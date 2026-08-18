התשקיף חשף: שיאן השכר בבית ההשקעות והבונוסים לבעלי השליטה

1 לא המנכ"ל או היו"ר: שיאן השכר המפתיע בבית ההשקעות

בית ההשקעות פסטרנק שהם, הפועל בתחום ניהול התיקים וקרנות הנאמנות, פרסם השבוע תשקיף לקראת הנפקה ראשונית של מניותיו (IPO) בבורסה בת"א לפי שווי מוערך של 300 מיליון שקל (לפני הכסף).

לצד נתונים על הכפלת ההכנסות הודות לביצועים החזקים בשווקים, התשקיף חושף גם את טבלת השכר של בכירי החברה אשתקד. מתברר ששיאן השכר הוא לא המנכ"ל או היו"ר, אלא דווקא מנהל ההשקעות הראשי, אריאל מולדובן, שעלות שכרו בשנת 2025 עמדה על כ־2.1 מיליון שקל.

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לעומת זאת, ששכרם של צמד בעלי השליטה בבית ההשקעות, ערן פסטרנק (יו"ר) ושי שהם (מנכ"ל) עמד על כ־857 אלף שקל כל אחד. עלות שכר הבסיס של מולדובן אמנם נמוכה יחסית (30 אלף שקל לחודש), והסתכמה אשתקד בכ־464 אלף שקל, אך הוא זכאי למענק השווה ל־5% מהגידול האורגני בהכנסות (נטו), לצד סכום השווה לעד 1% מאותן הכנסות. הללו זינקו כאמור ב־2025, ובהתאם הקפיצו את התגמולים שלו, ששנה קודם לכן עמדו על 885 אלף שקל "בלבד".

עוד עולה מהתשקיף כי במקרה שהעסקתו של מולדובן תופסק בעקבות העברת שליטה בבית ההשקעות, הוא יהיה זכאי ל"מצנח זהב" בגובה 3.5% מההכנסות.

פסטרנק ושהם, שהקימו את בית ההשקעות ב־2010, יהיו זכאים החל מהשנה הקרובה לבונוס שנתי בשיעור של 2.5% מהרווח הנקי של החברה לכל אחד מהם - במקרה שזה יעלה על 30 מיליון שקל, ועד 3% בתנאי שהרווח יעלה על 50 מיליון שקל. כמו כן, הוענקו לשניים מניות חסומות המהוות 2.5% מהון החברה ערב ההנפקה, שאותן יוכלו לממש בהנחה ששווי החברה יעלה ב־50% מהמחיר בהנפקה.

את שנת 2025 סיים פסטרנק שהם עם הכנסות של כ־56 מיליון שקל, והרווח הנקי עמד על כ־27 מיליון שקל. להערכת החברה, הכנסותיה במחצית הראשונה של 2026 יעמדו על 30־31 מיליון שקל, בעוד הרווח הנקי יעמוד על 15.5־16.5 מיליון.

2 שיווק

מותג טיפוח השיער הצרפתי Kérastase פותח לראשונה בישראל פופ-אפ בשיתוף רשת סופר-פארם, שיפעל בקניון עופר רמת אביב ב-23-31 באוגוסט. המתחם יכלול עמדות צילום, משחקים ופעילויות, לרגל השקת סדרת מוצרים חדשה. פרזנטורית המהלך היא השחקנית ההוליוודית סידני סוויני.

השחקנית ההוליוודית סידני סוויני / צילום: יחצ קרסטס

3 קמעונאות

אחרי חמש שנים, רשת אופיס דיפו חוזרת לאילת, ותפתח בה את הסניף ה-33 שלה - סמוך למתחם שבעת הכוכבים. הסניף יפעל במודל המשלב רכישה ישירה ואיסוף מהיר של הזמנות אונליין, כמקובל בעיר הדרומית. המהלך מהווה חלק מהרחבת פעילות הרשת מעבר לעולמות הציוד המשרדי גם למוצרים מעולמות הסלולר, המחשוב והחשמל, לצד ריהוט ומוצרי לייף סטייל.

לדברי חיים אהרונוב, מנכ"ל אופיס דיפו, "הצרכן שמגיע היום לאילת הרבה יותר מתוכנן - הוא משווה מחירים מראש, יודע איזה מוצר הוא מחפש ורוצה לנצל את הזמן בעיר. לכן בנינו סניף שמחבר בין רכישה במקום לבין האפשרות להזמין מראש ולאסוף במהירות".

אילת / צילום: תמר מצפי

4 טכנולוגיה לנפש

כמעט שלוש שנים של מלחמה השפיעו על ישראלים רבים, וכדי לסייע בטיפול בהם יחולק פרס חדשנות טכנולוגית לעמותות וארגונים העוסקים בבריאות הנפש. מאחורי הפרס עומדים גוגל, Clear Sky, טבע וג'וינט-ישראל, והארגונים הזוכים (לפחות שניים) יקבלו מענק של 50 אלף שקל כל אחד.

יעל אברמן / צילום: דרור ארצי

ניתן להגיש מועמדות באתר של ארגון קליר סקיי, המתמחה בהטמעת פתרונות טכנולוגיים לשיקום הנפש, וההכרזה על הזוכים בפרס תיערך ב-18 באוקטובר במשרדי גוגל בתל אביב. לדברי יעל אברמן, מנכ"לית קליר סקיי, "ישראל תמיד ידעה לקחת את האתגר ההכרחי והקיומי שלה ולרתום אותו לחדשנות. כך היא הפכה למובילה בתחום טכנולוגיות המים, הסייבר והטכנולוגיות הביטחוניות, ועכשיו זה הזמן לרתום את החדשנות הטכנולוגית לטובת ריפוי הנפש".

5 מינויים חדשים

צחי שטרקס מונה למנכ"ל אלבר קרדיט, זרוע האשראי והמימון של קבוצת אלבר. בתפקידו האחרון כיהן כמנהל התפעול הראשי של PEPPER, וקודם לכן מילא מספר תפקידים בכירים בבנק לאומי. המינוי מגיע על רקע כוונת אלבר לחזק את תחום מימון הרכב כמנוע צמיחה בקבוצה.

צחי שטרקס / צילום: פרטי

נועם חזות, 45, מונה לסמנכ"ל פיתוח עסקי של בית הפודקאסטים All In. במסגרת תפקידו הוא יוביל את שיתופי הפעולה המסחריים והחיבורים בין מותגים לתכנים. בשנים האחרונות שימש כמנהל השיווק של William Grant & Sons, ולפני כן כמנהל מותג בכיר בחטיבת האלכוהול של החברה המרכזית למשקאות.