שיחת הוועידה חשפה: התוכנית של צחי אבו לג'י סיטי

איש העסקים צחי אבו הפתיע את שוק ההון המקומי, כשהודיע על כוונתו לרכוש את השליטה בחברת הנדל"ן המניב ג'י סיטי מידי נורסטאר של חיים כצמן. בשיחת המשקיעים לאחר פרסום מתווה העסקה, שרטט אבו את האופן שבו הוא צפוי לנווט את החברה בשנים הקרובות. זו, כוללת הורדה של רמות המינוף באמצעות מיקוד בשוק המקומי וקיצוץ בהוצאות ההנהלה.

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"זה ציון דרך מאוד משמעותי עבור החברה ועבורי בפרט, זו פעם ראשונה מאז שנכנסתי לשוק ההון שאני טיפה מתרגש", אמר צחי אבו בפתח שיחת המשקיעים. בהמשך נפנה אבו לשרטט כאמור את האסטרטגיה והכיוון אליו הוא מכוון להוביל את ג'י סיטי ביום שאחרי הרכישה. "האתגר שבפנינו בשנה-שנתיים הקרובות הוא להקטין את רמות המינוף ולרדת מתחת ל-50%, אתגר משמעותי אבל אפשרי. אנחנו רוצים להוציא את החשיבה הפיננסית של החברה ולהביא לה חשיבה נדל"נית במקום".

התוכנית מעבר לים: כצמן יטפל במימוש הנכסים

לדבריו, הדרך להורדת המינוף עוברת במימוש נכסים מעבר לים. "הגענו להסכמות עם כצמן שהוא יישאר בתקופה הקרובה בחברה ויטפל בנכסים בארה"ב, בברזיל ובמדינות הנורדיות, כשהמגמה היא לממש אותם ולהקטין את החוב בצורה משמעותית. הכוונה שלנו היא לצמצם את הפעילות שלא באזימוט שלנו.

נכס שאנחנו לא יכולים ללכת ולבקר אותו על בסיס קבוע ולשפר ולייעל אותו ולהשגיח עליו, מן הסתם יעמוד למכירה. אני רואה את הנכסים של ג'י סיטי בישראל כנכסים מצוינים, וכך גם את הנכסים בפולין. באשר לשאר הנכסים, אנחנו נצטרך לתת עליהם את הדעת, לראות איך אנחנו מממשים אותם במחיר המיטבי ומקטינים את החוב שלהם".

אבו גם ציין, כי הדרך להשבחת החברה עוברת בהפחתת הוצאות ההנהלה, שמוערכות במעל 280 מיליון שקל בשנה, בצורה דרסטית. "אני לא רואה שום סיבה שבעולם שההוצאות לא יקטנו לפחות ב-50%", אמר אבו. מי שכבר הסכים לקיצוץ בשכרו הוא כצמן, שצפוי לשמש בשלב הראשון כיו"ר משותף בחברה יחד עם אבו. "המגמה הזאת תלך ותחדור לאורך כל מערך הניהול הכללי של החברה".

לכך הוא גם הוסיף את גיוס ההון, שצפוי להתבצע כחלק מהעסקה. "אחד מהתנאים, שבלעדיהם לא הייתי נכנס לעסקה, היה שהצדדים מתחייבים לעשות גיוס הון של מיליארד שקל כדי לחזק את מבנה ההון של ג'י סיטי. כך שבסך-הכול יש פה השקעה של יותר מ-800 מיליון שקל של ארי נדל"ן במניות ג'י סיטי. אם נצליח לחזק את מבנה ההון, לממש נכסים ולהקטין הוצאות, אנחנו נראה פה חברה שחוזרת מהר מאוד לפסים של רווח משמעותי מדי שנה".

לבסוף, התייחס אבו גם למימון העסקה וטען כי השלב הראשון צפוי להתבצע ממקורותיה העצמאיים של ארי, כשבשלב השני היא עשויה לקדם מהלך של גיוס הון, אותו צפוי להוביל אבו שיבקש לשמו רעל חלקו בארי נדל"ן. בנוסף, הוא ציין כי כבר קיבל פנייה מגוף פיננסי שביקש להשתתף ברכישה, מה שעשוי להוריד את היקף הגיוס לו תידרש ארי.