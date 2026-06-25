על העד משודר: נטפליקס

ז'אנר: מיני סדרה, דרמה

מספר עונות: 1

פרקים: 3

משך כל פרק: 60-50 דק'

במאי: אלכס וינקל

שחקנים (על פי סדר הא'-ב'): ג'ורדן בולגר, ניל מסקל, מארק סטנלי, מקס פינצ'ם

שפה: אנגלית

זמן עלייה: יוני 2026

התרבות הפופולרית אוהבת להאדיר נוכלים. כבר בשלהי הניינטיז הפציע טוני סופרנו בחיינו והצליח לגרום לנו להזדהות עם מאפיונר, רוצח, איש אלים - אבל מורכב. מאז ועד היום זכו לא מעט פושעים להערצה טלוויזיונית, על דרך הפעולה המתוחכמת שאפשרה להם לנצח את המערכת.

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בשנים האחרונות אלה צצו לא מעט סדרות על פושעים כאלה שחיו באמת - כמו מי שכונה נוכל הטינדר סיימון לבייב, הרוצח הסדרתי ג'פרי דהאמר או אנה סורוקין (שהתחזתה לאנה דלווי). אלא שהיום יש שינוי תפיסה: הפושע הוא כבר לא אייקון תרבותי שזוכה להערכה, והסדרה לא מבקשת לעורר סנסציה - הקורבנות הם אלה שמקבלים את הבמה.

"העד", הסדרה החדשה שעלתה בנטפליקס, היא עוד אחת ברשימה הזו. ובליבה עומדת פרשה שהסעירה את בריטניה בתחילת שנות התשעים: צעירה בריטית נרצחה באכזריות בפארק בלונדון לעיני בנה הפעוט בן השנתיים. הרצח הוביל לחקירה שבמסגרתה הואשם אדם חף מפשע, והרוצח האמיתי נתפס רק כעבור שנים.

תקציר העלילה

ב-15 ביולי 1992, באור יום, יצאה רייצ'ל ניקל לטיול בפארק ווימבלדון קומון. בנה אלכס (ג'סאיה וויליאמס), שטייל עמה, היה העד היחיד למעשה המזעזע. אחרי הרצח בן זוגה אנדרה (ג'ורדן בולגר) נאלץ להתמודד עם האובדן הקשה ובמקביל לנסות להגן על בנו שחווה טראומה עמוקה.

האב והבן נותרו להתמודד עם הטראומה, ונאלצו לחיות שנים רבות בחוסר שקט ובאי ודאות לגבי זהות הרוצח. זאת בשל התנהלות רשלנית של החקירה המשטרתית , בין היתר בשל מגבלות טכנולוגיות שהותירו את החוקרים ללא ראיות מוצקות. האב חייב להחליט עד כמה ללחוץ על בנו כדי לקבל עדות מהימנה של מה שקרה באותו היום.

בלב העלילה

שלושה פרקים בלבד מרכיבים את "העד", במרכזם ניצבים האב והבן. הראשון מספר על האסון של השניים, בדגש על הילד המבוהל; השני הוא הניסיון שלהם להותיר את העבר מאחור ולהמשיך הלאה; והשלישי הוא החזרה שלהם אל הפרשה כדי לסגור מעגל. בנטפליקס בחרו לספר סיפור שנמשך למעלה מ-15 שנה בפרקים בודדים, כדי ליצור חוויה מרוכזת ועוצמתית. המיני סדרה לא חותרת להותיר את הצופים במתח, אלא נותנת מקום לעיבוד הטראומה. כך היא מבקשת לעסוק בהיבט האנושי ופחות באדרנלין שנבנה מול המסך הקטן.

אנדרה ואלכס הנקסום, שעמדו בלב הפרשה האמיתית שקרתה ב-1992, לקחו חלק בייעוץ להפקה ועבדו עם התסריטאים כדי לוודא שהאירועים והרגשות שלהם מוצגים בצורה אותנטית.

השנים הרבות שעברו מעלות שאלה מדוע דווקא עכשיו בחרו לחזור למקרה שארע לפני 30 שנה. הסיבה, כך נראה, היא התובנות שמרחק הזמן מאפשר. אחרי שנים אפשר לגשת לקורבנות ממקום מרוחק ומעובד יותר, וכך גם לנסות להבין יותר את החוויה שלהם.

במקביל לסדרה, נטפליקס השיקה את התוכנית "הרצח של רייצ'ל ניקל" שמציגה תיעוד היסטורי של האירוע, וכך הצופים מקבלים זווית נוספת לצד הטראומה האנושית שמסופרת ב"העד".

הקשר למציאות

השינוי בנקודת המבט - מהפושעים והרוצחים אל הקורבנות שלהם - יצר סדרה שקל מאוד להזדהות עם הדמויות שלה ולחבב אותן.

בתוך שבועות ספורים משידורה נכנסה הסדרה לרשימות הצפייה המובילות במדינות רבות, למרות הקצב האיטי שלה, שרחוק מהתזזיתיות של מותחן טיפוסי.

