אפל מייקרת את מחשבי המק והאייפדים. מה צפוי בישראל?

ענקית הטכנולוגיה אפל הכריזה על גל התייקרויות בדגמי ה-MacBook וה-iPad שלה, במהלך המהווה את הצעד הרשמי הראשון של החברה לגלגול עלויות הזיכרון והאחסון הגבוהות אל הצרכנים.

ההודעה מגיעה לאחר שמנכ"ל החברה, טים קוק, הבהיר בריאיון לוול סטריט ג'ורנל כי העלאות מחירים הפכו לבלתי נמנעות נוכח חוסר היציבות והמחסור בהיצע בשוק השבבים העולמי. נזכיר כי קוק צפוי לסיים בקרוב כהונה בת 15 שנים ולהעביר את המושכות לג'ון טרנוס. מניית אפל יורדת בעת כתיבת שורות אלו בכ-4.6%.

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החנות המקוונת של אפל הושבתה לזמן קצר וחזרה לאוויר עם המחירים החדשים. בין השינויים הבולטים: מחיר גרסת הכניסה של ה-MacBook Neo עלה מ-599 דולר ל-699 דולר; ה-MacBook Air התייקר מ-1,099 דולר ל-1,299 דולר; ודגם ה-MacBook Pro בנפח טרה-בייט עלה מ-1,699 דולר ל-1,999 דולר. גם בגזרת הטאבלטים נרשמו עליות מחירים: מחיר ה-iPad Air עלה מ-599 דולר ל-749 דולר, ומחיר ה-iPad Pro עלה מ-999 דולר ל-1,199 דולר.

בוול סטריט עוקבים בדריכות אחר הצעדים הללו, שמעלים את השאלה האם המדיניות החדשה תבוא לידי ביטוי כבר בהשקת סדרת האייפון 18, המתוכננת לספטמבר הקרוב. זאת, לצד שמועות על כוונת החברה להציג באותו אירוע גם מכשיר מתקפל ראשון. בשלב זה אפל אינה מודיעה על שינוי במחירי האייפונים, אך לפי הערכות שונות בשוק, המחירים עשויים לעלות בכ-100 עד 200 דולר, בהתאם לדגם.

השקל החזק ימתן את ההתייקרות?

ומה צפוי לקרות בישראל? גורמים ששוחחו עם גלובס מעריכים כי כבר ביום שני הקרוב יקבלו כלל השחקניות בשוק המקומי את המחירון החדש. לפי ההערכות, שיעור ההתייקרות בישראל יהיה זהה לזה שנרשם בארה"ב. עם זאת, בשוק מציינים כי מאז השקת המוצרים התחזק השקל מול הדולר, נתון שעשוי למתן חלק מההתייקרות לצרכן הישראלי. בשלב זה, בענף ממתינים לראות לאן אפל תנווט את השוק.

באפל מסבירים בימים האחרונים כי תעשיית האלקטרוניקה הצרכנית מתמודדת כעת עם אתגר בצל הבינה המלאכותית, שכן הפיתוחים האחרונים דורשים רכיבי זיכרון רבים. לצד הביקוש הגובר מצד תעשיית ה-AI, שרשרת האספקה העולמית ספגה מכה נוספת בעקבות המלחמה מול איראן, אשר שיבשה את אספקת ההליום - גז חיוני לתהליך ייצור השבבים - ותרמה לעלייה נוספת בעלויות הייצור הכלליות.

לפי נתוני חברת המחקר Counterpoint Research, מחירי הזיכרון והאחסון זינקו פי ארבעה במהלך שלושת הרבעונים האחרונים, בעוד שדיווחים נוספים מצביעים על כך שמחירי זיכרונות ה-RAM לבדם הוכפלו מאז אוקטובר 2025.