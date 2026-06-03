חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת פתיחת המסחר בבורסה

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

08:18

1. שוק המניות

המסחר בת"א צפוי להיפתח הבוקר ללא כיוון מובהק כשברקע ההסלמה במתיחות בין וושינגטון לטהראן. מזכיר המדינה מרקו רוביו אמר אתמול כי איראן מיקשה חלקים נרחבים ממצר הורמוז. "הם יורים על ספינות מסחריות ומיקשו חלקים נרחבים מהורמוז, מים בינלאומיים", אמר.

הבוקר עליות באסיה ויציבות בחוזים בוול סטריט לאחר שאתמול ננעלה בשיאים, מדד S&P 500 חצה אתמול לראשונה את רף ה-7,600 נקודות.

אצלנו המשקיעים ימשיכו לעקוב אחר כיוון שוק המט"ח לאחר הזינוק בדולר מול השקל, על רקע דברי נגיד בנק ישראל בנוגע לאפשרות להורדת ריבית מהירה יותר ככל שציפיות האינפלציה ימשיכו להתמתן. דברי הנגיד עשויים להשפיע הבוקר על המניות הקטנות יותר בת"א ומניות הנדל"ן והבנייה, אלה שרגישות יותר לגובה הריבית.

שמואל קצביאן, אסטרטג ראשי בבנק דיסקונט צופה שהתחזקות השקל אל מול הדולר תימשך, אך יותר במתינות ועם תנודות רבות בדרך - מה שעשוי לבוא לידי ביטוי גם בנסיגות נקודתיות כמו זו של הימים האחרונים. "הגורמים המבניים עדיין תומכים בשקל, אבל אולי לא בעוצמות האלה שראינו בתקופה האחרונה", אמר לגלובס.

המניות הדואליות חוזרות להיסחר בת"א בפערים לא משמעותיים - נובה ואורמת יבלטו לטובה, השתיים בפער חיובי של מעל 2%, טבע, קמטק ונייס בפער חיובי של כ-1%. אלביט, טאואר ואיי.סי.אל בפערים שליליים קטנים.

דואלית נוספת שעדיין לא נמצאת במדדים היא פאלו אלטו שדיווחה אתמול בניו יורק לאחר הנעילה. החברה הגדולה ביותר בבורסת ת"א עקפה את תחזיות וול סטריט לתוצאות הרבעון. המניה בעד כ-12% במסחר המאוחר אך בהמשך נסוגה ועברה לירידות.

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אתמול - המסחר שהתנהל במגמה מעורבת עם נטייה לירידות, שינה בצהריים כיוון ומחק חלק ניכר מהירידות בעקבות דבריו של נגיד בנק ישראל, "התחזקות השקל מצדיקה מדיניות מוניטרית מרחיבה יותר ובקצבים מהירים יותר".

מדד ת"א 35 ננעל בעלייה של כ-1% מדד ת"א 90 ירד ב-0.2%.

בין המדדים הענפיים בלטו לטובה מדד הבנייה ב-1.5% וסקטור הטכנולוגיה ב-2.2%. את העליות במדד הטכנולוגיה הובילו הדואליות קמטק וטאואר שזינקו בכמעט 14%, הנהנות מסנטימנט חיובי עולמי בסקטור השבבים שזינק בכ-100% מתחילת השנה בוול סטריט.

מדד הבנקים נחתך ב-2.3%. מזרחי טפחות ירד ב-3.8%, הפועלים ב-2.5%.

מדדי הקלינטק והביומד חוו תיקון וירדו ב-3% וב-3.7%, בהתאמה.

מי שעוד בלטו בירידות היו מניות האנרגיה, שאיבדו גובה לאחר שבחודשים האחרונים הובילו את עליות השערים בבורסה. מי שבלטה לרעה הייתה מניית דוראל, שהשילה מעל 20% השבוע. זאת לאחר שהחברה ביצעה גיוס ענק של 920 מיליון שקל, בדיסקאונט עצום של 23% על מחיר המניה בבורסה ביום הגיוס.

