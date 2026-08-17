המנכ"ל הודה: "רצינו להיות במקום אחר, התוצאות לא טובות"

החולשה במכירות של ריטיילורס נמשכת גם לתוך הרבעון השני של 2026, ובדוחות שפרסמה החברה היום, נחשף גם אחד הצעדים שנועדו לרכך את הפגיעה בחברת הבת של קבוצת פוקס-ויזל.

נייקי העולמית, שנמצאת בהסכם מחייב ב-22 מדינות עם ריטיילורס, משתתפת בהוצאות התפעול של החברה ומעניקה לה הטבות בתנאי הרכש לאורך הרבעונים האחרונים, ובדגש על הרבעון השני.

בדוח, מציינת ריטיילורס כי הפגיעה במכירות נייקי קוזזה בחלקה באמצעות השתתפות של נייקי העולמית בהוצאות התפעול וכן באמצעות הטבות בתנאי הרכש. החברה אינה מפרטת מה היה היקף ההטבות וההשתתפות, ולכן גם לא ניתן לדעת כיצד הייתה נראית רווחיות הפעילות בלעדיהן.

הסיוע מגיע בזמן שהמכירות בחנויות הזהות של נייקי ממשיכות לרדת - ברבעון השני הן ירדו בכ-9.5%, לאחר ירידה חדה של 17.7% ברבעון הראשון.

קצב הירידה אמנם התמתן, אבל גם אחרי חצי שנה, ריטיילורס עדיין לא מצליחה להחזיר את החנויות הקיימות של המותג לצמיחה. ברבעון הראשון, דיווחה החברה על ירידה של 17.7% במכירות החנויות הזהות של נייקי.⁠

הסיוע מצד נייקי בולט במיוחד, על רקע השחיקה ברווחיות פעילות המותג. הכנסות מגזר נייקי הסתכמו ברבעון בכ-409 מיליון שקל, ירידה של כ-2% לעומת התקופה המקבילה, והרווח התפעולי ירד בכ-38% לכ-20 מיליון שקל.

התמונה הזאת ממשיכה מגמה שכבר הייתה ברורה ברבעון הראשון - אז ירדו הכנסות ריטיילורס כולה לכ-497 מיליון שקל, לעומת כ-526 מיליון שקל בתקופה המקבילה, ופעילות נייקי עברה להפסד תפעולי של כ-20.2 מיליון שקל. החברה ציינה אז שההפסד נבע בעיקר מהירידה במכירות בחנויות הזהות ובמכירות למ"ר בחנויות שאינן זהות.

"רבעון אחד היה רבעון רע מאוד, עם סיים סטור דו-ספרתי גבוה, ואנחנו אמרנו באמת שוואלה זה היה קיצוני. רבעון שתיים, אני גם אמרתי לפני, שהרבעון יהיה יותר מתון, ציפיתי שנהיה טיפה יותר טוב מ-9.5%", אמר מנכ"ל ריטיילורס, תומר צ'פניק, בשיחת המשקיעים. "אנחנו רואים שהפעולות שנייקי עושות הן טובות, הן לא מהירות כמו שציפינו. רצינו להיות במקום יותר טוב, ולצערנו לא הכל תלוי בנו", הוסיף. "העסק מאוד יציב תפעולית, והתוצאות לא טובות. זה מאוד ברור ואני לא מתחבא מאחורי שום דבר".

החולשה אינה מוגבלת לנייקי

ברבעון השני, ריטיילורס כבר חזרה לרווח, אך הפער בין השורה העליונה לבין ביצועי החנויות הקיימות נשאר משמעותי. הכנסות החברה הסתכמו בכ-594 מיליון שקל, ירידה של כ-1.3%, והרווח התפעולי ירד בכשליש לכ-31 מיליון שקל.

בשורה התחתונה, רשמה החברה רווח נקי של כ-11 מיליון שקל. כך, לאחר הרבעון הראשון החלש, הרבעון השני מסמן התייצבות מסוימת - אך עדיין לא תפנית במגמת המכירות.

החולשה אינה מוגבלת לנייקי. בפוט לוקר ירדו המכירות בחנויות הזהות בכ-6% ברבעון השני, ובמחצית הראשונה כולה מדובר בירידה של כמעט 10%. זאת, על אף שהכנסות המגזר הכוללות עלו ברבעון, בין היתר, על רקע הרחבת הפעילות. כבר ברבעון הראשון, ירדו המכירות בחנויות הזהות של פוט לוקר ב-11.7%, כך שגם בפעילות זו מדובר ברבעון שני רצוף של ירידות.

כל זה קורה כאשר ריטיילורס ממשיכה דווקא להרחיב את הנוכחות שלה תחת נייקי בעולם. החברה ממשיכה בתוכניות לפתיחת חנויות נוספות באירופה, ובפרט בגרמניה ובצרפת, ומבהירה כי היא ממשיכה להאמין בחוזקו של המותג ובהעמקת שיתוף הפעולה עמו. כבר בדוח הרבעון הראשון, כתבה כי היא מעריכה שהצעדים האסטרטגיים שמבצעת נייקי עשויים לתמוך בהמשך במנועי הצמיחה שלה, וכי היא ממשיכה לפעול להרחבת הפעילות במותג.