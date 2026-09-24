לפני 13 שנים השלימה כלל ביטוח, אז עדיין בשליטת קבוצת אי.די.בי, את חיסול פעילותו של בית ההשקעות כלל פיננסים שהיה בבעלותה. למכירת הפעילויות קדמו השקעות כושלות שביצע כלל פיננסים, אשר צבר הפסדי עתק וחובות כבדים, ונדרש להזרמות הון של מאות מיליוני שקלים מהחברה האם. בכלל הסבירו באותה עת כי פעילות בית ההשקעות (בעיקר קרנות נאמנות ותיקי השקעות, שנמכרו לחברת הביטוח הראל) אינה חלק מעסקי הליבה של חברת הביטוח. מי שהפך למנכ"ל החברה אחרי ההפסדים הגדולים והגיע למעשה כדי למכור את החברה ולהציל מה שאפשר ממנה הוא יורם נוה, שמאז התקדם עד לתפקיד הנוכחי, מנכ"ל קבוצת כלל כולה.

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אך מדובר כבר בהיסטוריה רחוקה. בשנים האחרונות תחום הפיננסים בשוק ההון המקומי הפך ללהיט. בתי ההשקעות מקבלים שוויים של מיליארדי שקלים והענף רותח עם עסקאות ענק, כך למשל: רצונה של משפחת ברקת לבצע אקזיט בהחזקתה בבית ההשקעות מיטב, רכישת אלטשולר שחם בידי חברת הביטוח ווישור ודיבורים על עסקאות נוספות בתחום.

כעת, כשנוה משמש כמנכ"ל חברת הביטוח כלל, הוא רוצה לחזור לתחום בנקאות ההשקעות ולהגדיל את אחיזתו בשוק ההון. כלל ביטוח דיווחה לבורסה כי היא בוחנת השקעה בבנק ההשקעות ווליו בייס לרכישת 18%־20% ממניותיו לפי שווי של 600 מיליון שקל לפני הכסף. כלומר, כלל צפויה להשקיע ב־130־150 מיליון שקל. המהלך משקף מחיר שיא עבור בנק השקעות מקומי שאינו עוסק בניהול השקעות וחסכונות עבור הציבור הרחב.

ווליו בייס הוא בעצם "מתווך על" בשוק ההון, הפועל בין היתר בייזום והשבחת השקעות בחברות ציבוריות ופרטיות הנמכרות למוסדיים אחרי השבחה. בנוסף, הוא מספק שירותים פיננסים כמו ניהול גיוסי הון וחוב, וכן שירותי חיתום כמו הפצת מניות, מיזוגים ורכישות. הוא גם מייצג בישראל גופי השקעה בינלאומיים.

על פי הודעת ווליו בייס, העסקה תבוצע בדרך של הקצאת מניות לכלל והכסף צפוי להיות מוזרם פנימה - כדי לתמוך ב"המשך צמיחתו של ווליו בייס".

למעשה, מדובר בחידוש מהלך שהחל לפני שנתיים, כשכלל ביקשה להשקיע בווליו בייס, בדגש על פעילות החיתום (ממנה נפרדה כלל ב-2009), אך המהלך נתקע בעקבות חקירה שניהלה רשות ניירות ערך נגד אמיר נחום, סמנכ"ל בחברת החיתום של ווליו בייס באותם ימים, בחשד לשימוש במידע פנים. החקירה הסתיימה עם קנס מנהלי (ולא פלילי) של 120 אלף שקל לנחום והמהלך הותנע מחדש.

מקורבים לתהליך יודעים לספר כי "חידוש המהלך 'ישב בראש' לשני הצדדים כל התקופה. העובדה שבינתיים בוצעו עסקאות בגופים מתחרים, כמו המיזוג של ברק קפיטל חיתום עם פעילות דומה של בנק לאומי, ועסקאות השקעה בלידר שוקי הון - נתנה לצדדים את ההרגשה שהעסקה עושה שכל". ההערכה היא שהעסקה תיסגר תוך שבועות עד כמה חודשים.

הזינוק בשווי ווליו בייס

נראה כי מעז יצא מתוק מבחינת ווליו בייס. מהלך ההשקעה שנדחה אמור היה להתבצע ככל הידוע לפי שווי נמוך משמעותית לבנק ההשקעות - סביב 350 מיליון שקל, והצדדים לא הגיעו לעמק השווה, גם כאמור בגלל הפרשה שנחקרה. מאז השווי של ווליו בייס עלה יחד עם העליות בכל השוק, שגוזרות גם עליית שוויים בחברות פרטיות.

