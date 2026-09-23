ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
נדל"ן ותשתיות חברות הנדל"ן מסד עוז ואמריקה ישראל מתמזגות - ומכוונות לבורסה
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
הנפקה ראשונית לציבור

חברות הנדל"ן מסד עוז ואמריקה ישראל מתמזגות - ומכוונות לבורסה

המיזוג ירכז תחת קבוצה אחת את פעילות היזמות למגורים ולמסחר של אמריקה ישראל ואת פעילות ההנדסה וניהול הפרויקטים של מסד עוז • הקבוצה המאוחדת נערכת להנפקת חוב ומניות, בהתאם להתפתחות העסקית ולתנאי השוק

מאיה לוין 18:18
אלון שטאובר, יכהן כמנכ''ל הקבוצה המאוחדת / צילום: אפרת קופר
אלון שטאובר, יכהן כמנכ''ל הקבוצה המאוחדת / צילום: אפרת קופר

קבוצת מסד עוז ואמריקה ישראל חתמו על הסכם למיזוג מלא בין החברות, שירכז תחת קבוצה אחת פעילות יזמית למגורים ולנדל"ן מסחרי, לצד פעילות הנדסית וניהול פרויקטים בתחומי הנדל"ן והתשתיות.

לפי החברות, המהלך נועד לשלב בין פעילות היזמות וההון של אמריקה ישראל לבין יכולות ההנדסה וניהול הפרויקטים של מסד עוז. אחד היעדים שהוגדרו הוא היערכות להנפקת חוב ומניות של הקבוצה, בהתאם להתפתחות העסקית ולתנאי שוק ההון.

המגדל בן 66 הקומות ברמת גן מעורר התנגדויות: "קיפוח חריף של בעלי הקרקעות"
רגע לפני ההנפקה, קרפור ממנה יו"ר אחר

המיזוג המלא מגיע לאחר שבדצמבר האחרון רכשה מסד עוז יותר מ־30% ממניות אמריקה ישראל, בעסקה ששיקפה לחברה שווי של מאות מיליוני שקלים. במסגרת העסקה דאז מוזגה פעילות יזמות המגורים של מסד עוז לתוך אמריקה ישראל, כולל קרקע בשכונת חבצלת החדשה בצפון נתניה, שבה זכתה מסד עוז במכרז של רשות מקרקעי ישראל .

לאחר השלמת המיזוג, פנחס (פיני) כהן יכהן כיו"ר הקבוצה, עמית מסד כסגן היו"ר, אלון שטאובר כמנכ"ל הקבוצה המאוחדת, שמשון הראל כמנכ"ל אמריקה ישראל ונטע ברמן כמנהל ההנדסה הראשי. בעלי המניות הנוכחיים של אמריקה ישראל - כהן, הראל, קבוצת מגדל ביטוח ופיננסיים ובנק מרכנתיל - יהפכו לבעלי מניות בקבוצה המאוחדת. המהלך נעשה בתמיכת לאומי פרטנרס, מבעלי המניות במסד עוז, וכן מגדל ומרכנתיל.

מסד עוז הוקמה לפני כ־30 שנה ובמרבית שנות פעילותה התמקדה בניהול פרויקטים הנדסיים במגזר הציבורי והפרטי. חטיבת ההנדסה שלה כוללת כיום כ־250 מהנדסים ומנהלת פרויקטים בהיקף של כ־40 מיליארד שקל, בהם הרחבת נתב"ג, תכנון שדה התעופה המשלים לנתב"ג ופיתוח שכונות הכוללות כ־130 אלף יחידות דיור ברחבי הארץ.

בשנים האחרונות הרחיבה מסד עוז את פעילותה גם ליזמות, בתחומי הנדל"ן המניב בלונדון, התעשייה והלוגיסטיקה והמגורים. לפני כשלוש שנים השקיעה לאומי פרטנרס 60 מיליון שקל תמורת 20% ממניות החברה.

גם אמריקה ישראל היא חברת נדל"ן וויתקה שמתמקדת בעיקר ביזמות למגורים. החברה מסרה לאורך השנים יותר מ־7,000 דירות וכיום מקדמת כ־2,500 יחידות דיור עם שותפים. בין הפרויקטים שלה נמצאים מוזה בתל אביב , CREATE בקריית אתא ומתחם חבצלת ART בנתניה.