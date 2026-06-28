הפיצ'רים החדשים שיגיעו אליכם לאנדרואיד

בחודש שעבר חשפה גוגל באופן רשמי את אנדרואיד 17, ובימים האחרונים מגיעה מערכת ההפעלה הפופולרית ביותר בעולם למכשירים הראשונים בשוק. הגרסה הנוכחית מביאה עמה חידושים ושיפורים שעשויים לסמן את הכיוון הכללי של גוגל: החל משדרוגי בינה מלאכותית ופרודוקטיביות, דרך צעדים מפתיעים בחיבוריות למערכת האקולוגית של אפל, ועד למהלכים דרמטיים בתחומי הפרטיות ואבטחת המידע.

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רגע לפני שהעדכון מגיע לכלל המשתמשים, אילו תכונות חדשות אתם חייבים להכיר, והאם הן עומדות לשנות את הצורה שאתם משתמשים במכשיר שלכם?

Gemini Intelligence: הסוכנים בסמארטפון

כשמדברים על מערכת הפעלה מודרנית, אי-אפשר להתחמק מצמד המילים הכי חם בשוק: בינה מלאכותית.

בכנס המפתחים האחרון שלה, Google I/O, הבהירה החברה כי עתיד האקו-סיסטם שלה נשען במידה רבה על שדרוג היכולות של Gemini. אלא שהפעם לא מדובר בעוד צ'אטבוט סטנדרטי, אלא במערכת מבוססת Gemini Intelligence - ארכיטקטורה שנועדה להפוך את ה-AI שלכם ל-AI Agent שעובד עבורכם באופן אקטיבי.

הרעיון פשוט: במקום לשאול שאלות, המשתמשים יוכלו להאציל סמכויות ומשימות על העוזר שבמכשיר. גוגל שואפת להטמיע את היכולות הללו ישירות בליבת הסמארטפון, כדי לייצר קפיצת מדרגה בפרודוקטיביות ובחיסכון בזמן, במקום לצאת לצ'אטבוט חיצוני. המשמעות בחיי היומיום תתבטא במספר הוראות: תוכלו לבקש מהמודל להזמין פיצה, לקבוע תור לרופא, או לשלוף באופן עצמאי את פרטי רישיון הנהיגה בזמן מילוי טפסים. במילים אחרות: עוזר אישי דיגיטלי במובן המלא של המילה.

עוד פיצ'ר שיגיע בהמשך קשור למילוי האוטומטי שכבר קיים הרבה שנים, אבל במערכת החדשה גוגל מכניסה יותר יכולות בינה מלאכותית. לפי גוגל, המערכת מסוגלת כעת לזהות ולמלא בלחיצת כפתור אחת גם שדות מידע מורכבים ומשתנים (כמו מספרי דרכון או לוחיות רישוי) הן בתוך אפליקציות והן בדפדפן הכרום.

Rambler: מקלדת חכמה

פיצ'ר עתידי מסקרן נוסף הוא Rambler - שדרוג משמעותי למקלדת ה-Gboard המוכרת של גוגל, שצפוי לקחת את חוויית ההקלדה הקולית כמה צעדים קדימה. בניגוד למנגנונים הנוכחיים, שפשוט מתמללים מילה במילה את מה שאתם אומרים, הרכיב החדש מסוגל להבין את ההקשר של השיחה ולפעול לפיו בזמן אמת.

המשמעות היא שתוכלו, למשל, להכתיב למכשיר רשימת קניות, ואם תוך כדי דיבור תתחרטו ותגידו: "בעצם, תוריד את החלב מהרשימה", המקלדת תדע לזהות את הפקודה ולמחוק את המוצר הרלוונטי באופן אוטומטי. היא לא רק מקשיבה ומתמללת מילה במילה, אלא מבינה למה אתם מתכוונים.

