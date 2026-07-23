אינטל שוברת שיא של קרוב ל-15 שנה; המניה מזנקת

אינטל דיווחה הלילה (חמישי) על הכנסות של 16.1 מיליארד דולר, זאת בהשוואה לציפיות האנליסטים בוול סטריט שעמדו על 14.4 מיליארד דולר והזינוק הכי גבוה מזה כמעט 15 שנה. החברה דיווחה על רווח מתואם למניה של 42 סנט, זאת בהשוואה לציפיות שעמדו על 22 סנט. המניה מגיבה בזינוק של מעל ל-10% במסחר המאוחר.

אינטל סיפקה תחזית הכנסות חזקה מהצפוי לרבעון השלישי, מה שמצביע על כך שהזינוק בהשקעות בחוות שרתים ובתשתיות בינה מלאכותית ממשיך לתמוך בהתאוששות החברה.

החברה צופה הכנסות של 15.8-16.8 מיליארד דולר ברבעון השלישי, מעל תחזית האנליסטים שעמדה על 15.1 מיליארד דולר. גם הקצה התחתון של התחזית גבוה מהצפי בשוק.

התחזית החיובית משקפת את הגידול בביקוש מצד לקוחות חוות השרתים, שמרחיבים את השקעותיהם בשבבים לצורכי מחשוב AI. ברבעון האחרון זינקו הכנסות חטיבת הדאטה סנטרים של אינטל ב־ 59% , יותר מפי שניים מקצב הצמיחה של הכנסות החברה הכוללות.

ברבעון המקביל דיווחה החברה על הכנסות של 12.9 מיליארד דולר ורווח למניה של 10 סנט.

הצמיחה בתחום שבבי השרתים של אינטל - שדשדש עד תחילת השנה ונחשב שולי בחשיבותו ביחס להכנסות משבבים למחשבים אישיים - היא חדשות טובות עבור החברה האמריקאית שמעוניינת לחזק את מעמדה בחוות השרתים המשרתות את תעשיית ה- AI. הצמיחה נובעת מדרישה גוברת של מעבדי ליבה (CPU) הפועלים לצד מעבדים גרפיים לצורך הפעלה של מודלי שפה - הן לניהול מעבדים גרפיים אחרים והן לניהול משימות עיבוד AI שניתן לפנות ממעבדים גרפיים הנחשבים ליקרים יותר ולזוללי חשמל.

ובכל זאת, בימים האחרונים התפרסמו בכלי התקשורת באורגון בארה"ב דיווחים על כוונות של אינטל לקצץ דווקא בפעילות זו - ככל הנראה באמצעות פיטורים של מנהלי ביניים ורידוד שכבות הנהלה. ההערכה היא כי החברה תפטר מאות בודדות של עובדים.

למרות ההיחלשות במניות השבבים בחודש האחרון, אינטל היא עדיין מניה מנצחת ביחס לענקיות הטכנולוגיה - כאשר מאז תחילת השנה טיפסה במניה ב- 130% והחברה הגיעה לשיא שווי של כל הזמנים - כחצי טריליון דולר.

לקראת פרסום הדוחות הערב, פרסם בית ההשקעות KeyBanc הערכה כי "פוטנציאל הצמיחה של אינטל מאפשר לה לגדול ב- 25%-30% במכירות שבבי שרתים, תוך הסתמכות על הרחבת פעילות היצור של מעבדי "אינטל 3" (מעבדי 5 ננומטר המיוצרים במפעל באירלנד - א"ג), ביקוש חזק להתקנות בענקיות ענן ובינה מלאכותית".