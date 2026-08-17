השקת ANTA בישראל: קסטרו משתפת פעולה עם המתחרה רנואר

לאחר שלפני כחודש פרסמה קבוצת קסטרו כי היא מתכוונת להכניס לארץ את מותג הספורט הסיני ANTA, כעת החברה חושפת כי היא משתפת פעולה עם קבוצת האופנה המתחרה רנואר על-מנת להקים יחד את פעילות המותג בישראל, בכפוף לאישור רשות התחרות.

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כזכור, בתחילת יולי חתמה קסטרו-הודיס על הסכם ההפצה עם ענקית הלבשת הספורט הסינית ANTA. הפעילות המשותפת צפויה להתחיל במהלך 2027, וההשקעה הראשונית בה מוערכת בכ-30 מיליון שקל.

לפי ההסכם שנחתם בין הצדדים, קסטרו-הודיס תחזיק ב-51% מחברת-הבת שתפעיל את ANTA בישראל, רנואר תחזיק ב-39%, וישראל חן יחזיק ב-10% הנותרים וימונה למנכ"ל הפעילות. החברה המשותפת מתכננת לפעול בשלושה ערוצים: הקמת רשת חנויות למותג בישראל, הפצה סיטונאית והפעלת אתר מכירות מקוון.

לצורך הקמת הפעילות תרכוש החברה המשותפת נכסים מחברת ING (איי.אנ.ג'י ספורט טריידינג), המוחזקת בכ-50% על-ידי רנואר ופועלת כיום בתחום היבוא וההפצה של מותגי ספורט. במסגרת העסקה צפויה חברת אנטה הישראלית לקבל זכויות בנקודות מכירה של ING, לקלוט עובדים וכן תשתיות נוספות המשמשות כיום את החברה.

המהלך אמור לאפשר לשותפות להתחיל את פעילותה על בסיס תשתית קמעונאית ותפעולית קיימת, ולא להקים אותה מאפס.

חברת ING, שהוקמה ומנוהלת על-ידי ישראל חן, פועלת זה כעשור ביבוא ובסיטונאות של נעלי ובגדי ספורט. בין היתר הייתה החברה היבואנית של מותג הנעליים השווייצרי On בישראל. חן, שמחזיק כיום גם במניות ING לצד רנואר, יעבור להוביל את הפעילות החדשה של אנטה.

הכנסות של מיליארדי דולרים

ANTA היא אחת מחברות הספורט הגדולות בסין ונסחרת בבורסה בהונג קונג. לחברה יש יותר מ-10,000 חנויות בסין וכ-250 נקודות מכירה מחוץ למדינה. בשנת 2025 הסתכמו הכנסותיה בכ-11.6 מיליארד דולר.

לצד המותג הנושא את שמה, היא בעלת השליטה בחברת Amer Sports הפינית, שבפורטפוליו שלה נמצאים מותגי ספורט מובילים אחרים. בנוסף, היא בעלת המניות הגדולה ביותר בפומה.

כאמור, השלמת השותפות ורכישת הנכסים מ-ING עדיין כפופות לתנאים מתלים, ובהם קבלת אישורים מצדדים שלישיים ומרשות התחרות. לפיכך העסקאות טרם הושלמו, ובשלב זה אין ודאות שכל התנאים לקיומן יתקיימו.