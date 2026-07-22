ענקית הטכנולוגיה הקוריאנית סמסונג משיקה מוצרים חדשים במסגרת אירוע Unpacked בלונדון. החברה מכריזה על הדור הבא של מכשירי הסמארטפון המתקפלים שלה, על משקפיים חכמים מפתיעים וגם על שעון חכם חדש.

כניסתה של סמסונג לשוק המשקפיים מהווה מתחרה ישירה למשקפי ה-AR של חברת מטא שניסו לשלוט בשוק. מה יש במוצרים החדשים, וכמה הם יעלו בישראל?

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מפתיע: משקפיים חכמים חדשים

החברה הודיעה על השקת משקפיים חכמים, שפותחו בשיתוף-פעולה עם Gentle Monster ו-Warby Parker. לפי החברה, העיצובים מתבססים על הקונספטים שהוכרזו בכנס Google I/O האחרון, והם פותחו בשיתוף-פעולה עם מותגי משקפיים בינלאומיים.

לדברי סמסונג, סמארטפונים עדיין יישארו במרכז של חוויית המחוברות של החברה, בעוד שמכשירים אחרים כמו משקפיים מאפשרים להשתמש בבינה מלאכותית בלי להשתמש במסך. המשקפיים יספקו מידע עדכני ורלוונטי בטווח הראייה של המשתמשים.

במשקפיים יש מצלמה מובנית ומעבד לכל ביצועי הבינה המלאכותית הנדרשים. בזכות שיתוף-הפעולה עם גוגל, המכשיר יביא את Gemini למשקפיים.

המשקפיים החכמים החדשים של סמסונג / צילום: סמסונג

מה המכשיר יכול לעשות? המשקפיים יוכלו לסכם הודעות ארוכות, לקרוא בקול מידע חשוב, לתרגם בזמן אמת ולאפשר למשתמשים לשלוט בחוויות באמצעות פקודות קוליות. החוויה אמורה להשתדרג לפי סמסונג, כי המשקפיים יתעדו מה שהמשתמש רואה, ואז ניתן יהיה לארגן על בסיס המידע הזה עיבודי בינה מלאכותית.

לפי החברה, הסוללה תחזיק עד תשע שעות שימוש לאחר טעינה אחת, ועד שבע טעינות מלאות מנרתיק הטעינה.

עדיין לא ברור כמה המוצר החדש יעלה, גם לא ברמה הגלובלית.

הדור הבא של המתקפלים - עם מוצר חדש לגמרי

סמסונג מכריזה כעת גם על הדור השמיני של הסמארטפונים המתקפלים שלה, שלושה דגמים שונים: ה-Galaxy Z Fold8, גרסת הקצה Galaxy Z Fold8 Ultra ודגם ה-Galaxy Z Flip8.

למעשה, סמסונג חושפת דגם בעיצוב חדש לגמרי בשם Fold Ultra. השינוי המרכזי הוא מסך ראשי ענק של 8 אינץ', מכשיר בעובי של 4.1 מ"מ כשהוא פתוח ומשקל של 215 גרם.

המצלמה הראשית אצלו היא 200 מגה-פיקסל, בדומה למכשירי הפרימיום של סמסונג שאינם מתקפלים, והמכשיר כולל את המעבד החדש של קוואלקום Snapdragon 8 Elite Gen 5, סוללה 5,000 מיליאמפר/שעה וטעינה מהירה של 45 וואט.

סמארטפון Fold Ultra של סמסונג / צילום: סמסונג

המכשיר השני שהוכרז הוא Galaxy Z Fold8. השינוי המרכזי בו מהדגמים הקודמים הוא שינוי יחסי מסך ל-10:16 במסך החיצוני ו-4:3 במסך הפנימי. סמסונג הורידה את המשקל ל-201 גרם בלבד ושילבה טכנולוגיה חדשה בשם Flex Titanium כדי להגביר את העמידות של קפל המסך. למכשיר יש סוללת 4,800 מיליאמפר/שעה ושתי עדשות מצלמה של 50 מגה-פיקסל.

המכשיר השלישי והאחרון הוא ה-Galaxy Z Flip8, המכשיר שלאורך השנים הביא את הבשורה הגדולה ביותר ביחס למתקפלים, כי הוא קטן כשסוגרים אותו. כעת הוא בעובי של 6.1 מ"מ ומשקל של 180 גרם. השינוי המרכזי בו הוא מסך ה-FlexWindow החיצוני, שקיבל יכולות AI מובנות לתגובה מהירה, מצב סלפי משודרג בשם FlexCam עם מצלמת 50 מגה-פיקסל וממשק מותאם לשימוש ביד אחת תוך כדי תנועה.