הפופולריות שלה בקרב קהל בינלאומי רחב מצביעה על מיצוב גיבור חדש - הקורבן, שנאלץ לחיות עם האבל שאין לו סוף.

ביקורות מהעולם

הפידבקים על הסדרה הם חיוביים בעיקרם ועסקו בבחירה הרגשית שעשו יוצרי הסדרה ובהתמקדותם בקורבנות ובמשפחה. עם זאת, חלק מהמבקרים ציינו שהסדרה איטית ושזו לא סדרת מתח קלאסית. בגארדיאן ציינו כי "העד" מעניקה תובנה חשובה לגבי הגיהנום שעברו האב ובנו נוכח קשיי המשטרה להגיע ללב העניין והרדיפה התקשורתית אחריהם. בטיים ההודי סברו שיש רגעים שבהם הסדרה מרגישה מאופקת מדי, והתעמקות יתרה בחלקים מסוימים בתיק החקירה היו יכולה להוסיף לה רבדים.

3 דברים שכדאי לדעת

● בולגר האנגלי, שמשחק את האב, שיחק באחת הסדרות המצליחות של נטפליקס, "כנופיית ברמינגהם" (פיקי בליינדרס) ובסרט "טום וגרי" המשלב אנימציה ואנשים חיים. ההכשרה שלו מגיעה בעיקר מעולמות הריקוד וזו הייתה הקריירה שתכנן לעצמו לפני שפנה למשחק.

● אחרי שנים התברר שהאדם שנכלא על הרצח של ניקל ריצה מאסר על לא עוול בכפו. הרוצח האמיתי של ניקל התברר כרוברט נאפר, עבריין מוכר למשטרה שביצע פשעים נוספים באותה תקופה.

● בתחילת הסדרה מוצגים קטעי וידיאו של רייצ'ל ואלכס, שהעלו תהיות מצד צופים רבים אם מדובר בצילומים אמיתיים. למעשה ההפקה יצרה תחושה של קלטות ביתיות כדי לטשטש את הגבול בין הסדרה למציאות.

עוד מהז'אנר

● התבגרות (2025) - מיני סדרה בת ארבעה פרקים. ג'יימי מילר (און קופר), נער בן 13, נעצר בחשד לרצח בת כיתתו. המשטרה חותרת לדעת האם הוא אכן האשם, וחושפת פרטים מעניינים על אירועים שקרו לפני הרצח. במקביל מנסה פסיכולוגית להבין את מצבו הנפשי של ג'יימי ומגיעה למסקנות לא פשוטות. הסדרה הושפעה ממקרים אמיתיים של אלימות בני נוער בבריטניה.

● לא ייאמן (2019) - מיני סדרה אמריקאית מבוססת על סיפור אמיתי. מארי אדלר (קייטלין דיוור, שהייתה מועמדת על התפקיד לפרס גלובוס הזהב), היא נערה שמדווחת שנאנסה, אך חוזרת בה לאחר שהחקירה הראשונית עוררה בה לחץ רב. התמונה מתהפכת ומארי הופכת לחשודה על המצאת הסיפור. שנים לאחר מכן חוקרות שתי בלשיות סדרת מקרי אונס בעלי קווי דמיון למקרה ההוא, ומתחילות לחשוד שזהו תוקף סדרתי. החקירה מובילה לגילוי מפתיע שמקשר בין המקרים. הסדרה עוסקת בקושי שעמו מתמודדות קורבנות אונס בבואן להתלונן, ועל שחזור הטראומה בחקירה.

סדרה לחכות לה

Ride or die



תשודר: פריים וידאו

זמן עלייה: 15.7.26

מספר עונות: 1

מספר פרקים: 8

קומדיית אקשן אמריקאית שעוסקת בשתי חברות טובות שיוצאות לחופשה באירופה ומהר מאוד מוצאות את עצמן מעורבות בפרשיית פשע בינלאומית. עוד לפני שידורה הסדרה זכתה לבאזז בזכות השחקניות אוקטביה ספנסר (שפריצתה הגדולה הייתה בסרט "העזרה") והאנה וודינגהאם (שמוכרת בין היתר מהלהיט "טד לאסו"). אקשן, קומדיה, נופים אירופאיים ונימה קלילה - בול לקיץ.

סדרה לחזור אליה

ברוקלין תשע-תשע

משודר: נטפליקס

זמן עלייה: 2013

מספר עונות: 8

מספר פרקים: 153

זוכת שני פרסי גלובוס הזהב על הסדרה הקומית הטובה ביותר. קומדיית מצבים אמריקאית על תחנת משטרה בברוקלין המעסיקה שוטרים מוכשרים יותר ופחות למשימותיהם. הקאסט הוא אחד המוצלחים שהיו פה בשנים האחרונות, ובולט בעלילה המתח הבלתי נמנע בין ג'ייק פרלטה השטותניק והאינפנטיל (אנדי סמברג) והקפטן הקפוץ ריימונד הולט (אנדרה בראואר הנהדר, שהלך לעולמו לפני כמה שנים).