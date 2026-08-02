לאוזניות האלו יש מסך מגע, אבל הן כבר לא אופציה זולה

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בשנים האחרונות הצליחו מוצרי האודיו של Anker Soundcore לבסס לעצמם קהל מעריצים, בעיקר בזכות מיצובם כחלופה נגישה ומשתלמת למותגי הענק היקרים כמו Apple, Bose ו-Sony. התפיסה הייתה שלא צריך לשלם הרבה כסף על אוזניות כדי לקבל מוצר טוב, גם אם צריך לעשות כמה פשרות משמעותיות.

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אלא שכעת, עם הגעת אוזניות Liberty 5 Pro Max של אנקר לישראל, החברה מכוונת גבוה יותר ומנסה לשנות מן היסוד את התפיסה הרווחת כלפיה - ממותג שמציע "תמורה טובה למחיר" לשחקן שמציב רף בשוק. בדקנו את האוזניות, וחזרנו עם תובנות.

החידוש העיקרי: מסך מגע בקייס

מבחינת העיצוב והמבנה, הקייס של האוזניות כולל אלמנט יוצא דופן: מסך מגע AMOLED מובנה בגודל 1.8 אינץ'. עם זאת, הנוכחות של המסך מגיעה עם מחיר פיזי לא מבוטל - המארז גדול וכבד מהרגיל, ותופס מקום משמעותי בכיס.

מעבר לגודל, הפידבק של מסך המגע אינו מלהיב: התגובתיות איטית למדי, ופוגעת מעט בחוויית השימוש הרציפה. החברה אמנם מאפשרת להתאים אישית את טפט המסך, אך מדובר בגימיק נחמד ותו לא.

למרות האיטיות, Anker ניסתה לנצל את המארז עד תום, והעמיסה עליו תכונות מתקדמות. המארז כולל מיקרופון מובנה המשמש כמקליט קול חכם, ומבצע עבורכם סיכומים ותמלולי שיחות. אמנם מדובר בכיוון מקורי ומבטיח, אך בפועל האכזבה משמעותית. איכות המיקרופונים המובנים בקייס חלשה מאוד, ובהתאם לכך גם התמלול המתקבל באפליקציה לוקה בחסר, וחבל.

תכונה נוספת שמציע המסך היא אפשרות לשלוט במצלמת הסמארטפון מרחוק, סוג של שלט צילום נשלף. בחיבור למכשירי אייפון נרשם שיהוי מורגש בפעולה, משמע, הצילום מתבצע רק שנייה לאחר לחיצת הכפתור.

היתרון הבולט: הסאונד

האוזניות מצוידות בשבב הבינה המלאכותית של החברה Thus, המשלב מעבד וזיכרון כדי להציע כוח מחשוב פי 150 מהרגיל. עוצמת העיבוד הזו מניעה טכנולוגיה שמשתמשת בשמונה חיישנים לניטור של כ-384 אלף אותות רעש בשנייה, לפי החברה.

בכל הנוגע לאיכות הצליל, הליברטי מקס מספקות חוויית האזנה טובה מאוד. הסאונד מאוזן, והבסים מרוסנים ולא מודגשים - אם כי מצבי הסאונד השונים שמציעה האפליקציה אינם מספיק שונים זה מזה. במובן הזה, מצבים המוכנים מראש מרגישים כמו תיקון דיגיטלי, ולא שיפור לסאונד בהתאם לרצון המאזין.

האוזניות מציגות רמת סאונד גבוהה, שעומדת בכבוד מול מתחרות פרימיום בטווח המחירים של 200-250 דולר. כלומר, איכות הסאונד מספיק טובה בבסיסה, גם אם זה לא המוצר עם יכולות הסאונד הטובות ביותר בשוק.

בידוד הרעשים: 5 רמות, לא מספיק

על הנייר, האוזניות החדשות מבטיחות ביטול רעשים אקטיבי, המשופר פי שניים מהדור הקודם, לצד מערכת אקוסטית מתקדמת שכוללת דרייברים כפולים, דיאפרגמות נייר צמר ומקודד LDAC לצליל עשיר ומפורט. בפועל, למרות השדרוג הניכר בביצועים היבשים ביחס לדור הקודם, ביטול הרעשים אינו מדהים. האוזניות מציעות אמנם 5 רמות של בידוד רעשים, אבל רבים לא ישימו לב להבדלים בין דרגה לדרגה, והתחושה היא שמדובר בשינויים מינוריים.

המערכת התקשתה להשתיק רעשי רקע חזקים. מעבר לכך, הפעלת מנגנון ביטול הרעשים השפיעה לרעה על פרופיל הסאונד עצמו - מה שפגם בחוויית ההאזנה. לעומת זאת, מצב השקיפות מספק ביצועים טובים, גם אם הצליל המתקבל מלאכותי, ומורגש בבירור שהוא עובר דרך מיקרופונים.

