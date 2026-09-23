רגע לפני ההנפקה, קרפור ממנה יו"ר אחר

כחודשיים לפני ההנפקה, בצמרת קרפור ממנים כוורת חדשה לניהול ענקית הסופרמרקטים הצרפתית בישראל. על־פי התשקיף שהוגש לבורסה, וכפי שנודע לגלובס, מיכאל לובושיץ, שכיהן כמנכ"ל החברה עד לפני מספר חודשים, יעבור לתפקיד יועץ בתחום הפיתוח העסקי בחברה - ולא לתפקיד יו"ר משותף באלקטרה מוצרי צריכה לצד היו"ר המכהן, צביקה שווימר.

כזכור, בחודש מאי האחרון בקרפור בחרו בגרסה שונה והודיעו כי לובושיץ יתמנה לתפקיד היו"ר המשותף של אלקטרה מוצרי צריכה. ייתכן כי ההנפקה הקרובה בבורסה היא זו שגרמה לתזוזה נוספת בתפקיד.

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עוד נודע לגלובס כי עם כניסתה לתפקיד של המנכ"לית החדשה, ענבל הרסון, והשלמת החפיפה, בוצעה שורה של מינויים חדשים בכוורת הבכירה של החברה, שעליהם דווח גם בתשקיף שהוגש לבורסה. דני בצלאל, שעזב לפני כשנה את תפקיד סמנכ"ל השיווק בקשת טעמים (שגם היא במגעים לקראת הנפקה בבורסה), הצטרף לכוורת של הרסון. סמנכ"ל הסחר יניב כהן הוחלף בידי רמי שתיוי, סמנכ"ל הסחר לשעבר של יוחננוף. לאחרונה דיווחנו בגלובס על שורה של עזיבות בצמרת קרפור, בהן עזיבתם של ראש אגף מערכות המידע יבגני קוטקובניק וסמנכ"ל הכלכלה והבקרה מאי שחר.

כישלון "הסל של המדינה"

בהמשך הדרך, יוזמת "הסל של המדינה" צפויה להתבטל, כפי שחשפנו בגלובס. המבצע, שהחל במכרז של שר הכלכלה ניר ברקת, צפוי להסתיים רשמית ב־14 באוקטובר, חצי שנה אחרי שהושק. על־פי תנאי המכרז, משרד הכלכלה וקרפור יוכלו לחדש את החוזה לקמפיין פרסומי בשווי של כ־25 מיליון שקל לתקופה של חצי שנה נוספת. על־פי מידע שהגיע לגלובס, נראה כי מבצע "הסל של המדינה" יגיע לסיומו בחודש הבא ולא יוארך. הסיבות הן עלויות התפעול הגבוהות והירידה ברווחיות שגרמו מחירי הסל לרשת.

כמו כן, ניתן להעריך כי יהיה קשה לאשר מקור תקציבי נוסף לקמפיין של עשרות מיליוני שקלים בתקופת בחירות. במשרד הכלכלה צפויים לפרסם הודעה רשמית לגבי עתיד המכרז בימים הקרובים. עם זאת, בסביבת השר ברקת טוענים כי הקמפיין נמשך בשלב זה כרגיל.

הרסון, שנכנסה לתפקיד לפני כחודשיים, מביאה עמה ניסיון רב בתחום הקמעונאות, לאחר ששימשה במשך שנים כסמנכ"לית בכירה בחברה המרכזית למשקאות (CBC). לובושיץ, שסיים את תפקידו, הצליח להוביל את קרפור לשורת הרווח אחרי שנים של הפסדים תפעוליים, ותרם רבות להצלחת הרשת ולמעמדה הכלכלי היציב לקראת ההנפקה בבורסה.

ההנפקה של קרפור, שצפויה להתקיים במהלך חודש נובמבר הקרוב, מצטרפת לשורה של קמעונאיות מזון אחרות שכבר נסחרות בתל אביב, בהן יוחננוף, שופרסל, רמי לוי, ויקטורי וטיב טעם. לאחרונה כאמור הודיעה גם קשת טעמים על כוונתה להנפיק.