עד כמה יושפע שיעור מס הכנסה מגיוס חרדים?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: בלי גיוס לכולם והארכת השירות בצה"ל, מס הכנסה יצטרך לעלות ב־16% לפחות מה נכון:

● חוות דעת של משרד האוצר אכן מדברת על כך שבהינתן המגמות הדמגורפיות הנוכחיות, המסים הישירם יצטרכו לעלות ב־16% מה לא נכון:

● ההערכה שבחוות הדעת מתבססת על אי־שילוב החרדים בשוק התעסוקה - ולא על אי־גיוס הציון: לא מדויק

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, טען כי אם לא יחוקק "חוק גיוס לכולם" ובמקביל יוארך שירות החובה, "כל אזרחי ישראל יצטרכו לשלם מס הכנסה לפחות 16% יותר". בדקנו על מה מבוסס הנתון.

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המקור לנתון הוא חוות דעת של היועץ המשפטי של משרד האוצר בנוגע לחוק יסוד: לימוד תורה. בחוות הדעת נכתב כי אם לא תגדל השתתפות הגברים החרדים בשוק העבודה, בשנת 2065 יהיה צורך להעלות את המסים הישירים ב־16% כדי לשמור על רמת השירותים הציבוריים הקיימת, בלי להגדיל את הגירעון.

כלומר, ליברמן נשען על מסמך מקצועי אמיתי, אבל הציטוט שלו מערבב בין שתי סוגיות. חוות הדעת אינה קובעת שאי־גיוס חרדים כשלעצמו יחייב העלאת מסים, אלא שהמשך דפוסי התעסוקה הנוכחיים של גברים חרדים - שיעורי תעסוקה ושכר נמוכים יחסית - עלול לפגוע בתוצר ובהכנסות המדינה.

עם זאת, יש קשר בין הסוגיות. ד"ר גלעד מלאך מהמכון הישראלי לדמוקרטיה הסביר כי בעבר נשקלה הורדת גיל הפטור ככלי לשילוב חרדים בתעסוקה, אך לאחר המלחמה פתרון כזה נעשה בעייתי יותר מבחינה חברתית ומשפטית. לשיטתו, גיוס משמעותי עשוי לסייע ברכישת מיומנויות ובהשתלבות איכותית בשוק העבודה. גם ד"ר איתן רגב מהמכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדית ציין כי הסדרת מעמדם של הגברים החרדים - מתגייסים ולומדי תורה כאחד - היא תנאי חשוב ליציאה מוקדמת יותר לשוק העבודה.

יש גם סייג נוסף: הנתון מתייחס ל"מסים ישירים", לא בהכרח למס הכנסה. מס הכנסה הוא אמנם מקור מרכזי בגביית המסים הישירים, אך הקטגוריה כוללת גם מס חברות, מס רווחי הון, מס שבח, מס רכישה ועוד. לכן לא ברור שהעלאה כזו תוטל דווקא באמצעות מס הכנסה.

גם הבסיס הדמוגרפי של החישוב אינו חף ממחלוקת. חוות הדעת נשענת על תחזית הלמ"ס שלפיה החברה החרדית תגיע לכשליש מהאוכלוסייה ב־2065. במכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדית טוענים כי תחזיות עדכניות יותר, המבוססות על ירידה בילודה ועל עזיבת המגזר, מצביעות על שיעור נמוך יותר - כ־22.6% בתרחיש מסוים.

החישוב המקורי עצמו בוצע בבנק ישראל, במצגת של הנגיד פרופ' אמיר ירון מ־2019. לפי המצגת, אם המבנה הדמוגרפי של 2065 היה מתקיים כבר ב־2018, גביית המסים הישירים הייתה נמוכה ב־14%; כדי לאזן זאת היה צורך בהעלאה של 16% במסים הישירים. במשרד האוצר אישרו שהכוונה היא להעלאה של המס לאדם. מדובר באחוזים מתוך המס הקיים - לא בתוספת של 16 נקודות אחוז (למשל, שמדרגת המס הנמוכה תעלה מ־10% ל־11.6%).

מטעם ח"כ אביגדור ליברמן נמסר בתגובה: "מי שלא מתגייס, הוא לא מצטרף לשוק העבודה, לא משלים בגרויות ולא רוכש מקצוע, וממשיך כל החיים להיות נטל על שאר החברה הישראלית". 

השורה התחתונה: דברי ליברמן לא מדויקים.

ההערכה בדבר הצורך בהעלאת מסים נובעת מאי־השתלבות של החברה החרדית בשוק התעסוקה, ולא במקרה של אי־גיוס. עם זאת, כן ניתן להצביע על קשר בין הדברים.

תחקיר: אוריה בר־מאיר