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ג'נסן הואנג

רק 51 חשבונות ברשימה: מנכ"ל אנבידיה הגיע ל-X. אחרי מי הוא עוקב?

ג'נסן הואנג הצטרף לרשת החברתית X ובתוך זמן קצר זכה למעקב מצד 500 אלף עוקבים • ברשימה המצומצמת של החשבונות אחריהם בחר לעקוב הואנג נמצאים בין השמות החזקים ביותר בעולמות הטכנולוגיה וה-AI, ביניהם סאם אלטמן, טים קוק, סונדאר פיצ'אי ועוד

שירות גלובס 08:34
ג'נסן הואנג, מנכ''ל אנבידיה / צילום: Shutterstock
ג'נסן הואנג, מנכ''ל אנבידיה / צילום: Shutterstock

מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, החליט שהגיע הזמן להצטרף לרשת החברתית X שבבעלות אילון מאסק - והרשת הגיבה בסערה. תוך זמן קצר בלבד מחתימת החשבון הרשמי שלו, מד העוקבים של ארכיטקט מהפכת ה-AI כבר זינק אל רף ה-500 אלף איש, והמונה דופק.

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את פוסט הבכורה שלו בחר הואנג להקדיש למאבק הבוער ביותר כעת בוושינגטון: העתיד של המודלים הפתוחים. הואנג שיתף מכתב פתוח שפרסמה אנבידיה לצד כ-25 ענקיות טכנולוגיה, בהן מטא, מייקרוסופט, פלנטיר ודל, שבו קראו למחוקקים בארה"ב להימנע מעודף רגולציה. החברות מזהירות כי הגבלות מחמירות על מודלים בקוד פתוח עלולות לעלות לאמריקה ביוקר ולהביא לפגיעה ביתרון התחרותי שלה.

לטענת מנכ"ל אנבידיה הואנג, מודלים פתוחים הם לא רק מנוע צמיחה, אלא כלי קריטי לשמירה על תחרות, סייבר וריבונות טכנולוגית של מדינות.

רשימה אקסקלוסיבית: אחרי מי עוקב הואנג?

מה שמרתק לא פחות בחשבון החדש הוא הפיד של הואנג, הוא בחירתו לעקוב אחרי 51 חשבונות בלבד.

בפיד המצומצם תמצאו את ענקי הביג טק - מאילון מאסק, סאטיה נאדלה וסונדאר פיצ'אי ועד טים קוק, מארק צוקרברג ואנדי ג'אסי. לצדם, נמצאים שחקני המפתח שמניעים את המהפכה מתוך המעבדות: סאם אלטמן מ-OpenAI, דריו אמודאי מאנתרופיק, דמיס חסביס מ-Google DeepMind ומירה מוראטי, לצד ראשי סטארט-אפים כמו ארתור מנש מ-Mistral AI וארווינד סריניבאס מ-Perplexity.

את התמונה משלימים קולגות מתעשיית השבבים והחומרה - כולל מנכ"ל אינטל לי-בו טאן, כריסטיאנו אמון מקוואלקום וארווינד קרישנה מ-IBM - לצד המשקיעים החזקים בעמק הסיליקון, בהם השותפים בקרנות a16z וסקויה.