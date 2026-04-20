"ההשקעות בתחום 'מתפוצצות'": הסיבות לשיא של מניית קמטק

בשבוע שעבר הגיעה מניית קמטק לשיא של כל הזמנים, שממנו נחלשה מעט בסוף השבוע. החברה מספקת מערכות לבדיקת תהליכי הייצור של שבבים, והיא נסחרת במקביל בנאסד"ק ובתל אביב לפי שווי של כ-8.4 מיליארד דולר, אחרי קפיצה של 69% במניה מתחילת 2026 (ושל 628% בשלוש השנים האחרונות).

במקביל, גם נובה הדואלית שפועלת באותו שוק נסחרת ברמות שיא, אחרי עלייה של 61% מתחילת השנה, ושווי השוק שלה הוא 16.8 מיליארד דולר. שתי המניות, כמו אחרות בתעשיית השבבים בכלל וציוד השבבים בפרט, נהנות ממומנטום חיובי על רקע הפסקת האש במלחמה מול איראן לצד התפתחויות חיוביות בתחום ה-AI, ומדד השבבים (SOX) זינק מאז השפל של ה-30 במרץ בכ-34%.

הנהנית המרכזית מהעלייה במניית קמטק היא בעלת המניות הגדולה פריורטק (21%), שנסחרת בת"א לפי שווי של 3.4 מיליארד שקל, וכן כרומה הטייוואנית שמחזיקה ב-17.1%. בעלי המניות הגדולים בפריורטק הם יותם שטרן ורפי עמית (מנכ"ל קמטק), שמחזיקים ב-11.1% ו-10.6% מההון, בשווי של 375 ו-368 מיליון שקל בהתאמה. בעלי מניות נוספים בקמטק הם המוסדיים הראל ומגדל, ובפריורטק מחזיקים הפניקס, כלל, הראל וילין לפידות.

באופנהיימר ממליצים על קמטק ב"תשואת יתר", אך המניה כבר עקפה את מחיר היעד שעלה לפני כחודשיים ל-180 דולר. סרגיי וסצ'ונוק, אנליסט בכיר באופנהיימר ישראל, מעריך שהדוחות הקרובים של קמטק יהיו טובים, אך מה שחשוב יותר אלה התחזיות קדימה: "הדוחות הקודמים היו בהתאם לצפי ובשוק לא אהבו את זה כי ציפו ליותר, והמניה התממשה. לאחרונה השוק צובר תאוצה", הוא אומר, "ואחרי שהמלחמה הורידה את התאבון למניות בטא (תנודתיות) גבוהה, וספציפית למניות השבבים, כשהיא הופסקה, הן חזרו להתאושש".

וסצ'ונוק מוסיף שלפי התנהגות השוק הצפי הוא לסיום המלחמה וחזרה לשגרה. המלחמה השפיעה על שוק השבבים באמצעות מחירי האנרגיה, והוא מציין שבדוחות ענקית השבבים TSMC מהשבוע שעבר המסר היה שיש מספיק מקורות אנרגיה וחומרי גלם שנדרשים להמשך התהליך, בלי שיבושים בחודשים הקרובים. עוד עולה מדוחות TSMC שההשקעות ההוניות (CAPEX) יהיו ברף העליון של התחזיות.

"מעבר לכך יש גם סנטימנט מאוד חיובי להשקעות ב-AI, עם ציפיות להנפקות ענק של OpenAI ואנתרופיק במהלך השנה, מה שייתן עוד תחמושת להשקעות בשבבים", הוא מוסיף.

רוח גבית לשבבי הזיכרון

מה שעוד משפיע לטובה על קמטק הוא שוק הזיכרון (memory) - יצרניות שבבי הזיכרון ואחסון המידע נהנות לאחרונה מעליות מחירים בשל חוסר איזון בשוק, שכולל ביקוש גדול והיצע מצומצם. "ראינו לאחרונה השקעות עתק בתחום הזיכרון", מציין וסצ'ונוק.

"לדוגמה, ASML דיווחה על ההזמנה הכי גדולה שקיבלה - מהייניקס. התחום רלוונטי במיוחד לקמטק, שעובדת חזק עם סמסונג, שבעבר קצת נחלשה בשוק אבל מתקדמת בו לאחרונה. גם הייניקס לקוחה של קמטק, ואנו רואים שההשקעות בתחום 'מתפוצצות'. אם ASML מהווה אינדיקציה מוקדמת, כנראה נראה גידול בהזמנות משחקניות גם בתחומים אחרים כמו תהליכי בקרת ייצור, שזה נובה וקמטק. זו רוח גבית רצינית מאוד להשקעות בשוק השבבים".