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באסיה הבוקר מגמה מעורבת כאשר מדד הניקיי 225 של יפן מזנקת ב-3% לשיא, ונראה כי שם לפחות, המשקיעים מתעלמים מחוסר הוודאות סביב המשא ומתן בין ארה"ב לאיראן. מדד הנג סנג משיל 1.5%, שנגחאי עולה ב-0.6% ובדרום קוריאה לא מתקיים הבוקר מסחר.

החוזים בוול סטריט יציבים הבוקר.

אתמול בניו יורק נרשמו שוב שיאים לאחר שהמשקיעים עיכלו את נתוני התעסוקה החדשים ותאת ההתפתחויות האחרונות במזרח התיכון ובתחום הבינה המלאכותית. S&P 500 רשם עלייה מתונה של כ-0.1% וננעל מעל ל-7,600 נקודות לראשונה אי פעם.

מדד נאסד"ק ללא שינוי מהותי ומשקף יציבות בסקטור הטכנולוגיה. מנגד, מדד דאו ג'ונס הוביל את העליות עם התחזקות של כ-0.3% וננעל אף הוא בשיא, בעיקר על רקע ביצועים חיוביים של מניות תעשייה ופיננסים.

הכוכבת אתמול היתה מניית חברת השבבים מארוול טכנולוג'י (MRVL) שזינקה בכ-30%.

הזינוק הגיע לאחר שמנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, הכתיר אותה בכנס Computex בטאיפיי כ"חברת הטריליון דולר הבאה" בזכות פתרונות הקישוריות שלה לעידן ה-AI. ברקע, דיווחים ברויטרס על השקעה של 2 מיליארד דולר שביצעה אנבידיה במארוול מוקדם יותר השנה, במטרה לשלב בין השבבים המותאמים אישית שלה לציוד הרשת של ענקית הבינה המלאכותית.

גם, HPE זינקה לאחר שפרסמה תוצאות כספיות שניפצו את ציפיות האנליסטים וסיפקה תחזית אופטימית להמשך.

החברה־האם של גוגל, אלפאבית , ירדה לאחר שהודיעה שלשום על גיוס הון חסר תקדים של 80 מיליארד דולר למימון תשתיות ה-AI שלה, מהלך המדלל את בעלי המניות הנוכחיים ושלח את המניה לירידה.

ישראליות -

הזינוק הנמשך במניות השבבים לא פסח על אלה הישראליות שנסחרות בניו יורק - בראשן מניית קמטק שזינקה בשיעור דו ספרתי, איתה זינקו גם טאואר סמיקונדקטור ונובה .

לעומתן, אחת שנפלה בחדות היא מניית אודיטי טק . אחרי שאיכזבה את המשקיעים בדוחות הרבעון. מי שעוד ספגה חבטה נוספת היא וויקס , שצנחה בכ-9%.

2. שוקי האג"ח

דברי הנגיד ירון, שהביעו תמיכה בהאצת הפחתות הריבית, הקפיצו גם את מדדי האג"ח בבורסה התל אביבית. בלט ביניהם מדד תל גוב־שקלי 10+, שבו ארבע סדרות אג"ח של ממשלת ישראל שפירעונן מיועד למעל ל־10 שנים - שזינק בשיעור חד של מעל ל־1%. הסיבה המיידית היא שהפחתות ריבית מובילות את המשקיעים לרכוש אג"ח רחוקות יותר לפדיון כדי לנסות ולהבטיח לעצמם תשואה גבוהה ככל הניתן לאורך זמן.

יצוין כי בתוך שנה מי שהשקיע במדד תל גוב־שקלי 10+ כבר רשם תשואה של מעל ל־14%, מה שמשקף את הירידה במפלס הסיכון של ישראל ככל שזירות המלחמה הולכות ומתייצבות.

3. שוקי הסחורות והמטבעות

בשוק המט"ח המקומי, השקל נחלש מול הדולר לאור דברי הנגיד על הריבית ושערו הרציף עמד על כ־2.85 שקלים והבוקר נסחר ביציבות.

הבוקר נפט מסוג ברנט נסחר בעלייה של כ-1% סביב 97 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) נסחר סביב 95 דולר לחבית.

