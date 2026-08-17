סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:00

אופטימיות בשווקים הבוקר, כאשר החוזים העתידיים בוול סטריט נסחרים במגמה מעורבת ומספקים רוח גבית לפתיחת שבוע המסחר, זאת למרות האי-וודאות הגיאופוליטית הגוברת בזירה הגלובלית. העימות על נתיבי השיט האסטרטגיים בין ארצות הברית לאיראן הולך ומחריף, לאחר שהנשיא דונלד טראמפ הצהיר בסוף השבוע כי בכוונתו להכריז על מצר הורמוז כשטח חסות אמריקאי וקרא לאזרחי ארה"ב להתכונן להמשך הזינוק במחירי הדלק. מנגד, שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, הבהיר כי המצר "ייפתח וייסגר רק תחת שליטת איראן", קרא לוושינגטון להכיר בתבוסתה וציין כי טרם התקבלה החלטה על חידוש המשא ומתן.

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אסיה

באסיה, הבורסות המרכזיות ביבשת פותחים את שבוע המסחר בעליות שערים ברוב המדדים המובילים, כשהם מקבלים רוח גבית חזקה מסין ומדרום קוריאה. מדד הקוספי בסיאול מוביל את המגמה הירוקה עם זינוק של 2.4%, בעוד בהונג קונג מדד ההאנג סנג מטפס ב- 1.6% ומדד שנחאי מעפיל ב- 0.8% . ביפן, מדד הניקיי שומר על יציבות כמעט מוחלטת עם עלייה קלה.

הבוקר פורסם כי נתוני הצמיחה ביפן לרבעון השני פספסו את תחזיות השוק, כאשר התוצר המקומי הגולמי התרחב ב-1.1% בלבד בחישוב שנתי - מתחת לציפיות שעמדו על 2%. הנתונים מצביעים על חולשה בביקוש המקומי ובצריכה הפרטית, שקוזזה בחלקה בלבד הודות ליצוא חזק שנתמך בשער הין. החולשה בפעילות הכלכלית המקומית מושפעת ישירות מהשלכות הלחימה במזרח התיכון והתייקרות מחירי האנרגיה, אשר אילצו את ממשלת יפן לעשות שימוש ברזרבות הנפט הלאומיות. נוריהירו ימאגוצ'י, כלכלן יפן ראשי ב-Oxford Economics, מזהיר מפני המשך שחיקה בכוח הקנייה וצופה כי "הדחיפה לצריכה מצעדי המדיניות הממשלתיים כבר מתפוגגת, והאינפלציה תעלה במחצית השנייה של השנה ככל שחברות יגלגלו את העלויות הגדלות אל הצרכנים".

וול סטריט

החוזים העתידיים בוול סטריט מצביעים על מגמה מעורבת בפתיחת השבוע, כאשר החוזה על הנאסד"ק עולה ב-0.3% והחוזה על ה-S&P 500 מטפס בקלות ב-0.1%, בעוד החוזה על מדד הדאו ג'ונס רושם ירידה מתונה של 0.1%.

הבורסה בניו יורק חתמה את השבוע במגמה מעורבת, כאשר מדדי ה-S&P 500 והנאסד"ק סגרו שבוע חיובי שלישי ברציפות. ה-S&P 500 עלה בכ-0.4%, הנאסד"ק טיפס בכ-0.1% והדאו ג'ונס איבד מערכו כ-0.6%.

הסקטור שהוביל את העליות בשבוע החולף הוא סקטור האנרגיה, שקפץ בשיעור חד של 7.3% - העלייה השבועית הגדולה ביותר שלו מאז אוקטובר 2022. ברקע, אי־הוודאות הגדולה סביב מצר הורמוז ודוחות חזקים במיוחד של חברות הנפט לרבעון השני.

מעל 90% מחברות ה-S&P 500 כבר פרסמו את תוצאותיהן הכספיות, אם כי נותרו כמה ענקיות שטרם עשו זאת, כמו ברודקום ואנבידיה. לפי FactSet, צמיחת הרווחים בקרב המדד נמצאת סביב 50%, נתון שאם יישאר על כנו בסוף העונה, יהיה החזק ביותר מאז הרבעון השני של 2021, אז הכלכלה העולמית התאוששה ממשבר הקורונה.

