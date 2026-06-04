כנער מכר צעצועים כדי להיכנס לשוק ההון. היום הוא עושה 30% בשנה

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מי אני | גיל כתב, בן 22, מתגורר בת"א. אחרי שירות ביחידה טכנולוגית במודיעין, לומד כיום לתואר ראשון בהנדסת חשמל באוני' ת"א ועובד עם בכיר בתעשיית ההייטק על סטארט-אפ חדש. מבנה תיק השקעות: 65% מדדים, בעיקר רחבים (נאסד"ק 100, ת"א 35, ת"א טכנולוגיה ומדד קוונטים), 25% אג"ח, 5% נכסים משתנים - זהב או קריפטו ו־5% קרן כספית.

לגיל כתב יש שני תחומי עניין מובהקים מאז היותו נער: טכנולוגיה והבורסה. "אני משקיע בשוק ההון ובחברות סטארט-אפ מגיל 13", הוא מספר. כנער בן 16 כבר ייסד את הסטארט-אפ הראשון שלו, יחד עם קבוצת יזמים פלסטינים במסגרת תוכנית MEET למנהיגות טכנולוגית, בשיתוף אוניברסיטת MIT האמריקאית.

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את מה שהרוויח מהחוויה הזו הוא הפנה לבורסה. בגיל 18 הוא כבר עבד ב-Verbit, חברת תוכנה ישראלית המפתחת פתרונות תמלול וכתוביות מבוססי בינה מלאכותית. וגם את הכסף שהרוויח שם, ובמהלך שירותו הצבאי ביחידה טכנולוגית בחיל האוויר - השקיע בבורסה. לפני כחצי שנה עזב את ורביט לטובת סטארט-אפ חדש שהוא מקים, יחד עם דמות מאוד מוכרת ובכירה בענף ההייטק המקומי. "החלטתי ללכת עם התשוקה שלי, שהיא להפוך את העולם לירוק יותר ולטפל בבעיות זיהום. בזה עוסק הסטארט-אפ החדש", הוא מגלה.

מתי התחלתי להתעניין בשוק ההון

"כאמור כבר בגיל 13 התחלתי להתעניין. שכנעתי את ההורים שלי לעשות מנויים לעיתונים גלובס ודה מרקר, וכל יום הייתי קורא את מדורי שוק ההון שלהם. בהתחלה לא הבנתי הרבה, לא ידעתי אפילו מה זה ריבית בנק ישראל או מה ההשפעה של פריים, ולימדתי את עצמי תוך כדי קריאה. החברים תמיד ההסתכלו עלי כעל עוף מוזר; הייתי מדבר איתם על כלכלה בגילי חטיבת הביניים, והם לא הבינו מה אני רוצה מהם. סביב גיל 17 זה כבר נהיה יותר רלוונטי לסביבה, בטח לדבר על דוחות חברות או על מניות ודברים ספציפיים, אז הם התחילו להתעניין גם. בעיקר החברים שהם ילדים של אנשים שעובדים בקרנות הון סיכון וכדומה.

"בתקופת הקורונה, כשהייתי בן 15-16, הייתה נפילה של 30% בבורסה (בחודש מרץ 2020, בשיא התפרצות המגפה, חוו הבורסות בעולם ובישראל את אחת הנפילות המהירות בהיסטוריה, עד כדי כ-31% בת"א, אל"ו), וזה ריתק אותי. אני זוכר שקראתי דוחות על כל מיני מניות בעיתונים, והחלטתי שאני מתחיל להשקיע. בהתחלה קניתי מניות ספציפיות (דרך חשבון הבנק של אמי), והפסדתי כסף. אמא שלי הייתה קוראת לזה 'שכר לימוד'. תמיד מכרתי מניות מוקדם מדי. עם השפשוף וההבנה של השוק, בערך בגיל 17 התחלתי להשקיע יותר חכם".

מאיפה לנער בן 17 יש סכומים להשקיע בבורסה?

"חסכתי את כל דמי הכיס שקיבלתי מגיל 8, והייתי גם סוחר מגיל צעיר - בגיל 12 הייתי יורד מתחת לבית, פותח שמיכה ומוכר את כל הצעצועים שלי. בהתחלה זה הניב הכנסות צנועות של אלפי שקלים, אבל בהמשך הגעתי לכמה עשרות אלפי שקלים, וזה הספיק לי כדי להשקיע".

שאלון מהיר טוויטר או טלגרם

"אף אחד מהם. בשתי האפליקציות יש הרבה מידע 'זבל' ואף מזהם. שיקול דעת נדרש. אם רוצים מידע, עדיף לחפש אותו בערך AI או לקרוא בעיתונים ספציפיים שהם אובייקטיביים יותר". ביטקוין או אתריום

"ביטקוין, כי יש לו את יתרון הגודל". ת"א 35 או S&P

"ת"א 35. הכלכלה הישראלית מאוד מונופוליסטית, ולא נראה שזה הולך להיפסק בשנים הקרובות, בטח אם העמדה הפוליטית הישראלית הולכת לימין. לכן, להשקיע בכלכלה מונופוליסטית ובמדד מונופוליסטי כמו ת"א 35 לדעתי יניב הרבה יותר ערך מפיזור על פני 500 החברות בארה"ב". מדדים או מניות

"מדדים. לאנשים אין זמן להתעסק בלקנות מניות ספציפיות, ומי שמשקיע בכך זמן ולא הופך את זה למקצוע - מכלה את חייו". חשבון בבנק או בבית השקעות

"אם את מרוויחה מעל 10,000 שקל, הייתי מציע את בנק וואן זירו, מהסיבה שיש שם אפס עמלות. אבל אם זה לא המצב, אז בית השקעות בלי ספק בכלל".