בשוק הקריפטו, המטבע הדיגיטלי הגדול בעולם נופל הבוקר ב-4% נוספים ל-66 אלף דולר, הרמה הנמוכה ביותר מאז תחילת פברואר.

בין הגורמים המרכזיים ללחץ: החשש מהמשך המתיחות בין ארה"ב לאיראן, שפוגע בתיאבון לנכסי סיכון, מכירה ראשונה של ביטקוין על ידי Strategy מאז 2022, מה שעורר שאלות לגבי מדיניות ה-"Never Sell" המזוהה עם החברה ויציאת כספים משמעותית מקרנות הסל העוקבות אחר ביטקוין בארה"ב, שנמשכת כבר מספר ימים ברציפות.

מבחינה טכנית, הירידה מתחת ל־70 אלף דולר נתפסת כרמת תמיכה חשובה. חלק מהאנליסטים מעריכים כי אם הלחץ יימשך, היעד הבא עשוי להיות אזור 65 אלף דולר.

למשקיעים בשוק, הסיפור המרכזי הוא לא רק הביטקוין עצמו אלא העובדה שהירידה מגיעה בזמן שמניות ה־AI והשבבים ממשיכות לשבור שיאים. כלומר, בשלב זה הכסף זורם יותר לכיוון מניות הטכנולוגיה ופחות לנכסי קריפטו, שנחשבים מסוכנים יותר בתקופה של אי־ודאות גיאופוליטית.

4. מאקרו

על פי נתוני הלמ"ס, שוק העבודה בישראל ממשיך להיות הדוק, עם שיעור ההשתתפות של 62%, לצד שיעור אבטלה של 2.9% (באפריל). בבית ההשקעות פסגות מצביעים על מגמה, לפיה בקרב צעירים (גילאי 25 ומטה) שיעור מי שמעוניינים לעבוד ומוצאים עבודה - נמוך בצורה משמעותית מאשר בגילאים המבוגרים יותר.

לפי פסגות, המגמה התפתחה לאחר הקורונה עם "העלייה בפופולריות של משרות 'חלטורה'… ומהגידול בחשיפה לשווקים הפיננסיים בקרב צעירים". עוד הם מציינים כי "מכיוון שמרבית עבודות הצעירים במגזר הפרטי הן בשכר נמוך, הדבר תומך בהמשך עליית השכר הממוצע - זאת מאחר ופחות משרות בשכר זה מאוישות, ובנוסף "דרישות השכר של העובדים (הצעירים, א"ג) נוטות להיות גבוהות בהתאם לצרכיהם".

בארה"ב, מאקרו: דוח ה-JOLTS שהתפרסם היום מציג תמונה מעורבת בשוק העבודה האמריקאי לחודש אפריל. מספר המשרות הפנויות זינק במפתיע ב-731 אלף והגיע לרמת שיא של כמעט שנתיים, 7.6 מיליון משרות, הרחק מעל תחזיות האנליסטים שציפו ל-6.8 מיליון בלבד. עם זאת, קצב הגיוסים בפועל רשם ירידה חדה, מה שמצביע על ביקוש גבוה אך גם על האטה בתהליכי הגיוס. הדוח מתפרסם ברקע דבריו של מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג, השבוע, בפתח כנס Computex בטיוואן. הואנג הדף את הטענות על גלי פיטורים בענף בגלל פיתוחי ה-AI וכינה אותן "שטויות", אמירה שעוררה ביקורת רבה בקרב בכירים בתעשייה, במיוחד לאור העובדה ששילוב בינה מלאכותית צוטט כסיבה ישירה ליותר מ-54 אלף פיטורים רק במהלך שנת 2025.

האינפלציה בגוש האירו עלתה ל-3.2% בחודש מאי, בהובלת צמיחה דו־ספרתית במחירי האנרגיה. הנתון, שהיה תואם את התחזיות בסקר כלכלנים של רויטרס, צפוי לקבע את ההערכות להעלאת ריבית בפגישת הבנק המרכזי האירופי (ECB) בשבוע הבא. עלויות האנרגיה הציגו את שיעור האינפלציה השנתי הגבוה ביותר במאי, כאשר המחירים זינקו ב-10.9% - עלייה קלה לעומת צמיחה של 10.8% במחירי האנרגיה שנרשמה בגוש האירו בחודש הקודם.

