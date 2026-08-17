האם זו תהיה הפצצה הבאה שתטיל רשות שוק ההון על חברות הביטוח? אחרי שהתערבה במחירי ביטוחי הרכב, מעוניינת כעת רשות שוק ההון, בראשות עמית גל, לעצור את מבצעי ההצטרפות הזמניים לביטוחי החיים, כלומר ביטוח למקרה מוות של אחד מבני הזוג. מטרת הביטוח היא לתת כסף לבן או בת הזוג ולילדים בעקבות הפטירה. אם המהלך יצליח, ייתכן שהרשות תנסה גם להמשיך אותו לביטוחים נוספים, כמו בריאות ומחלות קשות.

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על פי טיוטת החוזר של הרשות, שפנתה כעת לקבל את הערות הציבור, וצפויה להיכנס לתוקף בתחילת דצמבר הקרוב, חברת ביטוח שתציע הנחה בביטוחי חיים לא תוכל לבטל אותה או להפחית אותה לאחר מספר שנים, אלא תחויב להעניק את ההנחה לכל אורך תקופת הביטוח. הדבר נכון גם על מתן הנחה לאחר התחלת הביטוח.

במילים אחרות, אם צירפו אתכם עם הנחה של 20%-30% לביטוח חיים, או אם ביקשתם והסכימו לתת לכם הנחה בהמשך הדרך, חברת הביטוח תצטרך לתת לכם את ההנחה גם בשנים הבאות. הסיבה היא שהענקת המבצעים בתחילת הדרך היא האמצעי של חברות הביטוח למשוך מבוטחים במחיר נמוך, אך כעבור מספר שנים תוקף ההנחה פג, ודמי הביטוח מזנקים בחדות.

לדוגמה, אדם קיבל הנחה של 25% מהמחיר הרגיל, ולכן, בגיל 35, צורף באחת החברות במחיר של 45 שקלים במקום 60. אחרי שלוש שנים ההנחה ירדה ל-15% והמחיר עלה ל-51 שקלים ואחרי עוד שלוש שנים ההנחה הסתיימה, והמחיר עלה ל-60 שקלים, זינוק של 33%.

המצב הקיים בשוק ביטוחי החיים והשינויים המוצעים המצב כיום

חברות הביטוח מציעות הנחות זמניות של עשרות אחוזים כדי למשוך לקוחות לביטוחי חיים (ביטוח למקרה מוות) הבעיה וכשל השוק

אחרי כמה שנים המחירים מזנקים, אבל החוסכים עלולים להישאר "תקועים" בגלל העלייה בגיל או שינוי במצב הבריאותי יוזמת הרגולטור

רשות שוק ההון מעוניינת לקבוע שאם לקוח הצטרף עם הנחה, היא תהיה בתוקף לאורך כל שנות הביטוח, ללא אפשרות לבטלה כיוון עתידי

אם היוזמה תצליח בביטוחי חיים, הרשות עשויה להחיל אותה גם על ביטוחים נוספים, דוגמת ביטוחי בריאות ומחלות קשות

"פונים אל העדפת ההווה של המועמד לביטוח"

לדברי הרשות, זהו כשל צרכני. "שיווק פוליסת הביטוח תוך מסגור של הנחה קצרת-טווח פונה אל העדפת ההווה של המועמד לביטוח, ולפיכך עשוי להטותו מקבלת החלטה מושכלת המשקללת את כלל מאפייני הפוליסה ועלותה לאורך כל תקופת הביטוח הצפויה".

בפועל, כך החברות נוהגות. הן מציגות בהבלטה את המחיר הראשוני, בעוד שהמספרים הבאים נבלעים בטבלאות עמוסות.

אומנם, מבוטח יכול לפנות לחברה אחרי שפגה ההנחה או לעבור לחברה מתחרה, אלא שבמציאות ככל שחולפות השנים המבוטח מתבגר, ועלולים להתגלות אצלו מצבים רפואיים חדשים שימנעו את המעבר. לפי הרשות, "בביטוח חיים קיימים חסמי מעבר שנובעים מבריאותו של המבוטח; מצבו הבריאותי עלול להתדרדר בחלוף הזמן, ולהגביל אותו מלרכוש פוליסה חדשה חלף הקיימת, בין מאחר שבמצבו החדש יתקשה למצוא כיסוי ובין מחמת עלייה בפרמיה המבוקשת. לכן, ביטול ההנחה עלול להוביל לפגיעה לא מידתית במבוטח שחלה הרעה במצבו הבריאותי, ושייאלץ לשלם מחיר לא תחרותי בגין הביטוח".

