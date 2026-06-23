מאי 2026: שיא בגובה המשכנתא הממוצעת של משקיעי הנדל"ן

נמשכת העלייה במספר המשכנתאות בפיגורים, והמשקיעים קבעו שיא בגובה המשכנתא הממוצעת שלקחו בחודש שעבר - כך עולה מנתוני בנק ישראל.

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בסך-הכול נמשכת המגמה של היפרדות שוק המשכנתאות מהנעשה בשוק הנדל"ן, מבחינה זו, בעוד ששוק הדירות מצוי בשפל, הציבור לוקח משכנתאות בהיקפים גבוהים. הדבר מוסבר בכך שבניגוד לבעבר, אז עסקה אחת לוותה במשכנתא אחת, כיום יש מצב שבו מספר משכנתאות נלקחות לעסקה אחת, וזאת במיוחד כשמדובר בעסקאות פרי סייל ו-20%-80% של יזמי נדל"ן, שבהן הרוכשים לוקחים משכנתאות נדחות, ובהמשך ממחזרים אותן.

עניין זה יכול להסביר את המשכנתאות הגבוהות שלוקחים משקיעי הנדל"ן. בחודש שעבר גובה המשכנתא הממוצעת שלקחו המשקיעים הגיע ל-1.46 מיליון שקל - שיא כל הזמנים. להערכתנו, מדובר במשכנתאות דחויות, שהמשקיעים מקווים כי עד שימומשו, מחירי הדירות יעלו, והם יוכלו למכור אותן ברווח, או שימחזרו אותן למשכנתאות נוחות יותר.

רוכש הדירות במסגרת "דירה בהנחה" לקחו בחודש שעבר משכנתא ממוצעת של 815 אלף שקל, ואילו רוכשי דירות בשוק החופשי שאינם משקיעים לקחו באותו חודש משכנתא ממוצעת של 1.1 מיליון שקל, סדר גודל דומה לזה שלקחו גם בחודשים האחרונים.

פלח המשכנתאות הגדול ביותר נלקח עבור דירות שמחיריהן הגיעו ל-2-3 מיליון שקל, והוא הגיע לסך של 29% מכלל המשכנתאות; 28% מהדירות שבעבורן נלקחו משכנתאות היו בטווח מחירים של 3-5 מיליון שקל, 27% לדירות במחירים של עד 2 מיליון שקל ו-16% על דירות במחירים של 5 מיליון שקל ויותר. ההתפלגויות הללו דומות לאלה של החודשים האחרונים.

היקף פיגורי המשכנתאות הגיע בחודש שעבר ל-4.45 מיליארד שקל, עלייה של 0.4% לעומת ההיקף באפריל. מתחילת השנה היקף הפיגורים עולה בשיעור חודשי ממוצע של 1.2% ומדי חודש שובר שיא נוסף, מה שמעיד על מספר גדל והולך של משקי בית שמתקשים בהחזרי המשכנתאות.