת, המחירים עולים.

ההשלכות עשויות להיות חמורות. "כולם דיברו על הקיץ ועל הסכנות שבו, אבל החצי השני של השנה יכול להיות הרבה יותר הרסני כלכלית ליבשת", כתב הבוקר העיתון הגרמני FAZ. "הצרכנים צריכים להתכונן לעליות מחירי אנרגיה של 20% לפחות החורף", דיווחו כלי תקשורת בהולנד, למשל; לפי מחקר של חברת Oxford Economics, האינפלציה בגוש האירו עשויה לזנק ל־3.5% אם מחירי הגז ייתרגמו כצפוי לעלייה במחירי האנרגיה.

נקודת החולשה של אירופה

העובדה כי היבשת העשירה מוצאת את עצמה חשופה לעונות השנה היא עדות לאחת מנקודות התורפה שלה - חוסר ביטחון אנרגטי. עסקים עתירי אנרגיה, במיוחד במגזר הייצור, נוטשים את היבשת לכיוון ארה"ב ואסיה; העלויות של סבסוד אנרגיה לתושבים ולעסקים מדכאות צמיחה ומגדילות חובות לאומיים שכבר כך התנפחו הרבה מעבר לעבר. אירופה נגמלה מתלות בגז רוסי, אך החליפה אותה בתלות בגז מונזל אמריקאי וקטארי. כעת, כאשר שוק זה השתבש, היא שוב מוצאת את עצמה מול משבר אנרגיה.

הבעיה הקיימת היא התחרות העזה עם אסיה, שגם היא נסמכת על גז מונזל (שרובו הגיע עד כה מקטאר). "החשיפה של אסיה למשבר בהורמוז גדולה יותר, אבל לאירופה יש בעיית חורף משמעותית יותר", כתב אתר אירופי המתמקד בנושאי גז. זאת, משום שהשימוש האירופי בגז בחורף כולל חימום בתים, כך שהביקוש שלו כמעט אינו גמיש. בחורפים קודמים כבר עלתה האפשרות של קיצוב אנרגיה לתעשייה כדי לשמור על חימום בתים. אם יהיה חורף קשה השנה, ייתכן שהדבר ישוב לשולחן הדיונים. "מאגרי הגז הנמוכים וקצב המילוי האטי הופכים לסיכון", העריך קומרצבנק השבוע.

המחיר למגה ואט שעה עלול להגיע ל־100 אירו

בסקירה של גולדמן זאקס העריכו כי מחירי הגז האירופי יעלו לפחות עד 100 אירו למגה־ואט שעה בדצמבר אם המדינות ינסו למלא את מאגרי הגז שלהן כפי שהיה בשנים קודמות. כעת עומד המחיר על 65 אירו. כמובן ששינוי במצב הגיאו־פוליטי ופתיחת מצרי הורמוז עשויים לשנות את התמונה, אבל לא באופן דרסטי. קטאר הודיעה על פגיעה ארוכת־טווח במתקן הקפת ה־LNG שלה, ועשויה להתקשות לחזור לשיעורי היצוא שלה למשך שנים קדימה. לפי הסקירה של בנק ההשקעות, הגז החליף למעשה את הנפט כגורם הסיכון העיקרי לאינפלציה באיחוד האירופי כעת.

בגרמניה במיוחד, שבה שני־שלישים ממשקי הבית משתמשים בגז לחימום, גוברים החששות מפני ההשלכות של החוסר בו בחורף הקרוב. החוק מחייב את המדינה למלא את המאגרים עד לרמה של 80% עד סוף אוקטובר, אך רוב התחזיות הן שהיא לא תצליח לעשות זאת. "הגרמנים נאלצים להמר שהחורף יהיה קל יחסית, בעוד שקרות ממושכות או השפעות שליליות של מלחמה נמשכת באיראן יכולים לגרום לברלין למצוא את עצמה נאלצת להתחרות על גז בדיוק כשהמחירים שלו בשמיים", נכתב בסוכנות הידיעות בלומברג, שדיווחה על המחסור.

שרת האנרגיה הגרמנית הצהירה בעבר כי גם מאגרים חלקיים "יהיו מספיקים לחורף מתון". כלכלן שהתראיין לסוכנות הידיעות העריך כי גם עם מילוי מינימלי, המחירים לצרכנים יזנקו בארבעה מיליארד אירו החורף, או שממשלת גרמניה תיאלץ לסבסד את הגז בסכום זה.

כבר היום, תושבי גרמניה משלמים את התעריפים הגבוהים ביותר לחשמל, ובין התעריפים הגבוהים ביותר לחימום, באיחוד האירופי.

מי שמרוויחים מהמצוקה האירופית הנוכחית היא חברת הגז הלאומית של נורבגיה, המעבירה גז טבעי בצינורות לבריטניה ולאיחוד האירופי וכן שורת יצרנים אמריקאים של גז מונזל. נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הציב את הדרישה לרכש מוגבר של אנרגיה מארה"ב כתנאי להסכם הסחר עם האיחוד. גם רוסיה, שעדיין מספקת גז טבעי ו־LNG לקומץ מדינות אירופיות שטרם חיסלו את היחסים אתה, מרוויחה מהמחירים הגבוהים.