על "טעויות מרות" משודר: נטפליקס

ז'אנר: קומדיית פשע

מספר עונות: 1

פרקים: 8

משך כל פרק: 30 דק'

במאים: דין הולנד, אדם ברנשטיין, קולין בוקסיי ואילן מקדונלד

שחקנים (על פי סדר הא'-ב'): טיילור אורטגה, ג'ק איננן, דן לוי, לורי מטקאלף

שפה: אנגלית

זמן עלייה: אפריל 2026

סדרות פשע מוגשות הרבה פעמים על הצד הדרמטי יותר. אקדחים, קורבנות, מתח, לפעמים חור עלילתי שיוצר מתח שצריך לפתור. לא אחת יש ברקע סיפור משפחתי, כמו ב"אוזרק" או ב"שובר שורות". בסדרה החדשה של נטפליקס, "טעויות מרות", בחרו לעשות קצת צחוק סביב התמה הזאת, או לפחות להקליל את העניינים. עירוב הז'אנרים הזה יוצא קצת מבולגן, אבל ככה זה כשקורות טעויות וסיטואציות אבסורדיות שבמרכזן אנשים לא מנוסים וחסרי מושג.

בשמונת פרקי הסדרה שיצרו רייצ'ל סנוט ודן לוי, אנו צופים בניקי (לוי עצמו) ובמורגן (טיילור אורטגה), אח ואחות שלא מרוצים ממש מהחיים שלהם, בהסתבכות תלולה ולא צפויה. וכפי ששם הסדרה מרמז, הם משלמים על כך ביוקר. ניקי הוא כומר בעיר שבה הם מתגוררים, ומנהל בסתר מערכת יחסים רומנטית ורצינית עם גבר, כך שהרבה ממרצו מופנה להסתרה של הרומן הזה מהסביבה. מורגן מנהלת מערכת יחסים עם מקס (ניקולס בראון) והוא אף מציע לה נישואין, אבל ה"כן" המהוסס שלה כנראה מעיד על הסתייגויות. אז נקודת המוצא היא שכל אחד מהאחים בורח ממשהו.

תקציר העלילה

נקודת הזינוק של הסיפור מתרחשת כשהסבתא של השניים גוססת בבית החולים והם נשלחים על ידי אמם, לינדה (לורי מטקאלף), לקנות לה מתנה. הם יוצאים לשליחות שהתבקשו לבצע וברגע של אימפולסיביות, מורגן גונבת מחנות שרשרת יקרה. מהר מאוד הם נשאבים אל תוך עולם הפשע ולא סתם נשאבים - בלחץ של ארגון פשע הם מבצעים משימות, תלויים בבעל השליטה החדש על חייהם, הופכים חלק מהשיטה העבריינית. ובדרך לא דרך, השרשרת הגנובה מגיעה לצווארה של הסבתא, שהלכה לעולמה ונקברה.

בלב העלילה

מעבר למשחק מרשים וצילום אותנטי, השתלשלות האירועים שמתחילה ממקרה אחד קטן שהופך להיות גפרור שמתלקח, יוצרת חויית צפייה מדבקת. הפשע מתפשט במשפחה ועובר בין דורות, החל מהסבתא, דרך האם ועד לאחים.

השותפות לפשע כורתת מעין ברית בין האחים. ההתמודדות שלהם בתוך העולם החדש, בהיעדר גבולות יציבים במשפחה בצל היעדרותו של האב, טורפת את הקלפים. המשפחה נאלצת לקחת על עצמה את הנטל ואת האחריות.

נקודה למחשבה

נקודה מעניינת היא ששם המשפחה של העומדים במרכז הסדרה הזאת לא ידוע ולא מוזכר בה. אולי זה נועד ליצור תחושה שמה שקורה להם יכול לקרות לכל אחד, בבחינת "כלאדם", ובכל מקרה זה רעיון נחמד.

ההקשר למציאות

ככל שעוברות השנים, המשפחה עוברת טרנספורמציה. היא כבר לא מוצגת רק כגורם תמים, שמגן ושומר על חבריה, אלא ככזה שעשוי לסבך אדם בעניינים לא פשוטים, עד כדי מסכני חיים.

במרכז הסדרה הקודמת שכתב לוי, "שיטס קריק", עומדת משפחה שמאבדת את כל ההון שלה ונאלצת להתמודד עם המצב החדש. ב"טעויות מרות" המשפחה ניצבת מול סיפור אחר לגמרי, בעיקר מוסרית, אבל הם עדיין מחזיקים ידיים למרות כל הקשיים וגם שומרים על החיוך, בכל זאת קומדיה.

