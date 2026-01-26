דליה קיבלה רישיון לפריסת סיב תת-ימי מאשדוד לאירופה

חברת האנרגיה דליה קיבלה ממשרד התקשורת רישיון להקמת תחנת עגינה לכבל אופטי תת-ימי במתחם אשכול הסמוך לנמל אשדוד, כך נודע לגלובס. לפי ההערכות, דליה מתכוונת לפרוס כבל תת ימי במימון עצמי או בשותפות עם שחקנים אירופאים - ונכון לעתה איננה מתכוונת לפרוס בשטחה את הכבלים שכבר נמצאים בתהליכי תכנון ואישור: הכבל התת ימי של הוט-טמרס וקבוצת מפעילי תקשורת יווניים (EMC), או הכבל של קבוצת קיסטון וקובי ריכטר (TEAS).

הכבל התת ימי ישרת את דליה להעברה ואחסון של דאטה בחוות השרתים שהיא בונה באזור בהיקף של 200 מגוואט ובעלות של מיליארדי שקלים - ויסייע לה להעביר במהירות גבוהה מידע לחוות שרתים אחרות מעבר לים. החווה תשמש בעיקר כ-"מפעל AI", כלומר מתקן שישמש לאימון והפעלה של מודלי בינה מלאכותית, תחום שיש בו חשיבות לתקשורת מהירה גם לחוות שרתים אחרות על פני הגלובוס.

ככל שיתקדם פרויקט התכנון והמימון של הכבל התת-ימי של דליה, וכלל שתתקדם בניית תחנת הכח וחוות השרתים במקום, יחליטו בחברה האם לפתוח את הסיב גם לרשת התקשורת המקומית, אך לשם כך תידרש החברה להגיש בקשה לרישיון מפעיל תקשורת. בנוסף, החברה עשויה לתכנן את המשך מעבר הכבל מזרחה - במעבר יבשתי לסעודיה דרך ירדן או לים האדום - תסריט שבמצב הגיאופוליטי הנוכחי אינו אפשרי בשל הפניית העורף של הממלכה הסעודית כלפי ישראל והחבירה לציר הטורקי-קטארי.

דליה רכשה את תחנת הכוח אשכול ביוני 2024 וכיום היא מקדמת בעלות של מעל ל-10 מיליארד שקל הקמת תחנת כח חדשה בהספק של 850 מגוואט, ולצידה חוות שרתים בהיקף של עד 200 מגוואט. הקירבה של חוות שרתים לתחנת כוח, תעלות קירור מי ים, וסיב תקשורת אופטי תת ימי תאפשר לה לעבד מידע בקצבים גבוהים ועשויה למשוך עסקים המעוניינים בקירבה לחוות שרתים, כמו חברות מסחר בתדירות גבוהה (אלגוטריידינג), או חברות טכנולוגיה המתמחות ב- AI.

הנחת הכבל לא תחל לפני שתקבל דליה אישור גם ממינהל התכנון - הדוגל כיום בריכוז כניסת הסיבים התת ימיים בנקודות הקיימות - טירת כרמל ותל אביב. במשרד התקשורת דוגלים בגישה הפוכה - לפרוס סיבים בכמה שיותר נקודות לאורך חופי ישראל על מנת למנוע תלות יתר בנקודות נחיתה מעטות.

מדליה לא התקבלה תגובה לידיעה.