סכסוך בצמרת חצי חינם: בתו של זקי שלום תובעת את שותפיה

כתב תביעה שהגישה מנכ"לית חצי חינם, אורית שלום בג, בתו של זקי שלום ז"ל שהקים את הרשת, חושף סכסוך חריף בין משפחת שלום למשפחת קופרלי - המשפחות השולטות בענקית המזון והנדל"ן, סביב ניהול חברת קופרלי ושלום השקעות, זרוע הנדל"ן של חצי חינם. במרכז התביעה עומדות טענות על התנהגות אלימה מצד מוטי קופרלי נגד שלום בג, ניהול חד-צדדי של כספי החברה, מידור מידע והחלטות עסקיות מהותיות שהתקבלו, לטענת התביעה, ללא שקיפות וללא ממשל תאגידי תקין.

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קופרלי ושלום השקעות היא חברה אחות של חצי חינם, המחזיקה בשותפויות, חברות בנות ועסקאות משותפות בתחומי נדל"ן שונים. לפי כתב התביעה, הבעלות בחברה מתחלקת כך שמשפחת שלום מחזיקה בכשליש מהמניות, ואילו משפחת קופרלי מחזיקה בשני שלישים, בחלוקה שווה בין האחים מוטי וחזי קופרלי. לטענת התביעה, אף שמדובר בחברת נדל " ן נפרדת, פעילותה נשענה לאורך השנים על משאביה ומימונה של רשת חצי חינם, מה שהפך את מצבה הפיננסי של זרוע הנדל"ן לבעל השלכות גם על פעילות הרשת הקמעונאית.

"התנהלות חד צדדית ובלתי ניתנת לתיקון"

הרקע לסכסוך, לפי כתב התביעה, הוא שינוי דרמטי שהתרחש לפני כחמש שנים, כאשר זקי שלום חלה באופן פתאומי ומעורבותו בחברות נפסקה. בתו, אורית שלום בג, שעובדת בקבוצה כ-25 שנה, נכנסה במקומו לתפקיד מנכ" לית משותפת ברשת חצי חינם. לטענתה, עם כניסתה לתפקיד וביתר שאת לאחר פטירתו של אביה לפני כשנה, התברר לה כי חברת קופרלי ושלום השקעות מצויה במצב של מינוף גבוה, קשיים כלכליים וחובות משמעותיים של מאות מיליוני שקלים לבנקים, בין היתר בשל פעילותן של חברות בנות ושותפויות נדל"ן שלטענתה אינן מנוהלות כראוי.

בסעיף 20 לכתב התביעה נכתב כי קופרלי נהג ״בהתנהלות חד צדדית, בלתי ניתנת לתיקון, בניגוד לכל כללי משטר תאגידי תקין, אשר במשך שנים מוטי עושה בחברת קופרלי ושלום כבשלו, מבלי לדווח ומבלי לקבל את אישור הדירקטוריון של החברה, והכל כאשר השותפות בין הצדדים מיוסדת ונסמכת על עקרון של ניהול משותף״.

עוד נכתב כי ״אובדן האמון בין הצדדים, אשר מגיע עד כדי קיפוח זכויות התובעות, במיוחד בכל הנוגע לציפיות שלהן לניהול משותף, שקיפות וניהול תקין״.

עוד נטען כי שלום בג ביקשה בשנים האחרונות להוביל מהלכי הבראה, לקראת בחינת אפשרויות של הכנסת משקיעים והנפקה של החברה בבורסה, הפחתת רמת המינוף ויצירת הפרדה ברורה יותר בין חצי חינם לבין פעילות הנדל"ן. ואולם, לטענתה, ניסיונות אלה נתקלו בסירוב מצד מוטי קופרלי, שאותו היא מתארת כמי שמנהל את החברות באופן חד-צדדי, תוך מידור השותפים, הסתרת מידע וקבלת החלטות מהותיות ללא פיקוח מספק.

