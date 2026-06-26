השקל החזק, האינפלציה שנמצאת בתוך יעד יציבות המחירים של בנק ישראל והירידה בפרמיית הסיכון מחזקים את ההערכה כי בנק ישראל יפחית את הריבית פעם שנייה ברציפות בהחלטת הריבית הקרובה ב־6 ביולי, כאשר השוק מתמחר בהסתברות של 100% כי הריבית תרד ב־25 נקודות בסיס לרמה של 3.5%. עוד בטרם התקבלה ההחלטה, כבר נרשמת ירידה מסוימת בריביות בחלק ממסלולי המשכנתאות, כאשר הפחתת ריבית בפועל צפויה להוריד עוד יותר את הריבית על המשכנתאות ולהקל על הלווים.

● מאי 2026: שיא בגובה המשכנתא הממוצעת של משקיעי הנדל"ן

● מבקר המדינה: שוק המשכנתאות חשוף למשבר סאב-פריים; הפיקוח על הבנקים פועל על סמך נהלים מהעשור הקודם

כעת עולה השאלה האם זה הזמן לבצע מחזור משכנתא כדי להוזיל את ההחזר החודשי ובאילו מסלולים מחזור משכנתא כבר היום עשוי להניב חיסכון של עשרות אלפי שקלים לאורך חיי ההלוואה?

מתי כדאי למחזר?

"מה שמשפיע על ההחלטה אם נכון למחזר את המשכנתא, זה קודם ההחזר החודשי ביחס להכנסה של התא המשפחתי והיכולת לשאת בתשלומים, וההבנה שההחזר החודשי הקיים מתאים למשפחה ומקדם אותה, כלכלית, רגשית וזוגית, האם הוא מתאים ונכון למצב הקיים לנוכח לשאר העלויות", אומרת אסתר ז'אן איבגי, יועצת משכנתאות.

אל דבריה מצטרף מאיר וידר, מנכ"ל וידר משכנתאות, שמסביר כי עבור לווים רבים, ובעיקר אלו שלקחו משכנתאות בריביות הגבוהות של השנתיים האחרונות, מדובר בהזדמנות מצוינת לבחון מחדש את תנאי ההלוואה. "עם זאת, חשוב להבין שלא כל ירידת ריבית מצדיקה מיחזור אוטומטי", הוא מסביר. "כדאי לבחון כל רכיב בנפרד ולא לקבל החלטה גורפת".

וידר מתייחס להשפעה של הפחתת הריבית הצפויה על המסלולים השונים. "בכל הנוגע למסלול הפריים, הפחתת הריבית הצפויה תוזיל משמעותית את הריבית", הוא אומר. לדבריו, כל הורדת ריבית של בנק ישראל מתגלגלת כמעט באופן מלא וישיר למסלול הפריים.

כאן הוא מציין כי לווים שנמצאים במסלול בריבית פריים גבוהה או בתנאים פחות טובים מאלה שניתן להשיג בשוק כיום, זה בהחלט הזמן לבדוק מיחזור. כך למשל, הוא מסביר כי במשכנתא של מיליון שקל ל־30 שנה במסלול פריים, ירידה של 0.25% בריבית יכולה לחסוך כ־120-150 שקל בחודש, שהם כ־40-50 אלף שקל לאורך חיי ההלוואה.

כמה תחסכו?

בכל הנוגע למסלול הריבית המשתנה, וידר מדגיש כי "זהו המסלול שכדאי לבחון בשבע עיניים בתקופה הנוכחית". לדבריו, ירידת הריבית הנוכחית, לצד הצפי להמשך ירידה בעוגנים של הבנקים, עשויים להוליד הצעות אטרקטיביות בהרבה ממה שיש לכם ביד".

לדבריו, אם תחנת שינוי הריבית מתקרבת, מדובר בעיתוי מושלם: "תוכלו למחזר ולשפר תנאים ללא קנסות פירעון משמעותיים". מה גובה החיסכון? וידר מסביר כי במשכנתא של מיליון שקל ל־30 שנה בריבית משתנה צמודה או לא צמודה, הפחתה של כ־0.2% יכולה להוזיל את ההחזר בכ־100-130 שקל בחודש".

