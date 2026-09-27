ניו־מד, הבעלים הגדולים במאגר לוויתן, הנחיתו פצצה בערב חג סוכות: מבטלים עסקת גז עצומה של 6.7 מיליארד דולר לאספקת גז ל־20 שנה לשתי תחנות כוח חדשות של דליה. הביטול הפתיע את השוק, כולל את דליה עצמם שסירבו לקבל אותו ברמה המשפטית.

● שאלות ותשובות | דרמה בשוק האנרגיה: שותפות לוויתן מבטלת עסקת ענק של 6.7 מיליארד דולר

● הפג-לויד וקרן פימי הגישו הצעה משופרת לרכישת צים. מה היא כוללת?

אלא שכעת, כשאבק ההכרזה שקע, נראה שמדובר בעיקר באמצעי לחץ על רשות התחרות, שמתעכבת עם בדיקת העסקה כבר מספר חודשים ועלולה לדרוש בו תנאים שניו־מד ודליה יתקשו לקבל. מה עומד בינם לבין אישור ההסכם, ומה יקרה כעת?

העסקה העצומה כוללת אספקת גז בין השנים 2030 ל־2050 לשתי תחנות כוח חדשות שצפויות לקום: האחת "דליה 2" במתחם צפית, בסמוך לתחנת הכוח הקיימת של דליה שם. השניה "אבשל" במתחם אשכול, תחנת הכוח הגדולה והיקרה ביותר שהופרטה מחברת החשמל. מתקן הייצור החדש שם אמור להחליף יחידות ייצור מיושנות ולשפר דרמטית את הקיבולת של תחנת הכוח. לשם כך היא צריכה גז, והרבה ממנו. מהצד השני עומדת ניו־מד, השולטת בכ־45% ממאגר לוויתן, שקיבלה היתר יצוא עצום למצרים, בתמורה להתחייבות למכור גז בזול למשק המקומי.

הפגישה עם רשות התחרות

בעסקה שנחתמה בחודש מאי האחרון, היו שותפות שתיים משותפות לוויתן: ניו־מד, כאמור, יחד עם רציו ששולטת ב־15% נוספים. דליה, לעומת זאת, דווקא מעדיפה הסכם ארוך טווח שיאפשר לה בטחון לאספקת גז גם ב־2050, אז על פי הערכות משרד האנרגיה ישראל כבר תיאלץ כבר להתחיל ולייבא גז. הגז צפוי להימכר ב־4.7 דולר ליחידת חום בשלב הראשון, סכום שנחשב אטרקטיבי יחסית.

אלא שביום רביעי, ה־23 בספטמבר, בפגישה עם רשות התחרות, ניו־מד ודליה גילו שלרשות יש הסתייגויות משמעותיות מההסכם, והיא תידרש לקחת זמן נוסף כדי לבחון את השלכותיו. מבחינת הצדדים, ההסתייגויות עלולות לפתוח מחדש את החוזה כולו - לרבות סעיף המחיר. בעקבות הפגישה, על פי גורמים בתעשיה - ניו־מד קיבלה החלטה להפיל את הפצצה ולאיים בביטול ההסכם, אלא אם הרשות תאשר אותו כלשונו בקרוב.

על פי האנליסט ליאור וידר ("מכפיל רווח"):"מדובר בטקטיקת משא ומתן אגרסיבית מצד המוכרות" כלפי רשות התחרות.

הסעיפים השנויים במחלוקת

הסעיף הראשון הוא משך ההסכם, והחוסר ב"סעיף יציאה". מדובר על הסכם ארוך טווח שצפוי להסתיים רק ב־2050. ב־2041, המחיר בהסכם צפוי להיפתח, והוא יוכל לנוע ב־10% לכל כיוון בהתאם למו"מ בין הצדדים. אך אם דליה לא תהיה מרוצה מהמחיר, שמורה לה הזכות להפחית את כמות הגז שהיא תקנה ב־30%. את ההפרש היא תוכל לרכוש מספק גז אחר, אם יהיה כזה.

ברשות התחרות מסתייגים מכך שההסכם כובל את הצדדים למשך זמן ארוך כל כך, ומעדיפים להשאיר פתח להחליף ספקים במקרה של גילוי מאגרי גז חדשים, למשל. דליה, כאמור, מעוניינת בסעיף הזה כדי להבטיח לתחנות הכוח שלה גז לטווח הארוך ולהבטיח למשקיעים ולמממנים שלה את המודל העסקי.

הסעיף השני שרשות התחרות מסתייגת ממנו הוא ההגבלה על מכירה לצדדים שלישיים. כמו בעסקאות גז רבות, יש מנגנון "קח או שלם". כלומר, בשל הבעייתיות הפרקטית באחסון גז טבעי, דליה תצטרך לצרוך את מלוא הכמות שהיא מחויבת לה בחוזה, או לשלם עליה בכל זאת. עם זאת, דליה תוכל למכור לצד שלישי עד 15% מכמות הגז שתסופק לה, ואולי אף להרוויח על ההפרש במחירים. ברשות התחרות לא מרוצים מההגבלה, והיו מעדיפים לעודד יותר את "השוק המשני" בגז על ידי העלאת התקרה של המכירה לצד שלישי. מהצד השני, בניו־מד מחויבים למכור גז במחיר נמוך יחסית, ולא מעוניינים לאפשר לדליה לבצע ארביטראז' על הגז הזול שהם מספקים.

וכמובן, יש את עניין הזמן. על פי תנאי החוזה המקורי בין ניו־מד לדליה, יש להם עד 90 יום להשיג את כל האישורים מרגע החתימה. מצד שני, על פי חוק יש לרשות התחרות 150 יום מרגע שהצדדים פנו לרשות התחרות, תאריך שצפוי להגיע רק לקראת סוף דצמבר.

שני הצדדים מעוניינים להשיג את האישורים במהירות האפשרית כדי להשיג ודאות עסקית, אך רשות התחרות כבר דחתה פעמיים את מועד מתן התשובה הרשמית שלה, והיא מבחינתה מעוניינת לבחון את העסקה באופן מקיף בשל הסכום האדיר והתקדימיות שלה, גם אם הדבר ייקח זמן. ההכרזה על ביטול העסקה שם למעשה שעון עצר חדש על רשות התחרות, ועל פי ההערכות היא צפויה להשיב בפועל במהלך חודש אוקטובר.

עם זאת, העסקה כנראה כן צפויה לצאת לפועל. מדובר בעסקה גדולה ואסטרטגית, הן מבחינת הצדדים והן מבחינת משק החשמל והכלכלה הישראלית. גם מבחינת רשות התחרות יש לעסקה הזאת יתרונות תחרותיים, כמו התקדים של מכר בנפרד של שותפות שונות במאגרי הגז, כמו גם המחיר הנמוך יחסית שהגז יימכר למשק המקומי.

ברקע האיום לביטול העסקה, ניו־מד התחדשה במנכ"ל חדש, יניב סרנה, אחרי 15 שנה של יוסי אבו בתפקיד. המאבק מול רשות התחרות הוא הראשון של סרנה. מדובר בשעת מבחן מבחינתו - האם יצליח להבטיח תנאים טובים למשקיעי ניו־מד באחת מעסקאות הגז הגדולות ביותר שנחתמו בישראל?