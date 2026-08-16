מכה לבלדי: משרד החקלאות חוזר בו - ואוסר יבוא עוף מברזיל

מכה לחברת המזון בלדי שתכננה לייבא עופות קפואים מברזיל. לגלובס נודע כי ד"ר סרחיו דולב, מנהל השירותים הווטרינריים בפועל, הופך את החלטת קודמו בתפקיד, תמיר גושן, ומודיע בשם משרד החקלאות לחברת המזון בלדי על החלטתו "להסיר מרשימת המפעלים המאושרים ליבוא בשר לישראל" את המפעל שהקימה בלדי בברזיל ומוסיף כי "ברזיל לא תהא מאושרת בשלב זה לייצוא בשר עוף לישראל".

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מדובר במכה משמעותית לחברת המזון שבשליטת ארז דהבני ובהובלתו, שכן זו הקימה את המפעל בברזיל בעלות של 21 מיליון שקל ואף ניהלה מאבק בנושא נגד משרד החקלאות ונגד הרבנות הראשית כדי שיאשרו לה לייבא לישראל עופות.

בבלדי ככל הנראה הופתעו מהמהלך ויצטרכו אף לפרסם הודעה למשקיעים בעקבות כך. עם הנפקתה של בלדי בשנת 2024 צפתה החברה כי תתחיל לייבא מברזיל כבר באמצע שנת 2025 והעריכה כי הוא יקפיץ את הכנסות החברה ב-10%-15% בשנה מתוך מחזור שצפוי לפי החברה להגיע בשנים הקרובות ל-3 מיליארד שקל - כלומר הנתח מהמפעל היה מגיע לפי החברה להכנסות של 300-400 מיליון שקל. בלדי אף צפתה שהיא תהיה היבואנית הבלעדית מברזיל בטווח של 5 עד 15 שנים. בלדי תכננה להביא עופות קפואים, ללא עצמות, כלומר בעיקר שניצלים ופרגיות.

גושן אישר לבלדי לייבא מברזיל וכעת ההחלטה החדשה תמנע מבלדי את היבוא, לפחות עד שתצליח להבעיר את רוע הגזירה מבחינתה.

החלטת משרד החקלאות כעת מחזירה את המהלך כולו לאחור

החלטת משרד החקלאות מגיעה בלחץ היצרנים המקומיים, שמעוניינים למנוע את הייבוא לישראל כאשר ארגון מגדלי העופות הגישו עתירה נגד משרד החקלאות ובלדי.

בחודש שעבר הציב בית המשפט העליון לרבנות הראשית דד ליין של 120 יום כדי לאשר את פתיחת היבוא מברזיל, כדי לפתור את סוגיות הכשרות הרלוונטיות לצורך מתן האישור. אך החלטת משרד החקלאות כעת מחזירה את המהלך כולו לאחור, מאחר שלא ניתן לייבא מבלי אישור משרד החקלאות.

בבלדי כבר כמעט חגגו כאשר בדוחות החברה לרבעון הראשון החברה כתבה כי "בעתירה שהגישה החברה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"ץ ליתן צו ולהורות למשיבים, ובכללם הרבנות הראשית, להפעיל את סמכותם החוקית ולקבוע נהלים ליבוא בשר עופות כשר מחו"ל, ולחלופין להורות לדון מיידית בבקשתה הפרטנית של החברה, לאשר את פעילות המפעל בברזיל בהתאם לתנאים ההלכתיים הספציפיים שייקבעו, ולהעניק לחברה את תעודת ההכשר".

יצוין כי ברזיל היא יצואנית העוף הגדולה בעולם בפער גדול, ומהווה 38% מהיצוא העולמי. מנגד, ישראל (וארה"ב) היא אחת היבואניות הגדולות בעולם עם כ-50 קילו לאדם בשנה. לדברי גורם בענף, "הסיבה היא שמדינת ישראל לא שופעת שטחי מרעה וגם לא בשטחי דיג ולא אוכלים כאן חזיר ולכן עופות זו הברירה היחידה. לעופות יש תשומות (עלויות) של גידול ואוכל כמו גרעינים".

מכה שניה לחברה תוך חודשיים

לפני חודש וחצי חשף גלובס כי קמעונאית המזון הגדולה בישראל, שופרסל, תייבא בשר ישירות מדרום אמריקה. המשמעות היא פגיעה במגוון המוצרים ובמדפים שלה אצל שופרסל.

מניית בלדי איבדה 22% משוויה בשלושת החודשים האחרונים והיא נסחרת לפי שווי שוק של 2.1 מיליארד שקל.