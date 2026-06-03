לאחר הסגירה הפיננסית של OPC, נותר מקום אחד ברשת החשמל

או.פי.סי אנרגיה הודיעה היום שהיא לקראת סגירה פיננסית למימון הקמתה של תחנת כוח גדולה בסמוך לחדרה. המימון הוא של כ-5 מיליארד שקל בהובלת בנק לאומי. סגירה פיננסית זאת, לפני הדדליין בסוף חודש יוני, תאפשר ל-OPC לזכות ב"תשלומי זמינות" גבוהים מרשות החשמל. סולל ובונה של שיכון ובינוי ושותף ספרדי נוסף יקימו את התחנה, בעלות של מיליארד שקל.

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מדובר בהתקדמות משמעותית עבור OPC, שצפוייה להקים תחנת כוח משמעותית של 850 מגהוואט בסמוך לתחנת הכוח הקטנה בבעלותה באזור. הסכם המימון והסכם הבנייה הם שני השלבים האחרונים לפני הקמת התחנה עצמה, שצפוייה להתחיל לייצר חשמל בסביבות שנת 2030.

מבחינת בנק לאומי, מדובר בהלוואה גדולה במיוחד שתעמוד על בין 1.5 ל-1.6 מיליארד דולר. ההלוואה תועמד לתקופה של 6-10 שנים, בריבית המבוססת על ריבית הפריים בתוספת מרווח של 0-0.7 אחוז, בהתאם לתקופת ההלוואה. הפרעון יתחיל בעוד 6 שנים, כלומר ברגע שתחנת הכוח החדשה תייצר חשמל.

מי יזכה במקום הפנוי האחרון

בעוד הביקוש לחשמל בישראל הולך וגובר בשל לחץ של שינויי האקלים (מזג אוויר חם יותר מחייב יותר שימוש בחשמל), רכבים חשמליים וחוות שרתים בעקבות מהפכת הבינה המלאכותית, ברשות החשמל מחפשים פתרונות.

לשם כך, בשנה שעברה, הזניקה הרשות מירוץ להקמת תחנות כוח: ארבע תחנות הכוח שיסגרו פיננסית ראשונות יקבלו תיעדוף בחיבור לרשת, וחשוב לא פחות - "תשלומי זמינות" גבוהים במיוחד. זה כסף שמעבירה רשות החשמל, על חשבון חשבון החשמל שאנחנו משלמים, על כל שעה שתחנת הכוח זמינה לייצור, גם אם היא לא מייצרת בפועל באותו רגע. זאת במטרה להבטיח בסיס פיננסי איתן שדרכו קל יותר להשיג מימון להקמת התחנה.

OPC היא השלישית. כלומר, נותר כעת סלוט אחד בלבד, עליו יתחרו שתי תחנות: "ריינדיר" של קרן ג'נריישן ו"דוראד 2" של לוזון ושותפים נוספים. המפסידה תאלץ להישאר בחוץ ולחכות לאסדרה הבאה, שכנראה תציע תשלומי זמינות משתלמים פחות.

כרגע, נראה שריינדיר נמצאת בפוזיציה מעט יותר טובה במירוץ הזה. זאת בעיקר בשל הקשיים של דוראד: היא מורכבת מצבר של השקעות של מספר גופים, עם לוזון בראשם. לוזון אמנם ביצר את עמדתו בעזרת רכישת חלקה של נופר אנרג'י, שיגיע למעל 50% מהתחנה ברגע שהחברה הממשלתית שתא"א (בבעלות קצא"א) תמכור את חלקה.

אך הדבר יקרה רק ברגע שהיא תוכל למקסם את שווי המכירה בעזרת הקמה של ההרחבה של דוראד. ובכל זאת, התחנה כוללת גם עמדת מיעוט של אדלטק. אדלטק כבר הודיעה בעבר שהיא מתנגדת להרחבה, משום שזה יחשוף אותם לסיכונים רגולטוריים של רשות התחרות.

רשות התחרות פרסמה לאחרונה מודל חדש לבחינת התחרותיות בשוק החשמל, שאמנם לא נותן הכרעה, אך ייתכן שדוראד תתקשה להתרחב כל עוד אדלטק ממשיכה להחזיק בפוזיציה שלהם. בנוסף, בשל המחסור בטורבינות כוח (הלב הפועם של תחנת הכוח שממיר את הגז לחשמל) גם ריינדיר וגם דוראד כבר חתמו על הסכם שאמור לספק להם טורבינה כזאת בעוד מספר שנים. אך אחד מהם, כנראה, יצטרך לוותר על כך.