על "הבת" משודר: MakoTv, קשת 12

ז'אנר: דרמת מתח

מספר עונות: 1

פרקים: 8

משך כל פרק: 45 דק'

במאי: יונתן גורפינקל

שחקנים (על פי סדר הא'-ב'): לירז חממי, יבגניה דודינה,

יוסי מרשק, ולדימיר פרידמן, טליה לין רון

זמן עלייה: אפריל 2026

אם ובת חוזרות מטיול בהודו, הבת נעצרת בקונקשן ברוסיה בחשד לסחר בסמים, ומשם הכל מתגלגל. עוד לפני שעלתה לשידור בארץ (קשת 12), "הבת" כבר רשמה הישג ונמכרה לאפל טי וי פלוס. הדמיון הברור לפרשת נעמה יששכר משנת 2019 הוא חלק ממגמה עולה (ועובדת לא רע אצל הקהל) של סדרות ישראליות מבוססות סיפורים שהתרחשו במציאות. כך גם "אלף" (על עובדת שנאנסת על ידי נשיא המדינה) ו"האמת" (בהשראת רצח תאיר ראדה).

המתכון פשוט ומוכר, רק צריך לתבל לפי העין. כדי לא להתחייב, רק לציין שהקשר בין העלילה למציאות מקרי בהחלט, ומשם אפשר להמריא.

הסדרה נוגעת למקרה ספציפי, אך מכוונת לסיפור רחב יותר, והכלליות של הסיפור נלמדת כבר משם הסדרה. כל בת שהיא יכולה להיות "הבת". לתפקיד נבחרה טליה לין רון, שחקנית פחות מזוהה (לפחות בינתיים, וכנראה לא לעוד הרבה זמן).

בלב העלילה

אורנה (לירז חממי הנפלאה מ"מנאייכ") היא אם גרושה שמצטרפת לטיול של בתה, גלי (רון) בהודו. בדרך חזור האחרונה מסתבכת בפרשה פלילית, לאחר שנתפסת עם סמים בתיקה, ונעצרת ברוסיה. בזמן שבתה נמצאת רחוק ממנה, אורנה נאבקת לשחרורה, ותוך כדי כך מתגלים לנו סודות, שקרים ויחסים משפחתיים מורכבים ומעורערים.

בתחילת הסדרה, שבנויה מדילוגים בין עבר להווה, גלי ואורנה מציגות קשר אידיאלי של אמא ובת, עד כדי כך שהן בוחרות לטייל יחד בחו"ל. מהר מאוד הקרבה הזו מתפרקת כשמתגלים ספקות באשר לחפותה של גלי. נראה שגלי הייתה בקשר עם אנשים מפוקפקים ואף בטיול עצמו ניכר שהיא מסתירה פרטים מאימה. מהבחינה הזו הדמויות שלהן לא מזמנות הזדהות ישירה, מוחלטת או מובנת מאליה מצד הצופה במסך הקטן, אלא כזו שנבנית, משתבשת ומעלה ספקות.

הסדרה גם מציפה שאלות מורכבות על אימהות ועל האינסטינקט האימהי שאיתו נשים נולדות - או שלא.

תמה מרכזית

אבא של גלי הוא אילן (יוסי מרשק), חולה אלצהיימר שלרוב תלוי בסביבה שלו. הוא לא מעורב ישירות בהסתבכות של גלי אלא לומד אותה בחלקים ולאט. האם, אורנה פועלת לרוב לבד ודואגת להסתיר ממנו פרטים, כדי לא להלחיץ אותו. הסצנה שבה גופי תקשורת יוצרים איתו קשר כדי לקבל את תגובתו, כשהוא בכלל בטוח שבתו הקטנה עדיין ישנה במיטתה בחדר למעלה, מעוררת אמפתיה. בפועל, השתיים הסתבכו בעולם הגדול ואילו הגבר נותר במרחב הביתי שבור וחסר אונים. יש כאן אמירה על נשים, גברים, תפקידים מגדריים קלאסיים והיפוכם.

יצירות תרבות משקפות את החברה והזמנים שבהם הן נכתבו. האחים גרים, לצורך העניין, אספו סיפורים שאירעו בגרמניה של המאה-19 ושינו אותם בהתאם לתקופה כך שייווצרו אגדות מרתקות. אותן סדרות מבוססות מציאות, כמו "הבת", יכולות לשמש מראה לערכים של ימינו. אם מ"סינדרלה" אפשר ללמוד על היררכיה חברתית ומ"הנזל וגרטל" על נטישת ילדים, אפשר ללמוד מ"הבת" על פירוק המשפחה המודרנית, ובעיקר על שבירת הדמות השברירית של האישה בכלל ושל הבת הקטנה בפרט במציאות הישראלית.

הקשר למציאות

מעבר לדמיון לפרשת יששכר, יש לא מעט עיסוק בנושא השימוש בקנאביס, שמותר בישראל רק במרשם רפואי. אמנם השימוש נעשה נפוץ ומנורמל יותר, אך מחקרים ממשיכים לעסוק בהשפעות שלו.

ביקורות

רוב הביקורות על הסדרה הן חיוביות, ונוגעות בעיקר לתחושה שהסיפור יכול לקרות במציאות (ובכן, לא פלא). חממי קיבלה מחמאות רבות על תפקידה וגם מי שהיללו תפקידים קודמים שלה ציינו כי היא לא אמינה כאם לבחורה בוגרת.

ספוילר

אורנה מגלה שגלי יצרה קשר עם אדם זר לפני המעצר שלה, ומכאן עולים ספקות לגבי חפותה. האירוע גם מלמד על המרחק ביניהן, שלא היה ניכר בהכרח בהתחלה. ולא זאת בלבד: נראה שגם לאורנה יש עבר בעייתי עם רוסיה שהיא מסתירה.

3 דברים שכדאי לדעת

● הסדרה של קשת 12 צולמה בישראל, בהודו ובגאורגיה ומכירתה לאפל TV הייתה אחת מעסקאות המכירה הגדולות ביותר של סדרת מקור.

● חממי העידה בראיונות שניסתה להבין התנהגות של אמא שנקלעת למצב כזה, ושקעה בראיונות על ישראלים שנעצרו בחו"ל.

● דנה אידיסיס, שיצרה את הסדרה יחד עם אדם ביזנסקי, הייתה שותפה לפיתוח וכתיבת סדרות כמו "להיות איתה", "תאג"ד" ו"על הספקטרום".

עוד מהז'אנר

● כפולים - דרמת מתח ישראלית בת שלוש עונות סוחפות בכיכובם של מיקי לאון, מגי אזרזר, אנחל בונני, אניה בוקשטיין ועוד. חמישה ישראלים מגלים שהשמות שלהם נכרכו במבצע חשאי שקשור למוסד והם הופכים לחשודים ומבוקשים. משם חייהם משתנים לגמרי.

● אני אף אחת - סדרת מתח אמריקאית מבוססת רומן באותו שם מאת הסופרת קארין סלוגטר. אירוע ירי מתרחש בעיירה ואישה מחסלת את הרוצח. המקרה מוביל את בתה לנסות להבין את מעשה האם, ועל הדרך היא מגלה סודות מעברה שמשנים את היחסים והדינמיקה המשפחתית. מצלצל מוכר?

סדרה לחזור אליה

