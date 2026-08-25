מוקדם מהצפוי מימשה דליה אנרגיה את הזכות להגדיל את חלקה בבניית חוות שרתים חדשה באתר אשכול, מצפון לנמל אשדוד, שעשויה להיות מהגדולות בארץ ולהגיע להספק חשמלי של עד 250 מגוואט. דליה אנרגיה הגיעה להסכמה עם שותפותיה, סרברפארם ותשתיות ישראל, כי תחזיק במחצית ממניות המיזם, לאחר שעד כה החזיקה באופציה לקבל 30% ממניות החברה באמצעות אשכול אנרגיות, חברה שבה מחזיקה דליה ב-75% מהמניות.

סך ההשקעה האפשרית במיזם האמיר משמעותית מ-1.5 מיליארד דולר להקמת המבנה ותחנת המשנה ל-4.5 מיליארד דולר, מה שמעיד על אופטימיות לגבי היתכנות הפרויקט - על אף המשבר בשוק החשמל ועצירת חלוקת רישיונות החשמל לחוות שרתים על ידי רשות החשמל לתקופה של 140 יום.

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בעקבות המהלך, עודכנו תוכניות הבנייה ורף המקסימום של היקף הפעילות, לעלויות בנייה והקמת תחנת משנה בעלות כוללת של 4.5 מיליארד דולר, ועוד כ-7 מיליארד דולר עבור המחשוב של המתקן וזיוודו בשרתים ובמעבדים גרפיים - עלות שנישאת בדרך כלל על ידי השוכר הפוטנציאלי, שעשוי להיות חברת ניאו-ענן או לקוח סופי.

בסרברפארם, תש"י ודליה בונים על אספקת חשמל ישירה מתחנת הכוח החדשה הנבנית בימים אלה במתחם שנמצא מצפון לנמל אשדוד - ובהמתנה לשינוי רגולציה שיאפשר חיבור ישיר בין תחנת כוח לחוות שרתים. חיבור זה, שנתפס כמובן מאליו, אסור לפי החוק בישראל, המחייב את תחנת הכוח ואת חוות השרתים להתחבר כל אחת בנפרד לרשת החשמל הארצית. בחודש מאי האחרון השיגה דליה מימון בהיקף של 5.7 מיליארד שקל להקמת תחנת הכוח במתחם אשכול, שתספק חשמל בהתבסס על גז טבעי בהספק של 850 מגוואט, ושתיקרא "אשכול אבשל", על שם אבשלום הרן ז"ל - ממייסדי דליה ומחלוצי משק האנרגיה הפרטי בישראל, שנרצח ב-7 באוקטובר בקיבוץ בארי. תחנת הכוח מתוכננת להיפתח לפעילות מסחרית במחצית השנייה של 2029.

תכנון בעלות של 70 מיליון שקל

דליה איננה השחקנית היחידה שנכנסת לענף חוות השרתים. בשבועות האחרונים התברר כי גם נופר נכנסה לתחום באמצעות רכישת קרקע בשוהם מחברת בסר, עם רישיון חשמל של 120 מגוואט. גם דוראל ואמפא הודיעו על שותפות לבניית חוות שרתים בבית שמש יחד עם חברת הלוגיסטיקה של יזם הנדל"ן נדב בלילה.

צמיחת הבינה המלאכותית מחייבת הקמת חוות שרתים - מתקנים תעשייתיים גדולים המכילים מאות ולעיתים אלפי ארונות שרתים, שבהם משובצים מעבדים גרפיים של אנבידיה המבצעים חישובים מורכבים. אלה משמשים בדרך כלל לאימון מודלי AI, להפעלתם וגם לפעילות מחשוב ענן הדרושה לשירותי הבינה המלאכותית. בעוד שהקמת המבנה תעלה 4.5 מיליארד דולר לפי ההערכה, ההצטיידות באלפי שרתים שבהם משובצים השבבים החדשים ביותר של אנבידיה צפויה להאמיר לעלויות שיכולות להגיע גם ל-7 מיליארד דולר.

כפי שנחשף בגלובס, דליה קיבלה ממשרד התקשורת רישיון לפריסת סיב אופטי תת-ימי לאירופה, מה שיאפשר לחוות השרתים להעביר מידע בקצב גבוה ובנפח גבוה לחוות שרתים אחרות בעולם - פעולה קריטית לחישובי AI. הקרבה לים תאפשר, לטענת החברות, לצנן את חוות השרתים ביעילות רבה יותר ובכך להפחית את צריכת החשמל.

אשכול אנרגיות תשכיר לתאגיד המשותף את הקרקע - כ-50 דונם - לתקופה של 24 שנים ו-11 חודשים, והחשמל יסופק על ידי דליה בהסכם מיוחד עם השותפות המשולשת. עד יולי 2027 יקדמו השותפים את תכנון הפרויקט בעלות של 70 מיליון שקל. סרברפארם, בבעלות מנולייף ומשפחת פפושדו, וקרן תשתיות ישראל - בניהולו של ירון קסטנבאום ובבעלות קבוצת הראל, קסטנבאום עצמו ועו"ד יהודה רווה - מחזיקות יחד בחוות שרתים בנויה במושב בני ציון ובחווה נוספת שנמצאת בבנייה באזור גדרה.

את סרברפארם וקרן תש"י ייצגו עורכי הדין יוני שטיינמץ ואמיר זולטי ממשרד ליפא ושות’. את דליה ייצגו היועצת המשפטית של החברה, עו"ד יעל וגנר, ועו"ד עדינה שפירא ממשרד מיתר.