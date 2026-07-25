Find X9 Ultra: מחיר של 6,000 שקל בעיקר על מצלמה

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קיימת כיום קטגוריה שלמה של מכשירים שנועדו להיות "סמארטפוני צילום" - כרטיס הביקור המרכזי שלהם הוא מערך צילום מתקדם במיוחד, ועבורו גובים את המחיר. חברת OPPO השיקה לאחרונה את ה־Find X9 Ultra החדש, שאמור לספק בדיוק את החוויה הזו, בתוספת שדרוגים משמעותיים ומיובא לישראל ע"י רונלייט. מה חשבנו על המכשיר הסיני החדש, שמגיע עם תג מחיר שלא מבייש את האייפון או הגלקסי המתקדמים ביותר?

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החידוש העיקרי: המצלמה

אחד החידושים הראשיים במכשיר הוא מערך הצילום. אם בדור הקודם הוא כלל 4 חיישני 50 מגה־פיקסל, ה־X9 Ultra - משתדרג עם חיישן ראשי של 200 מגה־פיקסל וחיישן טלפוטו נוסף של 200 מגה־פיקסל (עם זום אופטי פי 3). לצידם חיישן אולטרה־רחב וחיישן טלפוטו נוסף (עם זום אופטי פי 10), שניהם עם 50 מגה־פיקסל. גם מצלמת הסלפי שודרגה מ־32 ל־50 מגה־פיקסל. המערך פותח בשיתוף פעולה עם יצרנית המצלמות Hasselblad. המצלמה מספקת תמונות איכותיות, עשירות בצבע, בהירות ורוויות בפרטים חדים, כאשר גם צילומי הטלפוטו מתעלים לתוצאות חדות ומרשימות.

כמו במכשירים רבים, גם כאן משולבות טכנולוגיות AI לשחזור צבעים ועיבוד תמונה. לעיתים התוצאה מצוינת, אך לפרקים העיבוד אגרסיבי מדי, מה שעלול לייצר תוצר מלאכותי. עבור מי שמעדיף מראה טבעי יותר, המכשיר מציע מצב "מאסטר", שמיועד לחובבי צילום מקצועי ולמי שאוהבים לשחק בהגדרות; הוא מנטרל לחלוטין את עיבוד ה־HDR ומפחית חידוד דיגיטלי ולמעשה מפחית את העיבוד המסיבי שמבוסס AI, ומעניק שליטה רבה יותר בתוצאה הסופית.

לצד השבחים, יצוין כי בתמונות אולטרה־רחבות נרשם טשטוש קל בשוליים, אך התוצאות טובות מרוב המכשירים בשוק. מנגד, כשיצאנו לבדוק את הזום הדיגיטלי וצילמנו מודעה מרחוק על לוח מודעות - מנגנון ה־AI, שאמור לחדד ולהחליק טקסט, הפך את העברית לג'יבריש.

היתרון הבולט: מסך בהיר ועשיר

המכשיר מצויד במסך OLED בגודל 6.82 אינץ' ברזולוציית +QHD, עם קצב ריענון אדפטיבי של עד 144 הרץ, המעניק חוויית צפייה חלקה ואיכות תמונה גבוהה. מדובר בשדרוג מבורך לעומת הדור הקודם, שהסתפק בקצב ריענון של 120 הרץ.

גם בגזרת הבהירות נרשמה קפיצת מדרגה משמעותית: מבהירות שיא של 2,500 ניטים בדגם הקודם ל־3,600 ניטים. בפועל, מדובר במסך בהיר במיוחד, עשיר בצבעים וכזה שמאפשר צפייה נוחה ונטולת מאמץ גם תחת אור שמש ישיר ובוהק.

הביצועים: מעולים, גם בעומס

המכשיר מונע בעזרת מעבד ה־Snapdragon® 8 Elite Gen 5 מבית קוואלקום, לצד זיכרון עבודה של 12GB ונפח אחסון של 512GB. המפרט הזה מניב ביצועים מצוינים - ממשק חלק ויכולת להתמודד בקלות גם עם עומסים כבדים. עם זאת, בדומה למכשירים סיניים רבים, גם כאן המכשיר מגיע עמוס מראש באפליקציות מותקנות, בין היתר: עלי אקספרס, Temu, אמזון, ספוטיפיי ונטפליקס - שלא כולן בהכרח דרושות למשתמש - הדבר מייצר תחושת עומס.

בעוד שבמכשירים מוזלים התקנת אפליקציות צד שלישי היא מודל עסקי הגיוני שמסייע ליצרנית הסמארטפונים להרוויח כסף נוסף, במכשיר פרימיום יקר מדובר בהחלטה תמוהה. תג מחיר גבוה אמור לספק חוויית פרימיום נקייה.

