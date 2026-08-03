התחיל באינטל, צמח מלמטה: זה מנכ"ל אפל ישראל החדש

רוני פרידמן, מנכ"ל מרכז הפיתוח של אפל ישראל, פורש מתפקידו לאחר תשע שנים, ובמקומו ימונה טל ענבר, מי שמנהל כיום את קבוצת פיתוח הסיליקון והאחסון במרכז הישראלי. ענבר ייכנס לתפקידו כמנכ"ל הרביעי בתולדות מרכז הפיתוח המקומי של ענקית האלקטרוניקה אפל, לאחר שאת התפקיד מילאו בעבר אריאל מייסלוס, ד"ר אהרון אהרון ורוני פרידמן.

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ענבר ימשיך למלא את תפקידו הנוכחי בקבוצת הסיליקון והאחסון לצד ניהול מרכז הפיתוח, המעסיק כיום כאלפיים עובדים לפי ההערכה. כמו קודמו רוני פרידמן, גם ענבר בילה תקופה באינטל - שם החל את הקריירה שלו כמהנדס תכנון שבבים (VLSI). בשנת 2006 עזב לתפקיד ניהול צוות פיתוח בסטארט-אפ הצעיר דאז, אנוביט, שהקים היזם הסדרתי אריאל מייסלוס - עם המטרה לפתח בקר חומרה שיאפשר לאחסן מידע רב יותר על כונן פלאש. הפיתוח שהצליח משך את סקרנותו של סטיב ג'ובס, מנכ"ל ומייסד אפל שהזמין את מייסלוס לארה"ב - פגישה שהסתיימה ברכישה.

אנוביט הפכה לרכישה הראשונה של אפל בישראל ולבסיס שעליו הוקם מרכז הפיתוח בהרצליה ומאוחר יותר גם בחיפה. המוצר שפיתחה אנוביט הפך לחלק בלתי נפרד מהתקני אחסון הפלאש של מכשירי האייפון, המק והאייפד עד היום, ובהמשך ביצעה אפל עוד לפחות שתי רכישות גדולות בתחום זיהוי הפנים ותנועות הגוף: פריימסנס ו-קיו, שנוסדו שתיהן על ידי היזם אביעד מייזלס.

ענבר הצטרף לאפל עם רכישת אנוביט ב-2013 והמשיך לכהן בתפקידים ניהוליים באותה הקבוצה עד שבספטמבר 2020, מונה לתפקיד מנהל קבוצת פיתוח הסיליקון והאחסון במרכז הפיתוח של אפל. לפי הרצאות שנתן בכנס השבבים הישראלי ChipEx בשנים האחרונות, נראה כי ענבר היה שותף לכמה הישגים של אפל בהם פיתוח ארכיטקטורה אחודה לכלל השבבים בגלריית המוצרים, פיתוח סדרת מעבדי המק M וכן שבבים נמוכי הספק למכשירי קצה כמו Apple Watch.

חילופי הגברי באפל נערכים בצל שינויים ותזוזות בהנהלה העולמית. שם עלתה דווקא קרנו של מרכז הפיתוח הישראלי, המעסיק כיום 2,600 איש: המנהל שיזם את מהלך המרכז בהרצליה, הישראלי ג'וני סרוג'י, קודם לאחרונה לסמנכ"ל החומרה של אפל העולמית לאחר שנים שכיהן בתפקיד סמנכ"ל פיתוח השבבים של החברה. התפקיד החדש הכניס את סרוג'י לצוות הניהולי הבכיר ביותר באפל ולאחד הקרובים ביותר למנכ"ל החדש בחברה: ג'ון טרנוס.