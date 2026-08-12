בעלי זול סטוק רוכש שליטה ברשתות אייס, אוטו דיפו וביתילי

עסקה גדולה בתחום הקמעונאות: רונן גנון, מבעלי רשת זול סטוק, משתלט על החברה הבורסאית מולטי ריטייל גרופ, המחזיקה ברשתות אייס, אוטו דיפו וביתילי. החברה דיווחה הלילה כי גנון רוכש את מניותיה של בעלת השליטה קרן הפרייבט אקוויטי קדמה וכן של מנכ"ל מולטי ריטייל איציק אוזנה (72.3%) תמורת 173.5 מיליון שקל - פרמיה של 60% על מחיר השוק של המניה.

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מולטי ריטייל נסחרת בשווי של 150 מיליון שקל, לאחר ירידה של 47% בשנה האחרונה, והעסקה משקפת לה שווי של 240 מיליון.

מולטי ריטייל פועלת בתחום הקמעונאות בשלושה מגזרי פעילות: מגזר שדרוג הבית והרכב, במסגרתו מציעה החברה ללקוחותיה מוצרים לשדרוג ותחזוקת הבית, החצר והרכב ומפעילה רשת סניפים בפריסה ארצית הפועלים תחת המותגים אייס, אוטו דיפו וצ'ק אפ; מגזר עיצוב הבית, במסגרתו מציעה החברה ללקוחותיה מוצרים לריהוט ועיצוב הבית ומפעילה רשת סניפים בפריסה ארצית תחת המותגים ביתילי ואורבן; ומגזר אתר אייס אונליין, שהוא אתר סחר מקוון למכירת מוצרים לשדרוג הבית והרכב.

הרוכש בעסקה, גנון, מחזיק פעילויות קמעונאיות, לרבות החזקה ב-50% מרשת חנויות זול סטוק וכן עסקי נדל"ן. קרן קדמה, המנוהלת בידי שלושה שותפים - אורי עינן, גלעד הלוי וגלעד שביט - היא מקרנות הפרייבט אקוויטי הגדולות והמצליחות בישראל.

על-פי הדיווח לבורסה, במועד השלמת העסקה יתפטרו אורי עינן, טל גררה וגלעד שביט מדירקטוריון מולטי ריטייל, ובעלת השליטה החדשה תמנה שלושה דירקטורים חדשים.

השלמת העסקה מותנית בקבלת אישור הממונה על התחרות ואישור אייס העולמית תוך 90 יום, עם אפשרות להארכה.