העיצוב: יוקרתי עם בליטה

המכשיר נראה נהדר, העיצוב המתכתי בשילוב גב דמוי עור - מעניקים לו מראה יוקרתי. הוא מרגיש נוח ביד (בעיקר לבעלי ידיים גדולות), אך אי־אפשר להתעלם מבליטת המצלמות המסיבית בגבו. מעבר לנפח שהיא תופסת בכיס, היא גם תורמת למשקל: ה־X9 Ultra כבד ב־10 גרם מקודמו ומגיע ל־235 גרם - וזה לא קל בכלל. הבליטה בחלקו העליון מייצרת חוסר איזון מורגש, כך שאתם עשויים לאבד איזון כשתחזיקו אותו במיטה מעל לראש.

בצד המכשיר בולט כפתור כתום ייעודי, המזכיר את הכפתור ההפטי המוכר מאפל. הוא אינו נלחץ פיזית אלא מגיב למגע ולחץ, ומשמש כקיצור דרך: בלחיצה כפולה הוא פותח את המצלמה, ולאחר מכן מאפשר לשלוט בפונקציות הצילום בנוחות. מהצד השני ישנו כפתור ה־Snap Key, שדומה לכפתור ה־Action Button של אפל.

הסוללה: שודרגה משמעותית

ה־X9 Ultra מגיע עם סוללת ענק בקיבולת של 7,050 מילי־אמפר/שעה - שדרוג מבורך של כ־1,000 מילי־אמפר/שעה לעומת הדור הקודם. מטבע הדברים, שימוש בבהירות המסך המירבית או במשימות עיבוד כבדות (כמו צילום ממושך) זולל אנרגיה. עם זאת, קיבולת הסוללה גדולה מספיק כדי להבטיח שהמכשיר ישרוד בקלות גם ימי עבודה עמוסים או טיולים אינטנסיביים, מבלי שתצטרכו לחפש שקע באמצע היום.

המכשיר תומך בטעינה חוטית מהירה של 100 וואט, המאפשרת טעינה מלאה בתוך כשעה. עם זאת, OPPO בחרה שלא לצרף מטען באריזה (אלא כבל בלבד), כך שכדי לנצל את מהירות הטעינה הזו תצטרכו לרכוש מטען מתאים בנפרד. בנוסף, המכשיר תומך בטעינה אלחוטית מהירה של 50W, אך זו דורשת מטען אלחוטי ייעודי מבית החברה.

המחיר: יקר מאד

ה־Find X9 Ultra מגיע עם תג מחיר של כ־6,000 שקל - רף מחיר גבוה במיוחד, המציב אותו ראש בראש מול מכשירי הקצה היקרים ביותר של סמסונג ואפל. במחיר כזה, הצרכן הישראלי מצפה לקבל מוצר נטול פשרות. בעוד שהמכשיר מספק ביצועים מעולים, מסך מרהיב ומערך צילום מרשים - קשה להתעלם מהמגרעות הקטנות שפוגמות בחוויה. כשמשלמים סכום כזה, תופעות כמו עומס אפליקציות מותקנות מראש, היעדר מטען באריזה, או עיבוד AI אגרסיבי בצילום, הופכות למרגיזות.

המתחרות העיקריות: סמסונג והענקיות הסיניות תג המחיר הגבוה של ה־Find X9 Ultra ממקם אותו בתחרות מול סמארטפונים המתמחים בצילום, המובילים בשוק. המתחרה הישירה היא סמסונג עם ה־Galaxy S26 Ultra, שמציעה חבילה מהטובות שיש - עט מובנה וממשק מלוטש. לצידה עומדות הענקיות הסיניות כמו שיאומי, שמשתפת פעולה עם חברת Leica, ו־Vivo לה שת"פ עם חברת Zeiss לעיבוד תמונות מתקדם. ומה לגבי אפל? ה־iPhone 17 Pro Max הוא אמנם ברירת המחדל הכמעט אוטומטית בקטגוריית מחיר זו, אך מדובר במכשיר באקו־סיסטם שונה לחלוטין מזה של משתמשי אנדרואיד. עבור צרכן שחפץ במוצר שהוא ראשית כל מצלמה מתקדמת ורק אז סמארטפון ה־X9 Ultra נותן פייט מרשים בשוק.

****גילוי מלא: חברת רונלייט, היבואנית הרשמית של OPPO בישראל, סיפקה לישראל מכשיר לסקירה