אפל הכתה את התחזיות, אך המניה יורדת במסחר המאוחר

ענקית הטכנולוגיה אפל מפרסמת בשעה זו את התוצאות הפיננסיות שלה לרבעון השלישי לשנת 2026, לפי החלוקה הפיסקלית שלה. אפל דיווחה על הכנסות של 109.4 מיליארד דולר, ובכך עקפה את תחזיות האנליסטים שעמדו על 108.96 מיליארד דולרים. בשורת הרווח למניה, החברה דיווחה על 2.02 דולר למניה, מעל תחזיות האנליסטים שעמדו על 1.89 דולר למניה.

מניית אפל מגיבה במסחר המאוחר, והיא יורדת ב-4%. אבל יש לציין כי לקראת פרסום הדוחות הרבעוניים, מניית אפל הציגה את הביצועים הטובים ביותר מתחילת השנה בקרב מניות "שבע המופלאות", לאחר שזינקה ב- 23% . מוקדם יותר השבוע אף חצתה המניה לזמן קצר שווי שוק של 5 טריליון דולר.

מכירות האייפון זינקו ב-21% ברבעון , מעל תחזיות וול סטריט שצפו צמיחה של כ-19%, והמשיכו את המומנטום החזק של סדרת iPhone 17. מכירות המוצר המרכזי של אפל התחזקו בשנה האחרונה, לאחר שהחברה ביצעה שינויי עיצוב בתוכנה והוסיפה אפשרות מוזלת יותר להיצע הסמארטפונים שלה.

מנגד, הכנסות האייפד והשירותים היו מעט מתחת לציפיות. הכנסות האייפד היו נמוכות מהתחזיות והסתכמו ב- 6.19 מיליארד דולר , לעומת צפי של 6.92 מיליארד דולר. הכנסות חטיבת השירותים הסתכמו ב- 30.74 מיליארד דולר, מעט מתחת לתחזיות שעמדו על 31.22 מיליארד דולר, בעוד תחום המוצרים הלבישים רשם הכנסות של 7.88 מיליארד דולר, מעט מעל הצפי.

הרווח הנקי של אפל עלה ל- 29.79 מיליארד דולר, או 2.02 דולר למניה , לעומת 24.43 מיליארד דולר או 1.57 דולר למניה ברבעון המקביל. שיעור הרווח הגולמי עמד על 50.1% כאשר החברה ציינה כי התוצאה הושפעה מהחזרי מכסים בהיקף של כ-11 סנט למניה.

אפל סיימה את הרבעון עם יתרת מזומנים של 146.5 מיליארד דולר, אך לא סיפקה תחזית רשמית להמשך - נתון שבדרך כלל נמסר בשיחת הוועידה עם ההנהלה.

ברקע, החברה מתמודדת עם מחסור עולמי בשבבי זיכרון ותחרות גוברת על יכולות ייצור שבבים. מנכ"ל אפל טים קוק הגדיר לאחרונה את המצב כ" שיטפון של מאה שנה", והמחסור כבר אילץ את החברה להעלות מחירים של מחשבי Mac ואייפדים. אף שאפל לא הודיעה על העלאת מחירי האייפון, אנליסטים מעריכים כי מהלך כזה עשוי להגיע כבר השנה.

במקביל, אפל נערכת להשקת גרסה חדשה של Siri המבוססת על טכנולוגיות של גוגל לצד סדרת האייפון החדשה בספטמבר - מבחן משמעותי עבור החברה, לאחר שמשקיעים הביעו חשש כי היא מפגרת אחרי ענקיות הטכנולוגיה האחרות בתחום ה-AI.

למרות האתגרים, ההכנסות של אפל צמחו ביותר מ-15% ברבעון השלישי ברציפות.

בשיחה עם ה"וול סטריט ג'ורנל", הבהיר המנכ"ל טים קוק כי בעוד החברה מנסה להגן על לקוחותיה, שילוב של ביקוש שיא לבינה מלאכותית ומחסור בהיצע הרכיבים הפך את המצב לבלתי בר-קיימא. גם האייפון החדש צפוי לעלות מחירו בשל הדיווחים האלו.