3 דברים שכדאי לדעת

● לוי הוא יוצר, שחקן ותסריטאי קנדי, הסדרה הקודמת שיצר, "שיטס קריק", זיכתה אותו בפרסי אמי עבור שחקן המשנה הטוב ביותר בקומדיה, כתיבה ובימוי. מלבדה הוא חתום גם על פרקים בשלאגרים כמו הקומדיות "המשרד", "משפחה מודרנית" ו"ברוקלין 99".

● הסדרה צולמה בעיקר בניו ג'רזי, ארה"ב. ההפקה בחרה לצלם ברחובות אמיתיים כדי לתת לסדרה תחושת מציאותית ככל הניתן.

● מטקלף, המגלמת את האמא, היא שחקנית טלוויזיה, קולנוע ותיאטרון מוכרת ומוערכת בארה"ב. היא פרצה באייטיז בתוכנית המערכונים "סאטרדיי נייט לייב", בעשור הבא הייתה אחותה של רוזאן בר בסדרה "רוזאן" (עליה זכתה בפרס אמי) ובשנות האלפיים אחד התפקידים הגדולים שלה היה בסדרה הגיקית האהובה "המפץ הגדול".

למה בחרנו בה

משפחה, פשע, הסתבכויות, טעויות עם מחיר לא מבוטל בצדן - הדברים שמהם עשויות סדרות שגם אם הן לא משנות חיים או מעמיקות מדי, הן לפחות מעניקות צפיית בינג' מהנה דיה, ולכל הפחות מסיחות דעת ממה שקורה בחוץ. עסקה לא רעה בימים שכאלה.

עוד מהז'אנר

● פארגו (2014) - סדרה אמריקאית בת חמש עונות ששואבת השראה מהסרט המופתי "פארגו" של האחים כהן, שגם נמנים עם מפיקי הסדרה. כל עונה מתמקדת בסיפור חדש אך בכולן משולבת אלימות עם הומור, וכמו ב"טעויות מרות", צרה גדולה נולדת מטעויות קטנות. הקאסט מרהיב ומשתנה מדי עונה: בילי בוב תורנטון, אליסון טולמן ובוב אודנקירק הפליאו בראשונה, בשנייה כיכבו קירסטן דנסט וטד דנסון, בשלישית יואן מקגרגור קטף תפקיד כפול והרשימה מתמשכת.

● בארי (2018) - קומדיה שחורה. בארי (ביל היידר, שהוא גם מיוצרי הסדרה) הוא נחת אמריקאי בדימוס שעובד כמתנקש ונשלח למשימות מקפיאות דם. יום אחד הוא נקלע לשיעור משחק ומחליט שברצונו לשנות מסלול ולהפוך לשחקן. הרצון הזה מתנגש עם העבר שלו ובכל זאת הוא מנסה לגשר עליו ולחיות חיים רגילים. הסדרה רצה במשך ארבע עונות.

● בשבילי אתם מתים (2019) - קומדיה שחורה מהיוצרת ליז פלדמן. ג'ן (כריסטינה אפלגייט) היא אלמנה טרייה שבעלה נהרג בתאונת פגע וברח. ג'ודי (לינדה דרקליני) רוקמת עמה קשר חברות, בלי להסגיר סוד כבד ומחריד. בתווך נמצאים שני ילדיה של ג'ן, האקס של ג'ודי, חקירה משטרתית והרבה כאוס.

סדרה לחזור אליה

ג'יין הבתולה

משודר: הוט, סלקום טי.וי, נטפליקס

זמן עלייה: 2014

מספר עונות: 5

מספר פרקים: 100

דרמה קומית אמריקאית. ג'יין (ג'ינה רודריגז) היא צעירה שמרנית שלאחר טעות רפואית נכנסת להריון, אף שהיא בכלל בתולה. ההריון מסבך ומשנה את חייה. מאוחר יותר יצאה סדרה ישראלית המבוססת עליה בשם "בתאל הבתולה" ששודרה ב-HOT.

סדרה לחכות לה

נמסיס



תשודר: נטפליקס

זמן עלייה: 14.5.26

מספר עונות: 1

מספר פרקים: 8

דרמת פשע. בלש משטרה ונבל גאון נמצאים במרדף מתמשך. המאבק ביניהם הופך לאישי ומסוכן יותר ככל שהחקירה מתקדמת.