ווידג'טים: התאמה אישית

היכולת להוסיף ווידג'טים וקיצורי דרך למסך הבית אינה חדשה, אך באנדרואיד 17 היא זוכה לשדרוג קונספטואלי הודות לבינה המלאכותית. גוגל תאפשר למשתמשים לבקש מ-Gemini ליצור עבורם ווידג'טים מותאמים אישית על בסיס מידע והקשרים הרלוונטיים אליהם.

בניגוד לווידג'טים המסורתיים, שקשורים לאפליקציה ספציפית ומציגים מידע קבוע, הפיצ'ר החדש יחולל ויזואלית מידע דינמי שנוצר על ידי ה-AI, כמו מתכונים מותאמים אישית, מעקב אחר משימות או תשובות לשאלות נפוצות, ישירות על מסך הבית. לצד זאת, גוגל עיצבה מחדש 4,000 אימוג'ים משלה, שיושקו בהמשך השנה בשירותים שונים ויתאפיינו ברזולוציה גבוהה יותר.

שיתוף קבצים: בין אפל לאנדרואיד

אחד הצעדים הדרמטיים ביותר בעדכון הנוכחי נוגע להחלטה של גוגל להרחיב את פונקציונליות השיתוף המהיר שלה, Quick Share, ולהציג תאימות מול פיצ'ר ה-AirDrop של אפל - פיצ'ר שהמעריצים הגדולים של שתי החברות ממתנים לו.

מדובר במהלך שמאפשר למכשירים "לדבר" ביניהם בקלות, וללא חסמים. התאימות המיוחלת צפויה להתרחב לטלפונים נוספים מבוססי אנדרואיד בעתיד הקרוב, אך הפיצ'ר לא יהיה רלוונטי לכלל הדגמים בשוק, שכן מכשירים בעלי חומרה ישנה או מוגבלת לא יוכלו לתמוך בטכנולוגיית הקישוריות הנדרשת.

Bubbles: פרודוקטיביות

כדי לאפשר למשתמשים להפיק את המרב מהסמארטפון שלהם, גוגל מרחיבה את השימוש בפיצ'ר הבועות (Bubbles). עד כה, גוגל אפשרה לייצר בועה צפה של אפליקציות ההודעות, וכעת היא פותחת זאת לכל אפליקציה במסך הבית. המשמעות היא שדרוג דרמטי ליכולת ריבוי המשימות: ניתן להמשיך לעבוד, לקרוא או לצפות בתוכן באפליקציה אחת, מבלי לאבד קשר עין עם האפליקציה שבבועה.

הפעלת התכונה פשוטה, ומתבצעת באמצעות לחיצה ארוכה על אייקון האפליקציה הרלוונטית. במכשירים בעלי מסך גדול, כמו טאבלטים ומכשירים מתקפלים, הבועות ירוכזו בסרגל ייעודי בתחתית המסך, מה שיאפשר מעבר מהיר בין יישומים, ושינוי של גודל החלון עד מסך מלא.

לא לגלול: נקודת השהייה

אחד הפיצ'רים המעניינים ביותר בגרסה החדשה, שיגיעו בהמשך השנה, הוא Pause Point. התכונה החדשה מנסה להילחם בתופעת "הגלילה האינסופית" בדרך מקורית: המשתמש מגדיר מראש אילו אפליקציות נוטות "לשאוב" אותו (כמו טיקטוק או אינסטגרם), ובכל פעם שהוא ינסה לפתוח אותן, מערכת ההפעלה תציב בפניו מסך המתנה של 10 שניות.

את הזמן הזה ינצל המכשיר כדי להציע חלופות בריאות יותר - מתרגילי נשימה, דרך הצגת תמונות משפחתיות ועד להצעת אפליקציות פרודוקטיביות. החלק המפתיע הוא שכדי למנוע מכם חרטה ברגע של חולשה, ביטול או ניתוק של הפיצ'ר בזמן אמת ידרוש לא פחות מאשר אתחול מלא (Restart) של הטלפון.