על אף שה-S&P 500 והנאסד"ק סיימו את השבוע בירוק, ביום שישי וול סטריט ננעלה בירידות שערים. ה-S&P 500 (שחצה במהלך השבוע לראשונה את רף ה-7,800 נקודות) ירד בכ-0.2%, הנאסד"ק מוטה הטכנולוגיה איבד מערכו כ-0.3% והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.2%.

הכנסות חברת הבינה המלאכותית אנת'רופיק זינקו לפי הדיווחים פי 14 ברבעון השני בהשוואה לאשתקד, כשהיא נערכת להנפקה ראשונית לציבור שצפויה להיות ענקית. במקביל, אלפאבית, חברת האם של גוגל, הפכה להחזקה השלישית בגודלה בתיק המניות של ברקשייר האת'אוואי, כאשר הנתונים מצביעים על כך שברקשייר רכשה מניות אלפאבית (גוגל) בשוק החופשי בהיקף של כ-7 מיליארד דולר.

נפט / מט"ח

למרות הסגר הימי הבלתי מוגבל על מצר הורמוז, ההתקפות על מיכליות והמבוי הסתום בשיחות בין ארה"ב לאיראן, מחירי הנפט מציגים יציבות מפתיעה ונסחרים סביב רמה של כ-88.9 דולר לחבית ברנט. השוק מגיב באיפוק בשל ירידה בביקוש העולמי לנפט, שצפוי להתכווץ ב-1.6 מיליון חביות ביום ב-2026 לפי סוכנות האנרגיה הבינלאומית, לצד זינוק מפתיע וחלקי במלאים המסחריים בארה"ב. פיל פלין, אנליסט שווקים ב-Price Futures Group, מסביר את שינוי התפיסה בקרב המשקיעים וצופה כי "השוק מוטרד כיום פחות מהחשש של מחסור עולמי קבוע בנפט - ככל שהאירוע מתארך, ההשפעה הולכת וקטנה מכיוון ששוק האנרגיה מפגין דינמיות ומוצא דרכים עוקפות לעקוף את החסימות".

הבוקר, מחירי הנפט פותחים את שבוע המסחר בעליות מתנות, כאשר חבית מסוג ברנט מטפסת ב-0.49% לרמה של 88.95 דולר וחבית מסוג WTI עולה ב-0.16% ל-82.53 דולר.

מטבע השקל מגיע לפתיחת שבוע המסחר לאחר גל התחזקות מרשים, כשהוא מציג עלייה של כ-3.6% מול סל המטבעות מאז סוף יולי ונסחר מתחת לרף של 3 שקלים לדולר (שער יציג של 2.9540). יוסי מנשה, מייסד ומנכ"ל משותף באלטשולר שחם פייננשל סרביסס, מסביר כי "המגמה נשענת על נתוני סחר חוץ חיוביים והתייצבות פיסקלית מקומית, לצד נתוני אינפלציה וצריכה חלשים בארה"ב שהכבידו על הדולר והפחיתו את הציפיות להעלאת ריבית בספטמבר". הוא מציין כי "עם זאת, התמתנות האינפלציה בישראל ל-1.5% מגדילה את הסבירות להפחתת ריבית מקומית מצד בנק ישראל - צעד שעשוי לצמצם את פער הריביות ולבלום את התחזקות השקל בהמשך, כאשר התוצר ונתוני הצמיחה הקרובים יהוו נדבך מרכזי בגיבוש התוואי".

תל אביב

בישראל, המשקיעים יגיבו להסלמה שנרשמה בסוף השבוע מול חיזבאללה בגבול הצפון, כאשר ברקע מרחף גם התהליך המדיני מול עזה והמאמץ לפירוק חמאס מנשקו.

המניות הדואליות יחזרו מחר עם פער ארביטראז' חיובי קל של כ-0.2%. קמטק ונייס צפויות להיחלש בכ-5.7% ובכ-4.3%, בהתאמה, בעוד פאלו אלטו צפויה לאבד כ-3.3%. מנגד, טאואר תטפס בכ-4% וטבע תתקדם בכ-1.5%.