איך אני מתעדכן

"לאורך הנערות שלי קראתי את כל ספרי הכלכלה שיכולתי - 'ברבור שחור', 'בלתי שביר' ועוד, וזה שינה לי את האסטרטגיה מלהשקיע במניות ספציפיות, שזה מה שעשיתי בהתחלה, להשקעה במדדים. סטטיסטיקה היא סטטיסטיקה, ואני לא מנצח אותה לרוב. אז בגיל 17 כבר עברתי למדדים. יצאתי מהנחה שלטכנולוגיה יהיה תפקיד הרבה יותר גדול בכלכלה המתפתחת בעשור הקרוב מאשר לתחומים אחרים, ולכן הלכתי על נאסד"ק ולא על S&P, כמו שאני יודע שהרבה בישראל אוהבים.

"היום אני לא צריך להתעדכן כל הזמן, כי רוב הכסף שלי מושקע במדדים, אבל אני עדיין קורא גלובס מדי יום, כי אני אוהב את זה. אני לא מוכר מניות אף פעם, ויש לי הכנסה חודשית שרובה הולכת לבורסה. התיק שלי נע בין 65% ל-90% שמושקעים במדדים, תלוי כמה כסף הקציתי למדדים באותו חודש לעומת דברים אחרים".

לקח שלמדתי

"לא למכור. בכל הפעמים שמכרתי מניה, נכוויתי. גם אם הרווחתי, הרווח שלא הרווחתי כי מכרתי מוקדם מדי - היה גדול".

בחיים לא אשקיע ב...

"טרנדים. לא אשקיע אף פעם במניה 'החמה' של אותו הרגע, כי אין לי יותר מידע מהמשקיע הממוצע, ואם כולם החליטו שהם משקיעים בנכס, כנראה הוא כבר מיצה את האטרקטיביות שלו".

משהו שאני עוד צריך ללמוד

"הידע משתנה כל הזמן, אז כל יום אני צריך ללמוד דברים שלא היו אתמול. כל מה שקשור לבינה מלאכותית, תמחור של חברות AI או תמחור של עסקי חלל, שזה תחום שמתחמם עכשיו עם ההנפקה המגוחכת של SpaceX (חברת החלל של אילון מאסק הגישה תשקיף לקראת הנפקה, בשווי מוערך של עד 2 טריליון דולר - הגדולה בהיסטוריה, אל"ו). הייתי אומר שזה מידע עתידי שעוד לא קיים, ואותו אני צריך ללמוד".

רוצה לשתף כמה כסף עשית?

"בשלוש השנים הראשונות להשקעות הייתי בתשואה שלילית של 20%, עד גיל 18. השקעתי עד אז בין 10,000-20,000 שקל, סכום פעוט יחסית. מאז אני עושה 30% תשואה בשנה בקירוב, וכמובן שההיקפים הכספיים גדלו, והתשואה בהתאם.

"אבל הכסף שאני צובר בבורסה לא משפיע על החיים שלי כלל. אני טוב בלעשות כסף אבל לא בלהשתמש בו. אני מטייל לאן שאני רוצה בעולם, ומאוד נוח לי כלכלית, אבל זה בגלל שאני עובד בסטארט-אפ - בעבודה אמיתית ולא סטודנטיאלית. זה לא מהכסף שאני עושה בשוק ההון".

את הכסף מהבורסה אתה שומר לפרישה?

"אני לא מתכוון לפרוש לעולם, כי אני עושה תמיד את מה שאני אוהב. אבל אם אי פעם ארצה להפסיק, תמיד יהיה לי 'גב'. הכסף מושקע באופן שאני אוכל בבוא העת להשתמש בו, למשל אם ארצה להשקיע בסטארט-אפ שאני חולם להקים או לקחת הלוואה על חשבון הכסף, כמו שכל מיליארדר עושה. אף אחד לא מוכר מניות, אפילו אילון מאסק סיכן (שיעבד) את המניות של טסלה כדי לקנות את טוויטר. הכסף הזה משמש אותי כנכס שאפשר להעמיד כנגד דברים אחרים".

המלצת מעקב

"מחשוב קוונטי. ממליץ לקנות מניות קוונטים, זה תחום שיכול לשבור את כל השוק. מספיק שמחשבים קוונטיים יגיעו לשימוש, ולביטקוין למשל כבר לא תהיה שום יציבות כי כל האבטחה שלו תתמסמס באותו יום. זו טכנולוגיה 'משבשת שוק' פרמננטית לדעתי, הרבה יותר מכל מה שהיה לפניה. זה כמעט מדע בדיוני, אבל כולם משקיעים בזה - ממיקרוסופט דרך מדינת ישראל ועד ארה"ב".