גורמים בשוק מספרים לגלובס כי העסקה כעת שונה מזו הקודמת. הפעם מדובר על נתח מכלל הפעילות של ווליו בייס, שגדלה משמעותית בשנתיים וחצי שחלפו, בשל הפריחה בשוק ההנפקות, פעילות המיזוגים והרכישות ומתן השירותים לגופים הבינלאומיים.

כך, בשנה האחרונה מכר ווליו בייס את חלקו בחברת התחבורה הציבורית דן ברווח גדול, לקבוצת משקיעים שמוביל מנכ"ל דן אופיר קרני ואשר כוללת את כלל ביטוח וזרועות ההשקעה הריאליות של הבנקים לאומי ומזרחי טפחות.

המהלך בוצע כחלק ממכירת השליטה בדן בידי השותפות ווליו־LBH, שהוביל בנק ההשקעות, לפי שווי של 2.8 מיליארד שקל לחברת התחבורה הציבורית, ללא פעילות הנדל"ן של דן. בהמשך חתמה השותפות על מזכר הבנות למיזוג פעילות הנדל"ן עם החברה הבורסאית דוניץ לפי שווי של 3 מיליארד שקל. הרווח לשותפות שהוביל ווליו בייס נאמד בפי 5 תוך שש שנים.

עוד פעל ווליו בייס בעסקת המיזוג של חברות התוכנה מג'יק־מטריקס, ייצג את ישראכרט במכירת השליטה לקבוצת דלק, והוביל את הנפקות סוגת, מיכפל ורפק אנרגיה.

ווליו בייס, שהוקם ב־2013, נשלט בידי צמד מייסדים, אנשי שוק ההון הוותיקים עידו נויברגר וויקטור שמריך (כ־52% בחלקים שווים), והיתרה מוחזקת בחלקים שווים בידי נתן חץ (מנכ"ל ומבעלי אלוני חץ), דודי ורטהיים (בעלי קוקה קולה, קשת, בנק מזרחי טפחות) ובית ההשקעות מיטב של משפחות סטפק וברקת - 16% לכל גוף.

כשמנסים להשוות את העסקה שמקודמת בווליו בייס לעסקאות דומות בתחום בנקאות ההשקעות המקומי, מתברר שמדובר במשימה לא פשוטה. ההשוואה המתבקשת היא לעסקת לידר שוקי הון, שפועלת בתחומים דומים.

זו צירפה בשנה האחרונה את אלטשולר שחם והראל כמשקיעים, בהמשך לצירופו של בנק הפועלים לפני שנתיים. ההשקעות בוצעו לפי שווי של 160 מיליון שקל ללידר שוקי הון - פחות משליש השווי שמקבל ווליו בייס.

אז מדוע ווליו בייס מקבל שווי גבוה משמעותית? לדברי גורם בשוק, "להערכתי בווליו בייס יש הון עצמי־נוסטרו גבוה יותר וכן הם מנהלים כספים של קרנות פרייבט אקוויטי. מי שמנהל כספי משקיעים בהיקף מספיק גבוה, כולל עמלות הצלחה, יכול להיות שווה יותר".

בנוסף, בשוק מסבירים כי העוצמה של גופי הגמל והפנסיה, שמנהלים טריליוני שקלים וממשיכים לצבור מיליארדי שקלים בכל חודש לחסכונות ארוכי הטווח, גורמים לאותם הגופים לחפש עסקאות: "זו המון פרנסה לתחומים בהם פועל ווליו בייס, כמו חיתום, אנליזה ולפעילות ההשקעה שלהם".

מה מתכננים בחברות?

לכלל ביטוח, כאמור, אין כיום פעילות בתחום העסקים של ווליו בייס, כך שמבחינתה זו תוספת של פעילויות, אם כי היא לא תהיה מוגבלת לפעול בשוק ההון רק דרך ווליו בייס. בנוסף, ההנחה היא שהחברות יפעלו במשותף בתחום הנכסים האלטרנטיביים (למשל דרך קרנות פרייבט אקוויטי של ווליו בייס) וכן בעסקאות של מיזוגים ורכישות.

מעבר לכך, החלום האולטימטיבי מבחינת גוף כמו ווליו בייס הוא ליצור התעניינות מצד גופים בינלאומיים, כך שעסקה כמו זו של רכישת דן שהוביל בנק ההשקעות תוכל לעניין גופים כאלה. מהבחינה הזו, יש יתרון לשותף בדמות אחת מענקיות הביטוח המקומיות, שנותנות תעודת הכשר לגוף - ואולי יכולות לפתוח דלתות לווליו בייס גם מול משקיעים זרים. בנוסף, עשויה השקעת כלל לסייע לווליו בייס בעסקאות עם בנקי השקעות זרים שפועלים בישראל.