ביצועים ו-AI: נדרשת הסתגלות

בכל הנוגע לנוחות והתאמה, האוזניות מגיעות עם קשת פנימית שדורשת זמן הסתגלות, אך לאחר מכן הן מציעות אחיזה נוחה יחסית, גם אם המבנה שלהן מעט מסיבי ובולט מחוץ לאוזן. עם זאת, החיישן שאמור לזהות מתי האוזניות נשלפות מהאוזן ממשיך לפעול גם מחוץ לקייס, כך שמספיק שהאוזנייה מונחת על השולחן, כדי שהסמארטפון יישאר "כבול" וימשיך להזרים אליה אודיו.

מוזרות נוספת נרשמה גם מול הקייס, שלעיתים מדווח שהאוזניות אינן מחוברות אליו, על אף שהן מונחות בתוכו. במקרה מסוים הוא אף דרש לעבור תהליך חיבור נפרד לקייס, מבלי שעשה זאת אוטומטית.

אחת התכונות המעניינות קשורה לבינה המלאכותית: מצב צ'אט AI, הפועל כעוזרת קולית רציפה לשליטה בהפעלה. הרעיון נחמד, העוזרת הקולית Anka אכן עונה, אך בפועל נדרשת סבלנות: מהרגע שניתנת הוראה קולית ועד לביצועה חולף זמן רב, ולעיתים הפקודה פשוט מתמסמסת. מנגד, תכונת התרגום הפנים-אל-פנים אינה תומכת בעברית.

לגבי המיקרופונים באוזניות בשיחות ובהקלטות, האוזניות מציגות ביצועים טובים בהרבה מאלו של הקייס, אך בהקלטות קוליות דרך האוזניות נרשמו קפיצות סאונד. נקודת אור ברורה במערכת היא האפליקציה המלווה, שמעוצבת היטב, נוחה, מסודרת מאוד ואינה מעמיסה על המשתמש.

צריך לומר כי כל הפיצ'רים שכוללים בינה מלאכותית לא מגיעים לגמרי בחינם. למשך שנתיים תקבלו בכל חודש כ-120 דקות בחינם, ואם תרצו לחרוג מזה, יהיה עליכם לשלם 60 שקל בחודש או 800 שקל בשנה.

הסוללה: יציבה

בגזרת האנרגיה, האוזניות מציעות ביצועים יציבים: הן מספקות עד 6.5 שעות נגינה רצופה עם מנגנון בידוד הרעשים מופעל, ועד 28 שעות עבודה בסך הכול יחד עם מארז הטעינה. מבחינת המפרט היבש, האוזניות מצוידות בסוללות של 62 מיליאמפר/שעה בכל אוזנייה, ובמארז בקיבולת של 690 מיליאמפר/שעה.

טעינה חוטית מלאה תיקח כשעה עבור האוזניות עצמן, ועד כשלוש שעות עבור המארז כשהן בתוכו. אם תפעילו את פיצ'ר ההוראות הקוליות, כך שהמכשיר יאזין לכם כל הזמן, הסוללה תתרוקן מהר יותר.

המחיר: פער של 300 שקל

האוזניות יהיו זמינות למכירה החל מ-9 באוגוסט באתר אנקר ישראל, ואצל המשווקים המורשים, תמורת 1,000 שקל - כלומר, לא בדיוק אלטרנטיבה זולה. בעוד שבחו"ל תג המחיר שלהן עומד על 230 דולר (כ-700 שקל לפי השער הנוכחי), השוק המקומי סופג פרמיה משמעותית. התמחור הזה מזניק אותן לראשונה לזירה של הגדולים באמת - ולכן על אנקר מונחת חובת ההוכחה.

המתחרות העיקריות: אפל וסוני ​חברות רבות פועלות בשוק האוזניות, ועל פניו, ברמת המחיר של 200-250 דולר יש ל-Liberty 5 Pro Max תחרות מול חברות גדולות וטובות. הכוונה, בין היתר, ל-AirPods Pro 3 של אפל, WF-1000XM6 של סוני ו-Buds4 Pro של סמסונג, שמציעות עדיין ביטול רעשים אקטיבי ומצב שקיפות עדיפים וטבעיים יותר, ובאיכות סאונד לא מתפשרת. אנקר מנסה להתחרות גם באמצעות מארז טעינה חכם עם מסך מגע, שאותו היא לוקחת צעד קדימה עם מיקרופונים ותכונות תמלול AI. עם זאת, למי שלא צריך את המסך או יכולות הקלטה, עדיף לבחור דגם אחר, כיוון שלא מדובר במחיר זול, בוודאי אם זה היה הטיקט של החברה בשנים האחרונות.

***גילוי מלא: חברת המילטון, יבואנית מוצרי Anker בישראל, סיפקה לגלובס את האוזניות לסקירה