יניב מאיר, מנכ"ל לשכת סוכני הביטוח, מסביר: "הבעיה אינה בעצם מתן ההנחה, אלא במודל של הנחה מוגבלת בזמן, במוצר שהוא ארוך-טווח. המבוטח מקבל בשלב ההצטרפות מחיר אטרקטיבי מאוד, באמצעות הנחה למספר שנים, ולאחר תום תקופת ההנחה דמי הביטוח עולים. הדבר עלול להשפיע על החלטת ההצטרפות, משום שהלקוח נותן משקל משמעותי למחיר שהוא רואה בתחילת הדרך, ולא לעלות הביטוח לאורך השנים".

לדברי מאיר, "אחרי שההנחה מסתיימת, המבוטח יכול כמובן לנסות לבקש מחברת הביטוח להאריך את ההנחה, אבל הוא נתון לרצונה ולהחלטתה של החברה. אומנם הוא יכול לבחון מעבר לחברה אחרת, אלא שכאן נכנס לתמונה חסם המעבר שנוצר לאורך השנים: השיקול החיתומי. אם מצבו הבריאותי השתנה, ייתכן שמעבר לחברה אחרת יהיה קשה יותר או יקר יותר. לכן גם האפשרות לבקש הנחה מחדש כל כמה שנים אינה בהכרח פותרת את הבעיה. בפועל, המבוטח עלול למצוא את עצמו במצב שבו הוא צריך לבחור בין תשלום גבוה יותר לחברה שבה הוא כבר מבוטח, כשהוא תלוי בהחלטתה אם להאריך את ההנחה, לבין מעבר לחברה אחרת, כאשר מצבו הבריאותי עלול להקשות עליו לקבל כיסוי חלופי בתנאים דומים".

עמית גל, הממונה על רשות שוק ההון / צילום: מארק ניימן, לע''מ

דמי הניהול עולים לאורך השנים בכל מקרה

במקרה של ביטוחי חיים, אתם נמצאים ב"הימור נגד המוות". חברת הביטוח פועלת בשיטת חוק המספרים הגדולים. היא מהמרת שיהיו לכם חיים ארוכים וטובים (כפי שקורה לרוב כמובן) ואתם "מנצחים" אם אתם מתים מוקדם.

חשוב להדגיש, בכל מקרה דמי הביטוח עולים בביטוחי חיים עם העלייה בגיל של המבוטח. לכן לא בטוח שכדאי להמשיך לשלם על ביטוח חיים אחרי שהילדים כבר גדולים ועוזבים את הבית. בגילאי 60 פלוס העלות החודשית של ביטוח חיים מזנקת ל-1,000 שקלים ויותר לאדם (כלומר קרוב ל-2,000 שקלים לזוג בחודש).

המספרים: פער של פי 4 בין ההתחלה לממוצע

הנתונים האקטואריים בענף ממחישים עד כמה הפער בין מחיר הכניסה לעלות לאורך חיי הפוליסה הוא תהומי. על פי דוח רשות שוק ההון, עלות פרמיית ביטוח חיים חודשית לגבר בן 35 שאינו מעשן, לכיסוי של 1,000,000 שקל לתקופה של 30 שנה, עומדת בהתחלה על 65 שקלים (נכון לשנת 2024), אך הפרמיה מזנקת ל-110 שקלים לחודש ואף יותר בגיל 45. המחיר החודשי מזנק ל-325 שקלים ויותר בגיל 55. כך, הפרמיה הממוצעת לאורך כל התקופה עומדת על 276 שקלים. התשלום הכולל מגיע ל-100 אלף שקלים עד גיל 65.

אישה לא מעשנת תשלם 52 שקלים בגיל 35. הפרמיה תזנק לממוצע של 200 שקל לאורך השנים, ובסך הכול היא תשלם 73 אלף שקל. גבר מעשן ישלם בגיל 35 סכום של 100 שקלים.

בממוצע הוא ישלם 540 שקלים לחודש, ובסך הכל הוא ישלם לאורך התקופה 196 אלף שקלים. אישה מעשנת תתחיל עם 77 שקלים בחודש, הפרמיה הממוצעת תזנק ל-392 שקלים ובסך הכל היא תשלם 144 אלף שקלים.