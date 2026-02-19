הבורסה חשפה: המועד שבו ענקית הטכנולוגיה תתחיל להיסחר בישראל

הבורסה מעדכנת כי חברת הסייבר הענקית פאלו אלטו תחל להיסחר בבורסה כבר ביום שני הקרוב, ה-23 בפברואר. זאת לאחר שהחברה השלימה את רכישת חברת סייברארק וביקשה להירשם למסחר בת"א ברישום כפול. ההנחה בשוק הייתה שהמהלך יתרחש לכל המאוחר תוך חודשיים אך בפועל זה קרה הרבה יותר מהר.

בבורסה מציינים ששער הבסיס הראשון ביום שני יהיה שער הסגירה מחר (שישי) בנאסד"ק כפול בשער היציג של הדולר (באגורות) שייקבע מחר.

נכון לעכשיו מניית פאלו אלטו נסחרת בנאסד"ק במחיר של 152.35 דולר למניה, והשווי עומד על 123 מיליארד דולר. הדולר מתחזק היום בחדות לרמה של יותר מ-3.14 שקלים לדולר, כך שאם היא הייתה מתחילה להיסחר כעת היא הייתה מצטרפת לת"א לפי שווי של 387 מיליארד שקל.

לשם ההשוואה, פאלו אלטו מצטרפת לבורסה בת"א בשווי שהוא יותר מפי 3 מהשווי של טבע , החברה הגדולה ביותר כיום בבורסה. השווי של פאלו אלטו זהה לשווי של כל החברות שנמצאות במקומות 5-2 בבורסה (לפי הסדר - הבנקים לאומי , פועלים , החברה הביטחונית אלביט ובנק מזרחי טפחות ).

האם ומתי פאלו אלטו תיכנס למדדים?

השאלה הגדולה כעת היא האם ומתי פאלו אלטו תצטרף למדדים הגדולים בבורסה, ת"א 35 ות"א 125. ההנחה בשוק היא שהחברה תצטרף למדדים ב"מסלול מהיר". בינתיים בבורסה עצמה טרם יודעים לענות על השאלה הזו.

רשמית, פאלו אלטו פספסה את המועד האחרון לרישום הקובע כדי להיכנס למדדים, שהיה ב-14 בפברואר, אך בהחלט ייתכן שהבורסה תתגמש כדי לאפשר לחברה את הכניסה למדדים כבר בעדכון החצי שנתי של חודש מאי. בנוסף, בבורסה יצטרכו להכריע האם פאלו אלטו היא "חברה זרה" או כזו שיש לה פעילות משמעותית בישראל. בעקבות רכישת סייברארק, האפשרות הזו בהחלט סבירה.

אפשרות נוספת היא שפאלו אלטו תיכנס למדדים ב"מסלול מהיר" במסגרת עדכון הפרמטרים (המשקל) של חודש אוגוסט.

מי החברות שיידחקו בעקבות כך?

אם פאלו אלטו תצטרף למדדים כבר בעדכון של חודש מאי התוצאה תהיה שהחברה הקטנה ביותר בשווי השוק במדד ת"א 35 תיפלט החוצה. נכון לעכשיו מדובר על מניית חברת הנדל"ן דמרי , של הקבלן יגאל דמרי, שנמצאת במקום ה-45 בבורסה. על המקום האחרון במדד מתמודדות כעת גם חברת הנדל"ן המניב מבנה וגם חברת המלונאות פתאל , שנמצאות במקום ה-43 וה-42 כיום, בהתאמה.