5. תחזית

בעקבות הנאום המרכזי של מנכ"ל אנבידיה ג'נסן הואנג בכנס קומפיוטקס ביום שני, אנליסט גולדמן זאקס ג'יימס שניידר חזר על המלצת ה"קנייה" שלו ועל מחיר יעד של 285 דולר למניית אנבידיה. פוטנציאל עלייה של כ-30% מהרמות הנוכחיות. אם כך יהיה, החברה תיסחר בשווי שוק דמיוני של כ-7 טריליון דולר.

"אנחנו ממשיכים לראות נתיב חיובי של קטליזטורים (זרזים) עבור המנייה בחודשים הקרובים, כולל ראות טובה יותר לגבי תוכניות ההשקעה ההונית של חברות הענן (Hyperscalers) - והצמיחה של אנבידיה - אל תוך שנת 2027 ומעבר לה", אמר שניידר.

הואנג חשף בכנס קומפיוטקס כי אנבידיה תשחרר בסתיו שבב למחשבים אישיים המכוון ישירות נגד אינטל ו-AMD.

אך מה שהואנג אמר על הפוטנציאל של הבינה המלאכותית הוא מה שמרגש כל כך את ה"שוורים" (האופטימיים) של תחום ה-AI, למרות שמדובר יותר בעדכונים להערות חיוביות קודמות, שמגיעים ברגע חשוב עבור משקיעי הטכנולוגיה.

"בכל חברה יפעלו סוכנים (Agents)", אמר הואנג. "כל חברה תראה שהסוכנים יזדקקו למערכת הפעלה משלהם. כל חברה שואלת אותנו, 'איך אנחנו מפעילים סוכנים בצורה בטוחה? איך אנחנו בונים סוכנים עבור עומסי העבודה הספציפיים שלנו?' עומדים להיות כל כך הרבה סוכנים; העולם כבר לא יהיה מוגבל על ידי מספר בני האדם. הסוכנים האלה הולכים להשתמש ביותר כלים מאי פעם".

שניידר מאמין כי השילוב בין שבב המחשב האישי החדש של אנבידיה לבין פוטנציאל ה-AI צפוי להיות מנוע צמיחה מרכזי עבור המנייה בטווח הקרוב.

"אנבידיה (יחד עם מיקרוסופט) רודפת באגרסיביות רבה יותר אחר ה-TAM (סך השוק הפוטנציאלי הזמין) המסורתי שלה בתחום המחשבים האישיים (PC), מה שלהערכתנו עשוי לסייע ביצירת מומנטום עבור מערכת ההפעלה Windows on Arm (שהייתה איטית במיוחד עד כה), וזאת לאור דחיפה משותפת ומאומצת יחד עם שותפות תוכנה", הסביר שניידר.

"שנית, אנבידיה ממשיכה למנף את היתרון שלה בביצועים ברמת מרכזי הנתונים ובהובלה בעלויות כגורם בידול מרכזי מול המתחרות - מה שלדעתנו אמור לאפשר לה לשמור על דומיננטיות תחרותית מול כולן, למעט חברות ענן הענק (Hyperscalers) הגדולות ביותר. שלישית, אנבידיה משקיעה באגרסיביות כדי להניע את האימוץ של בינה מלאכותית סוכנותית (Agentic AI) בקרב מפתחים ושותפים במערכת האקולוגית (Ecosystem), וקצב גידול ההכנסות שלה מארכיטקטורת 'ורה רובין' (Vera Rubin) נותר כמתוכנן".

מחיר היעד של גולדמן זאקס למנייה, העומד על 285 דולר, נמצא ברף העליון של טווח האנליסטים, כאשר מחיר היעד הגבוה ביותר שייך ל-DA Davidson ועומד על 300 דולר.