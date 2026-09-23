חברות הנדל"ן מסד עוז ואמריקה ישראל מתמזגות - ומכוונות לבורסה

קבוצת מסד עוז ואמריקה ישראל חתמו על הסכם למיזוג מלא בין החברות, שירכז תחת קבוצה אחת פעילות יזמית למגורים ולנדל"ן מסחרי, לצד פעילות הנדסית וניהול פרויקטים בתחומי הנדל"ן והתשתיות.

לפי החברות, המהלך נועד לשלב בין פעילות היזמות וההון של אמריקה ישראל לבין יכולות ההנדסה וניהול הפרויקטים של מסד עוז. אחד היעדים שהוגדרו הוא היערכות להנפקת חוב ומניות של הקבוצה, בהתאם להתפתחות העסקית ולתנאי שוק ההון.

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המיזוג המלא מגיע לאחר שבדצמבר האחרון רכשה מסד עוז יותר מ־30% ממניות אמריקה ישראל, בעסקה ששיקפה לחברה שווי של מאות מיליוני שקלים. במסגרת העסקה דאז מוזגה פעילות יזמות המגורים של מסד עוז לתוך אמריקה ישראל, כולל קרקע בשכונת חבצלת החדשה בצפון נתניה, שבה זכתה מסד עוז במכרז של רשות מקרקעי ישראל .

לאחר השלמת המיזוג, פנחס (פיני) כהן יכהן כיו"ר הקבוצה, עמית מסד כסגן היו"ר, אלון שטאובר כמנכ"ל הקבוצה המאוחדת, שמשון הראל כמנכ"ל אמריקה ישראל ונטע ברמן כמנהל ההנדסה הראשי. בעלי המניות הנוכחיים של אמריקה ישראל - כהן, הראל, קבוצת מגדל ביטוח ופיננסיים ובנק מרכנתיל - יהפכו לבעלי מניות בקבוצה המאוחדת. המהלך נעשה בתמיכת לאומי פרטנרס, מבעלי המניות במסד עוז, וכן מגדל ומרכנתיל.

מסד עוז הוקמה לפני כ־30 שנה ובמרבית שנות פעילותה התמקדה בניהול פרויקטים הנדסיים במגזר הציבורי והפרטי. חטיבת ההנדסה שלה כוללת כיום כ־250 מהנדסים ומנהלת פרויקטים בהיקף של כ־40 מיליארד שקל, בהם הרחבת נתב"ג, תכנון שדה התעופה המשלים לנתב"ג ופיתוח שכונות הכוללות כ־130 אלף יחידות דיור ברחבי הארץ.

בשנים האחרונות הרחיבה מסד עוז את פעילותה גם ליזמות, בתחומי הנדל"ן המניב בלונדון, התעשייה והלוגיסטיקה והמגורים. לפני כשלוש שנים השקיעה לאומי פרטנרס 60 מיליון שקל תמורת 20% ממניות החברה.

גם אמריקה ישראל היא חברת נדל"ן וויתקה שמתמקדת בעיקר ביזמות למגורים. החברה מסרה לאורך השנים יותר מ־7,000 דירות וכיום מקדמת כ־2,500 יחידות דיור עם שותפים. בין הפרויקטים שלה נמצאים מוזה בתל אביב , CREATE בקריית אתא ומתחם חבצלת ART בנתניה.