בכל הנוגע למסלול הריבית הקבועה (צמודה ולא צמודה) וידר מזהיר כי לא כדאי לרוץ למהר ולמחזר רק בגלל הודעת בנק ישראל: "המסלולים הללו מושפעים בעיקר מתשואות האג"ח ולא ישירות מריבית בנק ישראל, ובנוסף, אתם עלולים להיתקל בעמלות פירעון מוקדם גבוהות. כדאי לשקול מיחזור במסלול הקבוע אך ורק אם נוצר פער משמעותי לטובתכם בין הריבית הנוכחית שלכם לזו שניתן לקבל היום בשוק.

עוד זווית | עונת המעברים מתחילה - והביקוש למשכנתאות לשיפוצים גדל בקיץ רבים עוברים דירה או מנצלים את ההזדמנות לשדרוג הבית, ועונת השיפוצים נכנסת להילוך גבוה, ומביאה עמה עלייה חדה בביקוש למשכנתאות ייעודיות לשיפוץ. "בשוק הדירות מיד שנייה, מרבית הרוכשים לוקחים כבר מראש בחשבון צורך בשיפוץ כזה או אחר עם הכניסה לדירה", אומר רון נובוטני, בעלים ומנכ"ל רשת אנגלו סכסון ומייסד פרופלי. לדבריו, חופשת הקיץ, שבה נוח יותר למשפחות עם ילדים לעבור דירות, הפכה לשיא הפעילות בענף השיפוצים, בעיקר באזורים הרגישים כמו המטבח, השירותים וחדרי הרחצה. עלות השיפוץ יכולה להגיע למאות אלפי שקלים. משכנתא על שיפוץ שלום אמויאל, מנהל מערך משכנתאות בנק ירושלים, מציין כי עונת השיא לביקוש למשכנתאות לשיפוצים מתחילה לאחר פסח, נמשכת לאורך חודשי הקיץ ועד תחילת הסתיו. לדבריו, הלוואות לשיפוצים ניתנות כיום במתכונת של משכנתא ייעודית לשיפוץ, לתקופות ארוכות טווח עד 30 שנה, ובריביות נמוכות יותר מאשר אשראי צרכני והלוואה לכל מטרה. לדבריו, "הלקוח נדרש לנהל שיח עם הבנקאי, להגדיר במדויק את סכום ההלוואה הנדרש, ולבחון מהו ההחזר החודשי שבו יוכל לעמוד בלי להכביד על התקציב השוטף". עוד הוא מסביר כי מבחינה רגולטורית, אם קיימת משכנתא על הבית, ניתן לקחת משכנתא לשיפוץ לעד 75% מערך הנכס, יחד עם המשכנתא הראשונה. עוד הוא מסביר כי השיפוץ עצמו משביח את הנכס וכי נעשית בדיקה על ידי שמאי לשווי הצפוי של הנכס לאחר השיפוץ. לבסוף הוא מציין כי "חשוב להדגיש כי לקוח אינו 'כבול' לבנק שבו נלקחה המשכנתא המקורית. ניתן לקחת משכנתא נוספת לשיפוצים גם בבנק אחר, כמשכנתא בדרגה שנייה, במיוחד במקרים שבהם תנאי המשכנתא הראשונה טובים ואין כדאיות למחזור". דירה בשיפוצים / צילום: כדיה לוי קראו עוד

עם זאת, הוא מחדד כי במקרים שבהם הריביות שנלקחו גבוהות משמעותית מהריביות הקיימות כיום, בהחלט ייתכן חיסכון משמעותי. "כך למשל, במחזור של מיליון שקל ל־20 שנה, ירידה של כ־0.5% בריבית יכולה להוביל לחיסכון של כ־250-300 שקל בחודש, ולעיתים אף יותר, תלוי בעמלת היציאה, ולחיסכון של כ־65 אלף שקל לאורך חיי המשכנתא".

ז'אן איבגי מסכמת, כי למחזור משכנתא אין תשובת קסם: "יכול להיות שהמשכנתא כולה טובה ויש רק מסלול אחד שלא מתאים. יש משכנתא שאם נעביר אותה לבנק אחר נוכל לקבל תנאים יותר טובים במסלולים. יש משכנתאות שאפשר לשפר דרך מחזור של מסלול ספציפי באותו הבנק".

בשורה התחתונה היא מדגישה - צריך לבחון כל מקרה לגופו, אך אין ספק שמתחבא כאן הרבה כסף שיכול לחזור לציבור".