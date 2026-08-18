הרגולטור לשעבר שגייס צחי נחמיאס למאבק ברשות החשמל

מגה אור, חברת מבני הלוגיסטיקה וחוות השרתים של צחי נחמיאס, שכרה בחודשים האחרונים כיועץ את האלוף (במיל') סמי תורג'מן, לשעבר מנכ"ל נגה, חברת הניהול של מערכת החשמל הארצית.

תורג'מן מסייע לחברה בעיתוי קריטי שבו עליה לבקש מרשות החשמל אישורים לבניית חוות השרתים שלה - משימה שהפכה חשובה יותר עבור החברה בחודש יולי האחרון - כשרשות החשמל עצרה למשך 140 יום את חלוקת הרישיונות. זאת על מנת לגבש שיטת אישורים חדשה, לאחר שאישרה ביד רחבה בקשות רבות של יזמי חוות שרתים, כמעט מחצית מהן של מגה אור עצמה, על פי ההערכות.

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ההפסקה הזמנית בחלוקת רישיונות יוצרת אי־ודאות גדולה בשוק וגורמת ללקוחות פוטנציאליים של חוות שרתים בישראל לשקול מחדש כניסה למדינה; בין השאר היא הביאה גם לירידה של כ־18% במניית מגה אור. בחברה לא התעלמו מהבעיה - וציינו בדוחות הרבעון השני של השנה כי אין ביכולתם להעריך את השפעת ההחלטה של רשות החשמל על "פרויקטים המצויים בהקמה או בשלבי תכנון וקידום שטרם נחתמו בקשר אליהם הסכמי אירוח מחייבים עם משתמשי קצה", אך טוענים כי ההסכמים שנחתמו עם לקוחות - ככל הנראה חברות הענן קרוסו או גוגל - לא צפויים להיות מושפעים מהותית מההחלטה.

חודשים מכריעים עבור היזמים

אחת העסקאות הגדולות שביצעה מגה די סי, חברת חוות השרתים של מגה אור, עלולה לעלות לה ביוקר. בעקבות ההחלטה של רשות החשמל: קיימת אי‏-ודאות לגבי אישור בקשתה לחיבור של 1 גיגהוואט עבור השטח של מפעל אליאנס לשעבר שאותו רכשה בחדרה בכמיליארד שקל במזומן. זאת כאשר החיבור הקיים בשטח מאפשר הקמה של תחנה המייצרת חשמל בהיקף של 40 מגהוואט בלבד.

החודשים הקרובים צפויים להיות מכריעים באופן שבו תקבע רשות החשמל את הדרך שבה יוקצו רישיונות ליזמים, ובהם גם יישקלו קריטריונים שונים וכיצד יבואו לידי ביטוי בהחלטה הסופית - למשל אומדן של היכולת לגייס הון כדי לרכוש מעבדים גרפיים או להקים חוות שרתים, איתנות פיננסית, וקשרים עם לקוחות כמו גוגל, אמזון ומיקרוסופט או חברות ניאו־ענן כמו נביוס וקרוסו. תורג'מן, שכיהן במשך שתי קדנציות כמנכ"ל נגה, בין השנים 2018 ל־2025, ודאי עשוי לסייע למגה אור לנווט בשוק חסר הוודאות.

מגה אור דיווחה החודש על תוצאותיה לרבעון השני, עם תפוסה כמעט מלאה וגידול בהכנסות התפעוליות נטו (NOI) של 25% ל־117 מיליון שקל, אך ירידה ברווח הנקי - 252 מיליון שקל לעומת 426 מיליון ברבעון המקביל; גידול חד בחוב הפיננסי נטו שעלה ל־5.2 מיליארד שקל ביחס ל־1.3 מיליארד בסוף השנה שעברה, ועל קפיצה בגרעון בהון החוזר מ־123 מיליון בסוף השנה שעברה ל־670 מיליון ברבעון השני.