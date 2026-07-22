אנבידיה מתרחבת לרפואה: תשיק קוד פתוח לאימון רובוטים מנתחים

חברת אנבידיה הודיעה על השקת מערכת התומכת בביטוח רובוטים רפואיים. המערכת, שתהיה חלק ממכלול Issac for Healthcare שפותח לשם שילוב העולם הפיזי בפיתוח כלים רפואיים, תיצור מודל עבור הרובוטים בסביבה המדמה את האינטראקציה האמיתית עם הגוף האנושי. כך ניתן יהיה לבחון את ביצועי הרובוט בסביבה הממוחשבת, לשפר אותו ולתקן תקלות, לפני ההשקעה הגדולה ביצור הרובוט ובניסויים על רקמות, בעלי חיים ובני אדם.

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אנבידיה היא החברה הגדולה בעולם מבחינת שווי שוק, והיא נסחרת כיום בנאסד"ק בסכום של 5 טריליון דולר, לאחר עלייה של 24% בשנה האחרונה ומעל 900% בחמש השנים האחרונות.

"הרובוט צריך ללמוד איך העולם האמיתי מגיב", נמסר מן החברה, "אנטומיה יכולה להשתנות, כלים רפואיים יכולים להתקפל, להימעך, להחליק אל מול הרקמה. ההדמיה המנחה את הרובוט עלולה להיות רועשת או לא שלמה". המטרה היא להשתמש בסימולטור כדי להכין את הרובוטים גם לתרחישים הפחות צפויים האלה, וזאת בין היתר בעזרת בינה מלאכותית ג'נרטיבית. "הצוותים יכולים לבנות סביבות לשימוש חוזר במקום להקים אותן מחדש עבור כל תרחיש. כך חוסכים למפתחים זמן, והחידושים יגיעו לשוק מהר יותר".

בנוסף, אפשר יהיה להתאים את המערכת כדי לבצע סימולציות לאנטומיה של מטופלים מסוימים.

המערכת נקראת NVIDIA Medical Physics Simulation framework, והיא תפעל כמערכת קוד פתוח, עבור מפתחים של רובוטים רפואיים. מהחברה נמסר כי הקוד הפתוח חשוב במקרה הזה במיוחד, משום שהחברות זקוקות לשקיפות המידע כשהן מציגות את תוצאות הסימולציות לרגולטור או למערכת הבריאות.

מהפיכת הרובוטיקה

חברות המציעות יכולות חישוביות כמו אנבידיה, מחזקות בשנים האחרונות את פעילותן בתחום הרפואי. החברה הצהירה פעמים רבות כי מדובר בתחום אסטרטגי עבורה, אם כי היא אינה חושפת עד היום מהו היקף הכנסותיה מהתחום, וכנראה הוא עדיין אינו אחד מתחומי ההכנסות המהותיים שלה, כמו שווקי הגיימינג או הרכב. אולם, החברה משקיעה רבות בתחום והשיקה מוצרים כמו Clara, מערכת להדמיה רפואית וגנומיקה, MONAI, גם כן להדמיה, BioNeMo לפיתוח תרופות, וכן שיתופי פעולה עם החברות המובילות בעולם. גם חברות אחרות מסוגה עוסקות בתחומים האלה.

תשומת הלב הציבורית בעניין בינה מלאכותית בעולם הרפואי, הייתה עד כה נתונה בעיקר לתחום פיתוח התרופות ותחום ניהול המידע הרפואי, אולם מהפיכת הרובוטיקה בפתח, והיא הופכת גם את תחום המכשור הרפואי למעניין מאוד עבור חברות כמו אנבידיה.

מאנבידיה נמסר כי מספר חברות כבר החלו להתנסות במערכת. ג'ונסון אנד ג'ונסון כבר משתמשת בסימולטור כחלק ממכלול Issac, על מנת לבנות "תאומים דיגיטליים" לאימון המערכת הרובוטית שלה Monarch בתחום האורולוגיה לסילוק אבנים בכליות. חטיבת טיפול הלב של מדטרוניק, בוחנת את המערכת בשילוב עם חישת רנטגן כדי ליצור מידע לתמיכה במחקר בתחום הניווט של קטטרים ללב. חברת XCath משתמשת בה לשיפור האוטונומיות של מערכת הרובוטיקה שלה לתחום הלב וכלי הדם.