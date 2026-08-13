מניית חברת הסייבר, פאלו אלטו נמצאת בחודשים האחרונים בעיצומו של ראלי משמעותי. בשלושת החודשים האחרונים זינקה מניית החברה בכמעט 90% תוך שהיא רושמת שווי שיא של כ־314 מיליארד דולר. מי שהרוויח מהקפיצה הוא מנכ"ל החברה ניקש ארורה, שרכש בחודש מרץ האחרון מניות החברה בשווי של 10 מיליון דולר.

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את המניות, רכש ארורה לאחר שמניית החברה נכנסה בתחילת השנה לסחרור יחד עם מניות התכונה בוול סטריט, בעקבות החשש של המשקיעים מפני השפעות הבינה המלאכותית על עסקיהן. בין היתר על רקע השקת מודלים של חברת הבינה המלאכותית אנת'רופיק. אלא שירידה זו לא החזיקה זמן רב, כשמאז נסקה מניית פאלו אלטו במעל 150%, אשר העמידו את שוויין של המניות אותן רכש ארורה על כ־26 מיליון דולר.

כיום, מחזיק ארורה, המכהן מאז שנת 2018 כמנכ"ל חברת הסייבר, במניות פאלו אלטו בשווי כולל של כ־424 מיליון דולר. בחודש יוני האחרון דחו בעלי מניות פאלו אלטו את חבילת התגמול השנתית שביקשה החברה להעניק לארורה, בהיקף של כ־100 מיליון דולר. למרות דחיית האספה לא מן הנמנע ששכר זה יוענק בסוף לארורה, כשברקע בעשור האחרון הצביעו בעלי המניות נגד מדיניות התגמול של החברה ב־7 אירועים שונים, מה שלא גרם לה לשנות באופן משמעותי את מדיניותה.

את הרבעון הראשון של השנה סיימה פאלו אלטו עם הכנסות של מעל 3 מיליארד דולר לצד רווח נקי מתואם (Non-GAAP) של 85 סנט למניה, מעל לתחזיות האנליסטים להכנסות של 2.94 מיליארד דולר ורווח של 80 סנט למניה. את דוחותיה לרבעון השני של השנה תפרסם פאלו אלטו רק בתחילת חודש ספטמבר.

בדרך לשווי של טריליון דולר?

בחודש פברואר האחרון החלו מניות החברה להיסחר גם בבורסה בת"א, אליה הצטרפה ענקית הסייבר, לאחר שהשלימה אז את רכישת חברת הסייבר הישראלית סייברארק, שאמנם לא נסחרה בתל אביב, אך כחלק מהשלמת העסקה החליטו בחברה האמריקאית להירשם למסחר בבורסה המקומית. מאז תחילת המסחר בה בת"א זינקה מניית פאלו אלטו בכמעט 90%, תוך שהיא מתקרבת בצעדי ענק לשווי היסטורי של 1 טריליון שקל. בשבוע שעבר השלימה החברה כניסה למדדי הדגל המקומיים, ת"א 35 ות"א 125.