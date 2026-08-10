הייטקיסט ו"כריש": השריון הראשון של נתניהו ברשימת הליכוד

יזם ההייטק והמשקיע אורן דוברונסקי, שמוכר בציבוריות הישראלית ככוכב תוכנית הריאליטי "הכרישים" בקשת 12 הוא השריון הראשון של ראש הממשלה בנימין נתניהו ברשימת הליכוד לכנסת הקרובה. הוא צפוי להשתבץ במקום ה-11 הריאלי, שאותו ממלא כיום שר החקלאות אבי דיכטר.

דוברונסקי עשה את הונו כשהקים לפני יותר משני עשורים את חברת "הוטבר" (Hotbar) - שהיתה לחלוצת תעשיית סרגלי הכלים בישראל - סרגלי תוכנה המותקנים על גבי דפדפנים במחשב האישי שמציגים פרסומות למשתמשים.

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הוטבר היתה זו שפילסה את הדרך לדור חדש של חברות שהתקיימו מעמלות ממפרסמים, יצרניות תוכנה וענקיות חיפוש. תעשייה זו יצרה בישראל מספר חדי קרן גדולים ומצליחים יותר כמו קונדואיט, בבילון ואיירון סורס, אך גם גררה ביקורת על ייצור תוכנות שמפריעות לחווית המשתמש של גולשי המחשבים האישיים והטלפונים הניידים. באמצע העשור הקודם נלחמו גוגל ומיקרוסופט במנגנון שזכה לביקורת ומרבית החברות יצאו מהשוק ונאלצו לחפש להן כיוון חדש.

את הוטבר, ששכנה בבית "וואלה" בתל אביב, הקים דוברונסקי ב-1999, גייס לה כ-20 מיליון דולר ממשקיעים פרטיים, ובסופו של דבר מכר אותה בכ-50 מיליון דולר לזנגו האמריקאית. דוברונסקי עבר להתגורר בעמק הסיליקון, ובהמשך הקים שם מספר חברות שהתקשו לשחזר את ההצלחה של הוטבר - בהן כמו סמארטשופר ו-וונדרמול.

בעמק הסיליקון התפרסם דוברונסקי כמסעדן דרך רשת החומוסיות שהקים על שמו, "אורנ'ס חומוס", הכוללת כיום ששה סניפים בשכונות הצמרת של עמק הסיליקון: לוס גאטוס, קופרטינו, פאלו אלטו, מאונטן וויו וסניף בסן פרנסיסקו - שהחלה כבית לישראלים בעמק הסיליקון ולאחר מכן אומצה על ידי טבעונים. דוברונסקי נטה להשקיע לצידו של המשקיע הסדרתי אורן זאב בשנותיו הראשונות, ולצידו של דובי פרנסס שמשדר עימו כיום בתוכנית הכרישים.

ב-2021 הקים יחד עם עומר ציגלר את חברת הבלנק צ'ק האמריקאית "כתר1" (Keter1) במטרה למזג אל תוכה חברות באמצעות מיזוגי SPAC, אך החברה לא הצליחה לגייס מימון מכתר אחזקות עם תחילת משבר המימון בהייטק העולמי ב- 2022, כך על פי מאגר PitchBook.