הבורסה בת"א סיכמה את שבוע המסחר במגמה מעורבת, זה השבוע השלישי ברציפות. מדד ת"א 35 עלה בכ-0.8%, מדד ת"א 125 התקדם בכ-0.2% ומדד ת"א 90 נחלש בכ-2.2%. כך, המדד שכולל את מניות השורה השנייה ירד לרמתו הנמוכה ביותר מאז דצמבר האחרון.

המדד הענפי שהוביל את הירידות בפער הוא מדד הביטחוניות, שנפל בשבוע החולף בכ-7.8%. תרמו לירידה מניות נקסט ויז'ן ואלביט מערכות , שנחלשו שתיהן במעל 10%, למרות תוצאות כספיות חזקות - מגמה שאנליסטים ייחסו לרף הציפיות הגבוה של המשקיעים משתי החברות, בהתחשב בתמחור הגבוה שלהן. כך, מדד הביטחוניות חתם שלושה שבועות שליליים רצופים, במהלכם סיכם צניחה של כ-17%; זאת, בעוד שקרנות הסל ITA ו-SHLD , אשר עוקבות אחר מניות הדיפנס בארה"ב ובעולם, בהתאמה, חתמו דווקא את אותה תקופה בעליות בולטות (מעל 5.5% וקרוב ל-12%, בהתאמה).

בצד החיובי, את העליות הוביל מדד ת"א־נפט וגז, שטיפס בכ-3.2%, על רקע העלייה במחירי הנפט בעולם והתוצאות הכספיות של ניו-מד אנרג'י ותמר פטרוליום . מדד הבנקים בלט גם הוא לחיוב וטיפס בכ-2.2%, לנוכח דוחות חיוביים של לאומי , הפועלים , דיסקונט והבנק הבינלאומי .

עוד משהו שכדאי לדעת

בשוק ההון מתרבים האותות המעידים על עצבנות מתחת לפני השטח, כאשר האינדיקטור הטכני "אות הינדנבורג" (Hindenburg Omen) שוב מופעל ומצביע על דיספרסיה קיצונית במחירי המניות. המדד הוא אינדיקטור טכני בשוק ההון שמנסה לחזות קריסת מניות, על ידי זיהוי מצב שבו מספר רב של מניות מגיעות בו-זמנית גם לשיא שנתי וגם לשפל שנתי, מעורר מחדש את החשש מפני תיקון חד בשווקים. עם זאת, מומחים מבהירים כי אין מדובר בגזירת גורל מיידית. טום מקללן, עורך ה-McClellan Market Report, הבהיר בשיחה עם MarketWatch כי "אות הינדנבורג הוא סימן אזהרה מעניין מאוד, אך הוא רק אזהרה. הוא אינו מהווה ערבות לנפילות, במיוחד כל עוד הפדרל ריזרב מבצע הרחבה כמותית כדי להחליק את הבעיות".

אם המדד מופעל רק פעם אחת בודדת, ברוב המקרים זו אזעקת שווא והשוק ממשיך לעלות כרגיל ולא קורס, הופעה של מקבצי אזהרות לאורך מספר שבועות נחשבת בעיני אנליסטים לבעלת משקל משמעותי הרבה יותר. ניתוחי עבר מראים כי כאשר האינדיקטור מופעל מעל 11 פעמים בפרק זמן של שלושה חודשים, הסבירות לירידות בטווח הקצר והבינוני עולה משמעותית. ג'ייסון גופרט, אנליסט ותיק, ציין בשיחה עם MarketWatch כי "אות בודד אינו אינפורמטיבי במיוחד, אך כשהם מופעלים ברציפות לאורך שבועות או אפילו חודשים, הסבירות שזו אזעקת שווא יורדת משמעותית, והאות הופך לאמין בהרבה". לצד זאת, אנליסטים מזכירים כי המשקיעים מתמודדים כעת עם אתגרים רוחביים נוספים, ובהם התנודתיות העונתית המאפיינת את חודש ספטמבר, עליית תשואות האג"ח והמתיחות הגיאופוליטית.