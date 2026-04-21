השינויים באפל: הישראלי הבכיר בהייטק מקבל תפקיד חדש

עם מינויו של סמנכ"ל תחום החומרה באפל , ג'ון טרנוס, לתפקיד המנכ"ל במקומו של טים קוק, מקודם הישראלי הבכיר בחברה, ג'וני סרוג'י, להחליף את טרנוס בתפקידו באופן מיידי - כך הודיעה אמש (ב') ענקית האלקטרוניקה מקופרטינו. מאז שנת 2008 משמש סרוג'י, יליד שכונת עבאס בחיפה ובוגר הטכניון, כראש תחום השבבים באפל. במסגרת התפקיד היה אחראי על סרוג'י על הפחתת התלות של אפל בספקיות שבבים חיצוניות כמו אינטל וקוואלקום באמצעות פיתוח שבבים מקוריים כמו סדרת מעבדי הליבה A לאייפונים ולאייפדים ומעבדי ה- M למחשבי המק.

מדובר במינוי מפתיע מאחר ובמהלך השנה האחרונה יצרו מספר כלי תקשורת בארה"ב ובראשם בלומברג את הרושם כאילו סרוג'י מחפש את תפקידו מחוץ לחברה, לאחר תקופה ממושכת של 18 שנה שהחלו עוד בימיו של סטיב ג'ובס כמנכ"ל.

המינוי החדש של סרוג'י מכניס אותו לנעליו של טרנוס, שמונה בתורו למנכ"ל החדש, הוא גם הופך אותו לאחד האנשים הקרובים ביותר למנכ"ל בקבלת ההחלטות על עתידה של אפל. סרוג'י יפקח מעתה לא רק על פיתוח השבבים המשובצים בליבת המכשירים, אלא גם על כל היבטי החומרה של המכשירים עצמם, בכלל זה עיצובים והשימושיות שלהם, תפקיד מפתח בחברה שמייצרת את עיקר הכנסותיה מטלפונים ומחשבים.

בשורה מעודדת למרכז הפיתוח של אפל בישראל

מדובר גם בבשורה חשובה מאוד ומעודדת למרכז הפיתוח של אפל בישראל. סרוג'י אחראי על הקמת מרכז הפיתוח בהרצליה ובחיפה ועל רכישות שהפכו אסטרטגיות לאפל עם השנים: רכישת אנוביט - ששיפרה את היכולת של אפל להגדיל את נפח האחסון במכשירי האייפון והאייפד שלה; רכישת פריימסנס שהביאה לה את יכולת זיהוי הפנים והראייה התלת מימדית של מכשיריה; ולאחרונה - הרכישה המסקרנת של Q.ai של היזם אביעד מייזלס ב- 1.6 מיליארד דולר, שעשויה להביא את בשורת קריאת השפתיים ותנועות הפנים של המשתמשים לאפל.

התפקיד החדש של סרוג'י מציב אותו במקום מרכזי בחזון הבינה המלאכותית של החברה שעד כה לא הוכיח את עצמו. אם ברצונה של אפל ללכת לכיוון אליו הולך ג'וני אייב, המעצב האגדי שלה לשעבר, שחבר למנכ"ל OpenAI סם אלטמן, בפיתוח מכשירים חדשים ייעודיים לעידן ה- AI, סרוג'י חייב יהיה להיות שם. עידן ה- AI מכתיב דרכים חדשות ואמצעי חומרה חדשים שיאפשרו לבני אדם לתקשר טוב יותר עם ענן הבינה המלאכותית ולהרחיב את ערוצי התקשורת בינם לבין המכונות המשרתות אותם.