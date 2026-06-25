ענקית שבבי הזיכרון מיקרון סיפקה הלילה את אחד מדוחות הטכנולוגיה המרשימים של השנה, כשהציגה תוצאות שעקפו בפער ניכר את תחזיות האנליסטים והחזירו את האופטימיות למניות הבינה המלאכותית. מניית מיקרון קפצה ביותר מ־12% במסחר המאוחר, החוזים העתידיים על הנאסד"ק עלו בחדות, ובורסות אסיה רשמו עליות חדות בהובלת חברות השבבים.

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מיקרון דיווחה על הכנסות בגובה של 41.46 מיליארד דולר ברבעון השלישי של 2026, לעומת תחזיות שעמדו על כ35.7 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 25.11 דולר, גם הוא מעל ציפיות השוק. הרווח הנקי זינק לכ28.2 מיליארד דולר, לעומת 1.9 מיליארד דולר בלבד בתקופה המקבילה אשתקד, בעוד ששיעור הרווח הגולמי הגיע לשיא של 84.9%.גם התחזית לרבעון הבא הפתיעה את וול סטריט.

החברה צופה הכנסות של כ־50 מיליארד דולר, לעומת תחזיות אנליסטים של כ־43 מיליארד דולר, ורווח גולמי של כ־86%, נתון שמעיד כי הלחץ על היצע שבבי הזיכרון עדיין נמשך, וכי מיקרון מצליחה להמשיך ולהעלות מחירים.

בנוסף, הרווח הגולמי שהציגה מיקרון מהווה את הגבוה כיום מבין חברות הטכנולוגיה הגדולות בארה"ב, ואף גבוה מזה של אנבידיה ושל מטא.

בינה מלאכותית הופכת את שבבי הזיכרון למשאב אסטרטגי

מאחורי התוצאות המרשימות עומד הביקוש הגובר לשבבי זיכרון מתקדמים, ובעיקר לשבבי HBM המשמשים את מעבדי הבינה המלאכותית של אנבידיה, AMD וחברות נוספות. ככל שמוקמים יותר מרכזי נתונים לאימון ולהפעלת מודלי AI, כך גדל גם הצורך בזיכרון מהיר, שהפך לאחד מצווארי הבקבוק המרכזיים בתעשייה.

במיקרון אומרים כי המחסור צפוי להימשך לפחות עד סוף 2027. כחלק מהשינוי בשוק, החברה הודיעה כי חתמה עם 16 לקוחות אסטרטגיים על חוזי אספקה ארוכי־טווח הכוללים התחייבויות כספיות של כ־22 מיליארד דולר, חלקם עם מקדמות ותנאי מחיר קבועים מראש. מדובר בשינוי משמעותי לעומת שוק הזיכרון המסורתי, שהתבסס במשך שנים בעיקר על חוזים קצרים ותנודתיים.

לדברי מנכ"ל החברה, סנג'אי מהרותרה, ההסכמים מעניקים למיקרון ודאות רבה יותר לגבי הביקוש העתידי למוצריה, ומאפשרים לה להרחיב את הייצור תוך הפחתת אותה התנודתיות שאפיינה את הענף לאורך השנים.

אסיה מגיבה בהתלהבות

גם באסיה נרשמה תגובה חדה. מדד קוספי בדרום קוריאה קפץ בכ־5.5%, מניית SK Hynix זינקה ביותר מ־11%, וסמסונג אלקטרוניקס עלתה בכ־6%, על רקע אותה ההערכה כי הביקוש לשבבי זיכרון יישאר גבוה עוד שנים קדימה. ביפן התחזק גם מדד ניקיי, כאשר מניות חברות השבבים רשמו עליות חדות.

התוצאות של מיקרון מגיעות לאחר תקופה של תנודתיות במניות השבבים, שבמהלכה עלו חששות כי ענקיות הטכנולוגיה עשויות להאט את קצב ההשקעות בתשתיות AI. הדוח האחרון מספק דווקא את המסר ההפוך: הביקוש למחשוב בינה מלאכותית ממשיך לצמוח, והמחסור בשבבי הזיכרון אף מחזק את כוח התמחור של היצרניות.