סמארטפון Fold Ultra של סמסונג / צילום: סמסונג

לכלל המכשירים יהיו את התכונות של Now Brief ו-Now Nudge שמציעות תובנות ופעולות אוטומטיות עבור המשתמש וכיצד שלומדים אותו. סמסונג אומרת כי היא שילבה בינה מלאכותית בעשרות אפליקציות שונות כדי לבצע משימות מורכבות ופקודות קוליות.

אחד השינויים המרכזיים שסמסונג מכריזה הוא האפשרות להעביר נתונים מאייפון ישירות למכשיר סמסונג, בעזרת אפליקציית Smart Switch שתאפשר כעת להעביר נתונים בעזרת סריקת QR קוד פשוטה בלי צורך להוריד אפליקציות. בנוסף, נוספה תאימות ישירה בין תכונת Quick Share ל-AirDrop של אפל, מה ששובר קצת יותר את הבידול החזק של אפל.

כמה יעלו כלל המוצרים?

דגמי ה-Flip (אלה שנפתחים כמו טלפון ישן) יתחילו ממחיר של 4,000 שקל ויגיעו עד 4,750 שקל, כך על-פי מחירי סאני, יבואנית מוצרי סמסונג בישראל. ה-Fold (הדגמים שנפתחים כמו ספר) יתחילו בישראל ממחיר של 6,100 שקל ועשויים להגיע עד 8,200 שקל. לגבי ה-Ultra החדש, סאני מסרה כי הדגם הבסיסי יעלה 6,900 שקל, וכי דגם הפרימיום יעלה 8,950 שקל.

סמארטפון Fold Ultra של סמסונג

ב-GoMobile דגמי הפליפ יתחילו ב-3,700 שקל ולא יותר מ-4,000 שקל, דגמי הפולד יתחילו מ-5,700 שקל ועשויים להגיע עד 7,000 שקל, ודגמי האולטרה יתחילו מ-6,400 שקל ועשויים להגיע עד 7,600 שקל.

בפרטנר הפליפ יתחיל מ-4,000 שקל ויגיע עד 4,700 שקל, הפולד יתחיל מ-6,050 שקל ויגיע עד 8,150 שקל, והאולטרה יתחיל מ-6,850 ויגיע עד 8,900 שקל.

בפלאפון הפליפ יתחיל ממחיר של 4,000 שקל ועד 4,750 שקל, דגמי הפולד יתחילו מ-6,100 שקל ועד 8,200 שקל, ודגמי האולטרה יתחילו מ-6,900 שקל ויגיעו עד 8,950 שקל.

שעונים חכמים חדשים

לצד המוצרים האלה, סמסונג גם חשפה את ה-Galaxy Watch Ultra2 ואת ה-Galaxy Watch9 - הדור החדש של השעונים החכמים שלה. החברה שמה דגש מרכזי על מעבר מרפואה תגובתית לרפואה מונעת, בשל יכולות AI לניטור מדדים רציף 24/7.

לגבי דגם האולטרה, כידוע מדובר בדגם שמיועד לחובבי ספורט אתגרי וצלילה. השדרוגים נוגעים בעיקר לסוללה גדולה יותר ב-35% מהדור הקודם, קיבולת של 800 מיליאמפר/שעה, זאת לצד עיצוב רזה יותר ב-12%.

השעון יגיע בגודל 47 מ"מ, המסך מגיע לבהירות שיא של 5,000 ניטים, והמכשיר עם תקן שמפשר צלילה לצד מצבי מעקב ייחודיים לריצות בשטח.

שעון Galaxy Ultra2 של סמסונג / צילום: סמסונג

השעון מגיע עם מעבד ה-Snapdragon Wear Elite החדש של קוואלקום. דגם הבסיס של השעון, ה-Galaxy Watch9, מגיע עם שבב Snapdragon Wear Elite ובהירות של 3,000 ניטים. הסוללה קטנה יותר מהאולטרה עם קיבולת של 390 מיליאמפר/שעה. ה-Watch9 יוצע בגדלים של 40 מ"מ ו-44 מ"מ.

סמסונג מסרה כי בשני המכשירים כוללים את חיישן ה-BioActive בשילוב אלגוריתמים מבוססי AI, שמטרתם לתרגם נתונים ביומטריים מורכבים להמלצות פרקטיות - מזיהוי דום נשימה בשינה, דירוג בריאות הלב, מעקב עומס לב יומי, מדדי כושר והתאוששות מותאמים אישית ועוד.

כמה השעונים החדשים יעלו? לפי GoMobile, השעונים הבסיסיים יתחילו ממחיר של 1,080 שקל עבור דגם הבלוטות' ומ-1,250 שקל עבור דגם הסלולר. ביחס לדגם האולטרה, השעון יעלה 2,000 שקל.