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גלובלי ושוקי עולם מיקרון עוקפת את צפי האנליסטים; המניה מזנקת במסחר המאוחר
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מיקרון טכנולוג'י

מיקרון מנפצת את תחזיות האנליסטים; המניה מזנקת במסחר המאוחר

מיקרון עקפה את תחזיות האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה, ומזנקת במעל 7% במסחר המאוחר • הדריכות בקרב המשקיעים לקראת הדוחות של מיקרון הייתה גבוהה במיוחד, על רקע גל המכירות שפקד בימים האחרונים את מניות השבבים • המניה עלתה בשנה האחרונה ביותר מ-700%, ולפני כחודש עקפה שווי שוק של טריליון דולר

אסף גלעד 23:06
מטה מיקרון בסן חוזה, קליפורניה / צילום: Shutterstock
מטה מיקרון בסן חוזה, קליפורניה / צילום: Shutterstock

חברת שבבי הזיכרון מיקרון , שהייתה לאחת המניות הצומחות של השנה האחרונה, הציגה הכנסות של 41.46 מיליארד דולר ברבעון השני של השנה, זאת בהשוואה לציפיות האנליסטים שחזו כי החברה תדווח על הכנסות של 35.6 מיליארד דולר. צפי האנליסטים עלה על התחזיות של החברה מהרבעון הראשון, כאשר הרף הגבוה של התחזית עמד בדיווחי החברה הקודמים על 32.75 מיליארד דולר.

הרווח הנקי של מיקרון הסתכם ב-25.11 דולר למניה, לעומת צפי ל-20.5 דולר למניה. מדובר בצמיחה בשיעור מסחרר של 1,215% לעומת הרבעון המקביל אשתקד, אז החברה דיווחה על רווח של 1.91 דולר למניה.

מיקרון סיפקה גם תחזיות קדימה שעקפו בהרבה את תחזיות האנליסטים. טווח האמצע של התחזית לרבעון הפיסקאלי הרביעי של 2026 הוא הכנסות בגובה 50 מיליארד דולר ורווח מתואם למניה של 31 דולר. אנליסטים אחריהם עקבו באתר FactSet צפו הכנסות בגובה 43.6 מיליארד דולר ורווח מתואם למניה של 25.72 דולר.

מיקרון היתה לאחת מהסנסציות הגדולות בבורסה בניו יורק, עם זינוק חד של 762% במחיר המניה בשנה האחרונה וחצייה לראשונה של רף טריליון הדולר בשווי שוק. ביוני שעבר, לשם השוואה, שוויה עמד על 136 מיליארד דולר סך הכל. בימים האחרונים, עם זאת, רשמה ירידה של מעל ל-3% במחיר המניה, על רקע המימושים בענף השבבים בבורסות ברחבי העולם.

מיקרון היא החברה האמריקאית היחידה מבין מניות שבבי הזיכרון הצומחות - נוסף על SK Hynix וסמסונג הקוריאניות. המשקיעים בוול סטריט עצרו את נשימתם לקראת הצגת התוצאות של מיקרון הערב, בתקווה לנתונים שיחזירו את מניות השבבים חזרה למגמת עלייה: אחרי האופוריה בהנפקת SpaceX והעלייה המתמדת במניות השבבים, נראה שהימים האחרונים הביא איתם גל של מימושים וחשש מפני אופוריה.

מיקרון, כמו גם המתחרות מדרום קוריאה, סמסונג ו-SK Hynix, חצו שלושתן את רף שווי השוק של טריליון דולר במהלך החודשים האחרונים, בשל צריכה הולכת וגוברת של שרתי AI, ומגבלת הזיכרון שמציב המבנה שבו בנוי שרת ה-AI מתוצרת אנבידיה נכון להיום. במה שמכונה בתעשייה כ"קיר הזיכרון", הגידול המואץ במספר הפרמטרים שמודלי השפה החדשים דורשים, לעיתים טריליוני פרמטרים, דורש רמת זיכרון גבוהה יותר על מנת לעבד בו זמנית מספר רב יותר של פעולות.