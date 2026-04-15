מתי החרדים צפויים להיות שליש מהאוכלוסייה?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: בשנת 2050 החרדים יהיו 34% מהאוכלוסייה, ו־52% מכלל מחייבי הגיוס

מה נכון:

הלמ"ס חוזה שב־2065 החרדים יהיו 32% מהאוכלוסייה

לפי אותה תחזית, שיעור הגברים החרדים מתוך הגברים היהודיים בגיל הגיוס יעמוד על 49% ב־2065

מה לא נכון:

בשנה שאותה ציין לוי, 2050, החרדים יהיו 24% מהאוכלוסייה

באותה שנה, הגברים החרדים יהיו כ־40% מתוך הגברים היהודיים בגיל הגיוס

הציון: לא מדויק

לומדי התורה תורמים "תרומה ענקית" למדינה, אמר יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט. ח"כ מיקי לוי, יו"ר הוועדה לענייני ביקורת המדינה, התקומם נגד האמירה והזהיר: "בשנת 2050 החרדים יהיו 34% מהאוכלוסייה ו־52% מכלל מחייבי הגיוס. מי יעבוד וישלם מיסים? מי יגן על המדינה?". האם אלה אכן המספרים?

המקור המיידי לנתונים כאלה הוא התחזית הרשמית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (למ"ס) התחזית האחרונה שכוללת התייחסות לקבוצות גיל ולחרדים היא מ־2019, שמבוססת על נתוני 2015 ומגיעה עד 2065. מתוכה בחרנו את התחזית הבינונית, שהיא זו שמשתמשים בה לרוב.

נתחיל משיעור החרדים באוכלוסייה. לפי התחזית של הלמ"ס, ב־2050 האוכלוסייה החרדית צפויה לכלול כ־3.8 מיליון נפש מתוך אוכלוסייה של כ־15.7 מיליון - כ־24.4%. לנתון קרוב לזה שבו לוי נגיע רק אם נלך עד שנת 2065 - קצה התחזית - בה שיעור החרדים מהאוכלוסייה עומד על 32.3%.

לגבי "חייבי גיוס", השאלה היא יותר מסובכת, שכן ההגדרה לא לגמרי ברורה. מאחר שלא קיבלנו מלוי התייחסות להגדרה שלו לחייבי גיוס, בדקנו גברים יהודים (ו"אחרים") בני 18 ובני 18־21 (בבדיקה המלאה תוכלו למצוא פירוט של בדיקות נוספות שעשינו).

במקרים הללו, התחזית מדברת על שיעור חרדים של כ־40% מתוך קבוצות "חייבי הגיוס" שהגדרנו. גם כאן, רק בקצה התחזית ב־2065, מגיעים לנתון של כ־49%, שהוא כבר מספר קרוב יותר לזה שציין לוי.

כאן ראוי לציין כי התחזית של הלמ"ס אינה היחידה. כפי שהראינו בכתבה של המשרוקית, המכון לאסטרטגיה ומדיניות חרדית משתמש בתחזית אחרת, שנשענת על נתונים מינהליים, וגם בלמ"ס מתחילים לעדכן את התחזיות, אך בקנה־מידה קטן יותר. כיום ישנה הסכמה שהתחזית הבינונית של הלמ"ס סובלת מהערכת יתר, ושמשקל החברה החרדית בעשורים הקרובים יהיו נמוכים יותר ממה שצוין.

לפי ד"ר איתן רגב, סמנכ"ל המחקר של המכון, המכון חוזה כי שיעור החרדים באוכלוסייה יהיה בין 16 ל־19% ב־2050 ובין 18 ל־23% ב־2065. מקרב האוכלוסייה היהודית בגיל 18, התחזית היא כ־30% ב־2050. רגב מדגיש כי אומדן זה הוא תחת ההנחה ששיעורי הילודה ושיעורי העזיבה וההצטרפות למגזר יישארו דומים.

למה יש כזה הבדל בין ההערכות? "הפער בתחזיות נובע משלושה גורמים", אומר רגב. "ראשית, הגודל של האוכלוסייה החרדית קטן בכ־10% לעומת האומדנים הקודמים. שנית, הילודה ירדה משמעותית מאז התחזית שפורסמה ב־2019 והתבססה על נתוני 2015, מ־6.7 ל־6.2. שלישית, שיעורי העזיבה את החברה החרדית, שהם לא זניחים ולפי כל המחקרים נעים בין 13 ל־14%, לעומת הצטרפות למגזר החרדי שהין בין אחוז ל־1.5% מהאוכלוסייה היהודית הלא חרדית.

"בתחזיות עדכניות של הלמ"ס הם מציינים כי לא משוקלל בהן הפקטור של העזיבה וההצטרפות. עקב כך, קצב הגידול השנתי של האוכלוסייה החרדית על פי תחזיות הלמ"ס הוא כ־4% ועל פי התחזיות שלי כ־3.4%, וככל שמתקדמים בשנים נוצר אפקט 'ריבית דריבית', והפערים גדלים".

מטעם ח"כ מיקי לוי לא נמסרה תגובה. 

השורה התחתונה: דברי לוי לא מדויקים.

תחקיר: אוריה בר־מאיר