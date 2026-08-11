צמצומים ברשת החברתית בישראל: עשרות עובדים יפוטרו

הרשת החברתית למקומות עבודה לינקדאין (Linkedin) מצמצמת את פעילותה במשרדיה במגדלי אלון בתל אביב במה שיביא, לפי ההערכה, לפיטורי עשרות עובדים. עם זאת, בחברה מדגישים בהודעה לגלובס כי "המשרד בתל אביב ימשיך לפעול", וכי היא תמשיך להעסיק בישראל עובדים.

לפי ההערכה, עיקר הפגיעה תיעשה במרכז הפיתוח הממוקם במגדלי אלון בתל אביב, וכי לאחריו ייוותרו כמה עובדים שימשיכו לייצג את החברה בפעילות העסקית שלה מול השוק המקומי.

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ביוני 2023 שכרה לינקדאין, הנמצאת בבעלות מיקרוסופט, קומה שלמה על שטח של כ- 1,400 מ"ר במגדל אלון בחוזה לחמש שנים עם אופציה להארכה. החברה משלמת על פי ההערכות כ- 160 שקל למ"ר בקומה ה- 34 של המגדל היוקרתי. לפי ההערכות מועסקים כ-50 איש במשרד, שאוכלס לראשונה לפני כשנתיים.

לינקדאין פעלה במשך שנים בשוק המקומי באמצעות נציגים ישראלים שנשלחו לאירלנד, אך בתחילת 2022 רכשה את חברת הסטארט-אפ הישראלית אוריבי (Oribi) של היזמת איריס שור בכ-85 מיליון דולר. המהלך היה כרוך גם בפיטורי 20 מתוך 60 העובדים שהועסקו אז בחברה, שהתמחתה במוצרים לשיווק דיגיטלי ברשתות חברתיות.

בחודש מאי האחרון הוציאה החברה לפועל מהלך גלובלי של פיטורי 5% מעובדי החברה, שהם כ-800 עובדים - בעיקר מנהלי ביניים, עובדים בתחום הכנסת כלי AI, וצוותים בתחום ממשק המשתמש - תחום שבו עוברת החברה תהליך של רידוד וריכוז סמכויות.

מלינקדאין נמסר: "אנחנו מבצעים שינויים ארגוניים בתפקידים מסוימים כדי למקם את עצמנו בצורה הטובה ביותר בנקודת זינוק להצלחה עתידית. זאת, באפשרות למקד את הצוותים והעסקים שלנו בנקודות ההשפעה הטובות ביותר עבור השותפים והלקוחות."