טענות אישיות חריפות

מעבר לטענות העסקיות, כתב התביעה כולל גם טענות אישיות חריפות. במהלך ישיבה שהתקיימה בשנה שעברה בין הצדדים, טוענים התובעים כי הוויכוח הסלים לפסים אלימים, ולטענת שלום בג הטיח מוטי קופרלי בקבוק מים בפניה. שלום בג טוענת כי בעבר נרשמו התנהגויות אלימות נוספות, שהן ביטוי להתנהלות שאינה מאפשרת את המשך השותפות בין הצדדים.

טענה מרכזית שעולה מהתביעה נוגעת להקמת חברת מ.נ יזמות, חברה פרטית של מוטי קופרלי בשותפות עם בתה של בת זוגו. לפי כתב התביעה, קופרלי שיעבד עשרות דירות שבבעלות חצי חינם וקופרלי ושלום השקעות, בשווי של עשרות מיליוני שקלים, לטובת חברה פרטית שבבעלותו, וזאת, לטענת שלום בג, ללא ידיעתה וללא אישור השותפים בחצי חינם או בקופרלי ושלום.

טענה נוספת עוסקת במצבן של חברות הבנות של קופרלי ושלום השקעות. לפי כתב התביעה, רבות מהחברות מצויות בהפסדים, נושאות חובות משמעותיים ואינן מציגות דוחות כספיים עדכניים. כך, למשל, נטען כי חברת מגדלי שרונים, הפועלת בעיקר בתחום ההתחדשות העירונית, נושאת חוב של כ-170 מיליון שקל - חלקו לחצי חינם, חלקו לקופרלי ושלום, וחלקו למערכת הבנקאית - ללא תוכנית ברורה לפירעון. לטענת התביעה, חובות דומים קיימים גם בחברות נוספות, והם מכבידים לא רק על פעילות הנדל" ן אלא גם על חצי חינם עצמה.

המהלך שהחריף את המתיחות

לפי כתב התביעה, שלום בג ביקשה בשנה האחרונה לקבל זכויות חתימה בעניינים מהותיים, כדי שתוכל לפקח על החלטות בעלות משמעות כספית גבוהה - ובהן נטילת הלוואות מבנקים, רכישת נכסים וכניסה לפרויקטים חדשים. לטענתה, אף שהתקבלה החלטת דירקטוריון בנושא, מוטי קופרלי, בגיבוי אחיו, מסרב לאפשר לה מעורבות מעשית או זכויות חתימה.

המתיחות החריפה עוד יותר בעקבות החלטת משפחת קופרלי למנות את מוטי קופרלי למנכ"ל בשתי החברות. בתביעה נטען כי מדובר במהלך חד-צדדי שנועד להרחיב את סמכויותיו ולבסס את שליטתו בחברה, ללא דיון מקצועי מספק וללא בחינה של חלופות. לפי שלום בג, משפחת קופרלי סירבה להקים ועדת איתור למינוי מנכ"ל חיצוני, שהיה יכול להוביל תהליך הבראה עצמאי, והדירקטוריון שבו יושבים קרובי משפחתו של קופרלי התעלם, לטענתה, מהסיכון שבהרחבת סמכויותיו של מי שלטענתה אחראי למצבה הפיננסי הבעייתי של החברה.

למעשה התביעה מבקשת מבית המשפט להתערב במה ששלום בג מתארת כקיפוח מיעוט חמור וניסיון להשתלטות על החברה מצד משפחת קופרלי. מטרת התובעת היא יצירת הפרדה מלאה בין פעילות הנדל"ן של קופרלי ושלום לבין חצי חינם, ולהיפרדות בין השותפים. יודגש כי מדובר בטענות מתוך כתב תביעה בלבד, שטרם התבררו בבית המשפט.

פנינו לתגובת משפחת קופרלי, והיא תובא לכשתתקבל.