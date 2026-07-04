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בינה מלאכותית

בכיר בגולדמן זאקס: מיליונים יצטרכו להחליף עבודה

ראש צוות כלכלה עולמית במחלקת המחקר של גולדמן זאקס אמר בפודקאסט של בנק ההשקעות כי הוא צופה שכ-9% מכוח העבודה בארה"ב ייפלטו בעקבות אימוץ ה-AI בכל רחבי הכלכלה • אבל יש גם בשורות טובות

שירות גלובס 08:43
הלוגו של גולדמן זאקס בקומת המסחר בבורסה לניירות ערך בניו יורק (NYSE) / צילום: Reuters, Andrew Kelly
הלוגו של גולדמן זאקס בקומת המסחר בבורסה לניירות ערך בניו יורק (NYSE) / צילום: Reuters, Andrew Kelly

הבינה המלאכותית מאיימת על מיליוני משרות בארצות הברית, אך אין זה אומר שהעבודה תיעלם לתמיד.

ג'וזף בריגס, ראש צוות הכלכלה העולמית במחלקת המחקר של גולדמן זאקס, אמר בפרק האחרון של הפודקאסט "Exchanges" של הבנק, כי הוא צופה שכ-9% מכוח העבודה בארה"ב ייפלטו ממקומות עבודתם בעקבות אימוץ ה-AI בכל רחבי הכלכלה.

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"פליטה של 9% מהעובדים בשל בינה מלאכותית שווה לכ-15 מיליון עובדים". אמר בריגס, והשווה את היקף השינוי לטלטלה הטכנולוגית של סוף שנות ה-90 ותחילת שנות ה-2000. עובדים אלו, לדבריו, יאלצו לעזוב את תפקידיהם הנוכחיים ולמצוא עבודות חדשות.

ההשפעות כבר ניכרות בשטח

במגזרים שבהם כבר נעשה שימוש בכלי AI, כמו הייטק, ייעוץ ניהולי ועיצוב גרפי, בריגס מעריך כי הטכנולוגיה מקצצת בין 10 ל-15 אלף משרות מקצב צמיחת התעסוקה החודשי.

עם זאת, בריגס דחה את הטענה של מובילי טכנולוגיה רבים לפיה משרות ייעלמו לצמיתות, וטען כי גישה זו מתמקדת רק במשרות שנהרסות ומתעלמת מאלו שנוצרות.

ההיסטוריה לצידו, הוא אמר: "אם נביט לאחור על 80 השנים האחרונות, כ-85% מהצמיחה במשרות הונעה על ידי יצירת תפקידים חדשים כתוצאה משינויים טכנולוגיים".

שוק העבודה נמצא גם ככה בתנועה מתמדת לדבריו, כאשר כ-30 מיליון משרות נוצרות וכ-29 מיליון נמחקות מדי שנה. על הרקע הזה, אפילו האצה של 5% בלבד בקצב יצירת המשרות תספיק כדי לקלוט מחדש את כל מי שהבינה המלאכותית תפלוט.

ניל תומפסון מהמכון הטכנולוגי של מסצ'וסטס (MIT), שהתארח אף הוא בפודקאסט, טען כי השינוי יהיה איטי יותר מכפי שקצב השיפור המהיר של יכולות ה-AI מרמז.

יכולת טכנולוגית היא רק השלב הראשון, הוא הסביר: מערכת AI זקוקה גם לגישה למידע הנכון - משימה מורכבת בתחומים כמו רפואה, שבהם חוקי פרטיות מהווים מכשול - והיא חייבת להיות זולה מספיק כדי שיהיה משתלם להפעיל אותה. המשוכות הללו גורמות לכך שקצב אימוץ הטכנולוגיה עלול לפגר משמעותית אחרי מה שה-AI מסוגלת לעשות ברמה הטכנית.

את רוב המשרות ניתן יהיה להפוך לאוטומטיות באופן חלקי ולא לבטל לחלוטין, אמר תומפסון, והתוצאה תלויה במשימות הספציפיות שהמכונות יקחו על עצמן. כאשר ה-GPS הפך לאוטומטי את הידע המקצועי של נהגי המוניות בנוגע למסלולים בעיר, השכר אמנם ירד, אך מספר הנהגים זינק באופן דרמטי.

בצורה שבה הוא רואה זאת, ה-AI היא כמו "גאות עולה" שהעובדים יכולים לראות מראש ולהיערך אליה, ולא "גל מתנפץ" ששוטף ומעלים אותם.