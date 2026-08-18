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נאסד"ק | שאלות ותשובות

בנאסד"ק נערכים למסחר של 23 שעות ביממה החל מדצמבר הקרוב. כך זה יעבוד

בנאסד"ק הסבירו כי המהלך מגיע כדי לעמוד בביקושים הגלובליים למסחר במניות אמריקאיות • ככל שהשינוי יאושר על־ידי ה-SEC, לוח הזמנים החדש יכלול "רצועות מסחר" חדשות בין 21:00 בערב ל-4:00 לפנות בוקר, וכן בין 4:00 לפנות בוקר עד 9:30 בבוקר (שעון מזרח ארה"ב) • ואיך יושפעו המניות הדואליות? • גלובס עושה סדר

שירי חביב ולדהורן 14:38
בורסת הנאסד''ק בניו יורק / צילום: Shutterstock
בורסת הנאסד''ק בניו יורק / צילום: Shutterstock

בורסת נאסד"ק נערכת להרחבת שעות המסחר בה, כך שניתן יהיה לסחור בה במשך כמעט 23 שעות ביממה, חמישה ימים בשבוע. לשם השוואה, כיום שעות המסחר הן בין 9:30 בבוקר עד 16:00 אחר הצהריים (שעון מזרח ארה"ב) מדי יום, שני עד שישי. בהנחה שיתקבל אישור לכך מה-SEC , רשות ניירות הערך של ארה"ב, הרחבת שעות המסחר תתחיל ב-6 בדצמבר הקרוב. הבורסה הגישה בקשה ל-SEC כבר בסוף 2025 וה- SEC פרסמה את השינוי המבוקש וביקשה את ההערות של הציבור, לפני שתתקבל החלטה בנושא.

מהו השינוי ומדוע הוא מתבצע?

בנאסד"ק מסבירים שכדי לעמוד בביקושים הגלובליים למסחר במניות אמריקאיות, הנאסד"ק עובד עם הרגולטורים כדי להציע "מסחר כמעט רציף של 23 שעות ביממה, חמישה ימים בשבוע". לוח הזמנים החדש יכלול "רצועות מסחר" חדשות (sessions) בין 21:00 בערב ל-4:00 לפנות בוקר, וכן בין 4:00 לפנות בוקר עד 9:30 בבוקר (כל השעות הן בשעון מזרח ארה"ב).

בנאסד"ק סבורים שהמהלך "יאפשר למשוך הון באופן יעיל יותר מרחבי העולם, תוך מתן גישה נרחבת יותר למשקיעים". שעות המסחר הרגילות כיום, 9:30 בבוקר עד 16:00 אחר הצהריים, ימשיכו לקביעת המחירים.

ליאור וידר, מייסד ומנהל שירות המידע "מכפיל רווח", מסביר כי "המבנה החדש מוסיף רצועת מסחר לילית בין השעות 21:00 ל-04:00, שתתווסף לשעות המסחר המוקדמות והמאוחרות הקיימות, בעוד שעות המסחר הרגילות (09:30 עד 16:00) יישארו ללא שינוי וימשיכו לשמש עוגן מרכזי לקביעת המחירים בשוק. ההשתתפות במסחר הלילי תדרוש התחברות ייעודית, ובמהלכו לא תתאפשר העברת פקודות שוק (Market) או פקודות פתיחה ונעילה. בנוסף, כל הוראה שלא תבוצע עד השעה 04:00 תבוטל אוטומטית, ויופעלו מנגנוני הגנה של רצועות מחיר קבועות (Price Bands) לצד הזנת נתוני מסחר ייעודית. השינוי יחול על בורסת המניות הראשית של נאסד"ק, בעוד שזירות המסחר האחרות של הקבוצה ושווקי האופציות ימשיכו לפעול במתכונתם הנוכחית".

לאילו שינויים המשקיע יכול לצפות?

לפי הנאסד"ק, בכפוף לאישור ה-SEC, שבוע המסחר ייפתח ביום ראשון ב-21:00 בערב ויסתיים ביום שישי ב-20:00 בערב, כשמדי יום תהיה הפסקת מסחר בת שעה בין השעות 20:00 ל-21:00 כדי לאפשר עיבוד נתונים ומעבר ליום המסחר הבא.

השינוי בשעות המסחר צפוי להתחיל ביום ראשון ה-6 בדצמבר, בכפוף לאישור ה-SEC ולמוכנות בשוק. בנאסד"ק מציינים שבורסות אחרות שקשורות אליהם (כגון נאסד"ק טקסס - NTX) ימשיכו לפעול בלוחות הזמנים הנוכחיים ללא שינוי.

מה לגבי מסחר בחגים?

בנאסד"ק מציינים: "אם חל חג בין יום שני לחמישי, המסחר יתחיל בשעה 9:00 בבוקר בערב החג. לדוגמה, אם יום שני הוא חג בארה"ב, המסחר יתחיל ביום שני ב-9:00 בבוקר ויימשך עד יום שלישי ב-20:00 בערב".

מה המשמעות למניות הדואליות?

בנאסד"ק נסחרות לא מעט מניות דואליות, שנסחרות במקביל גם בבורסה בתל אביב, לדוגמה, אלביט מערכות , טאואר ונובה , וכן החברה האמריקאית פאלו אלטו נטוורקס (טבע לעומת זאת נסחרת בבורסת ניו יורק ולא בנאסד"ק). כיום' המסחר בת"א הוא בין 10:00 בבוקר שעון ישראל ל-17:25 בערב, ואילו המסחר בנאסד"ק התחיל ב-16:30 שעון ישראל (9:30 מזרח ארה"ב), כך שהייתה חפיפה של כשעה בין שתי הבורסות. עם שעות המסחר החדשות בארה"ב, החפיפה בין הבורסות תגדל גם לשעות הבוקר בישראל. תהיה לכך השפעה על פערי הארביטראז' במניות אלה.