חברת הספנות הגרמנית הפג-לויד וקרן פימי הגישו היום לממשלת ישראל הצעה משופרת לרכישת צים, הכוללת שורה של התחייבויות שנועדו לתת מענה לחששות שהעלו הרשויות הישראליות, ובהן מערכת הביטחון.

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החברות מסרו כי ההצעה נועדה לחזק את העצמאות הימית של ישראל, את ביטחון שרשראות האספקה ואת יכולתה להתמודד עם מצבי חירום. לפי ההודעה, הפאג-לויד ופימי יגבשו בתוך 45 יום את התוכנית העסקית ואת המסגרת המשפטית המלאה לעסקה, ובתקופה זו יקיימו פגישות עם משרדי הממשלה והרשויות הרלוונטיים.

במרכז ההצעה עומדת התחייבות להקים את צים ישראל כחברת ספנות ישראלית עצמאית, בבעלות ובניהול ישראליים, עם צי אוניות בבעלותה ויכולות ניהול ימיות שייוותרו בישראל. אחד השינויים המרכזיים הוא התחייבות לכך שצים ישראל תפעיל קו ישיר למזרח הרחוק ולאסיה, לצד שירותים מתוכננים באוקיינוס האטלנטי ובים התיכון. בנוסף, צים ישראל תחזיק בצי מכולות עצמאי ותקבל גישה לצי המכולות העולמי של הפג-לויד באמצעות הסכם מסחרי ארוך טווח, שיגדיל את קיבולת ההובלה של סחורות חיוניות, ובהן מטענים בקירור.

החברות מציעות גם חיזוק משמעותי של "מניית הזהב" של המדינה, כך שישראל תקבל סמכויות רחבות יותר בכל הנוגע לשינויי בעלות ולשליטה בצי, ובמיוחד בעתות חירום. במקביל, צוותי צים האחראים על מטענים לישראל וממנה יועברו לצים ישראל, וניהול האוניות והידע המקצועי בתחום הספנות יישארו בישראל.

ההצעה כוללת גם התחייבות להגדיל משמעותית את מספר הימאים הישראלים, במטרה להפוך את מגמת הירידה בכוח האדם הימי בישראל, לצד השקעות בהכשרה ובחינוך. צים ישראל תפעיל מערכת IT עצמאית, שאליה לא תהיה גישה גם להפג-לויד.

בנוסף, ההצעה כוללת הסדרים להגנה על עובדי צים בישראל, לרבות תמריצים כספיים ורשת ביטחון של 10 שנים לעובדים ותיקים . הפג-לויד ציינה כי המשיכה להפעיל שירות שבועי לנמלי ישראל מאז 7 באוקטובר 2023, גם בתקופות של שיבושים ביטחוניים קשים.