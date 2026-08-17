המושג

מס יציאה: מס שמדינה מטילה על אנשים או חברות שמשנים את תושבות המס שלהם ועוזבים אותה.

ההקשר האקטואלי

ראש הממשלה בנימין נתניהו הודיע על כוונתו לשריין את איש העסקים אורן דוברונסקי (המוכר גם מתוכנית "הכרישים") ברשימת הליכוד. אלא שגולשים ברשת ואנשי תקשורת זריזים מיהרו להסב את תשומת לבו של המועמד לכך שהחברות בכנסת עלולה לעלות לו מיליוני שקלים. למה? בשתי מילים: מס יציאה. וכעת בהרחבה.

● עד כמה יושפע שיעור מס הכנסה מגיוס חרדים?

● לאן הולך הכסף מהקנסות על מהירות?

מהו מס יציאה?

מס יציאה (Exit Tax) באופן כללי הוא מס המוטל על ידי מדינה על אנשים או חברות המשנים את תושבות המס שלהם ועוזבים אותה. מטרתו העיקרית של המס היא למנוע מצב שבו נכסים שנצברו תחת חסותה של מדינה אחת יימכרו במדינה אחרת ללא תשלום מס על הרווחים שנצברו.

למס היציאה יש כמה מאפיינים מרכזיים המשותפים למדינות רבות בעולם. ראשית, ברוב המדינות המס מחושב באמצעות מנגנון של "מכירה רעיונית" - כלומר, כאילו האדם מכר את כל נכסיו בשווי השוק שלהם ביום העזיבה, גם אם בפועל לא בוצעה מכירה. שנית, המס חל בדרך כלל על נכסים פיננסיים ניידים, כגון מניות, אופציות, קרנות השקעה וזכויות בעסק, בעוד שנדל"ן מקומי לרוב מוחרג ממנו, משום שהמדינה יכולה למסות אותו גם בעת מכירה עתידית.

בנוסף, מדינות רבות קובעות פטורים או ספי כניסה למס, למשל כאשר הוא חל רק על מי שמחזיק בנכסים בשווי העולה על מיליון אירו או דולר, או מעניקות פטור למי ששהה במדינה תקופה קצרה בלבד. לבסוף, במדינות רבות, ובמיוחד באיחוד האירופי, קיימת אפשרות לדחות את תשלום המס בפועל עד למועד שבו הנכס יימכר באמת במדינת היעד, לעתים בכפוף להעמדת ערבויות.

בישראל מס היציאה מוטל מתוקף סעיף 100א לפקודת מס הכנסה, לפיו "נכס של אדם תושב ישראל שחדל להיות תושב ישראל, ייחשב כנמכר ביום שלפני היום שבו חדל להיות תושב ישראל".

מה ההשלכות על כהונה בכנסת?

לפי הדיווחים בתקשורת, דוברונסקי - שמתגורר מאז שנת 2000 בניו יורק ואז בקליפורניה - עשה את רוב הונו בארה"ב. אלא שסעיף 16א של חוק יסוד הכנסת קובע כך: "היה חבר הכנסת בעל אזרחות נוספת שאינה ישראלית, ודיני המדינה שהוא אזרח שלה, מאפשרים את שחרורו מאזרחות זו, לא יצהיר אמונים אלא לאחר שעשה את כל הדרוש מצדו לשם שחרורו ממנה, והוא לא ייהנה מזכויותיו של חבר הכנסת כל עוד לא הצהיר". המשמעות: אם דוברונסקי ירצה לכהן כחבר הכנסת, עליו לוותר על האזרחות האמריקאית שלו.

וכאן בא לידי ביטוי מס היציאה המוטל בארה"ב: לפי חוקי ההגירה במדינה, אזרח אמריקאי המוותר על אזרחותו נאלץ לשלם "מס יציאה" (Expatriation Tax) על הרווחים הבלתי ממומשים שלו, כאשר המס מחושב כאילו מכר את נכסיו במועד הוויתור על האזרחות.

אומנם מס היציאה חל רק על אזרחים אמריקאים ששוויים הנקי גבוה מ־2 מיליון דולר וההכנסה השנתית שלהם גבוהה מ־171 אלף דולר, אך לפי הערכות - וכן לפי התבטאויות עבר של דוברונסקי בעצמו - שווי הנכסים שלו עובר בבטחה את הרף הזה. אם כן, במקרה שדוברונסקי יבחר לכהן בכנסת ולוותר על האזרחות האמריקאית, עשוי לספוג חיוב מס המוערך במיליוני דולרים.